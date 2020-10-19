О море Шамплена, которое появилось после таяния ледников

Целое море было создано отступающими ледниками в конце последнего ледникового периода. Море когда-то располагалось на территории нынешних канадских провинций Квебек и Онтарио, а также на части американских штатов Нью-Йорк и Вермонт.
Местность в северо-восточной части Северной Америки опустилась под массой ледяного щита. А после таяния быстро заполнилась тающими водами. Также море Шамплена пополнялось за счёт вод Атлантического океана.
Море существовало примерно с 13 000 до 8 000 лет назад и непрерывно сокращалось в течение этого времени, так как Северо-Американская плита поднималась в этой части, освободившись от громадного ледника.
На пике своего развития море простиралось вглубь материка до самого озера Шамплейн и немного дальше на запад, чем город Оттава, Онтарио, и дальше вверх по реке Оттава мимо Пембрука. Оставшиеся ледники питали море в течение долгого времени, делая его менее солоноватым, чем обычная морская вода. Считается, что глубина моря Шамплейн достигала 150 метров.
В настоящее время на море Шамплена находится обширная глинистая равнина, расположенная вдоль рек Святого Лаврентия и реки Оттава.
Кстати, на территории глинистой равнины расположены отличные типы леса и водно-болотистые угодья, от лесов другой части Канады.
Другими свидетельствами существования моря можно увидеть в окаменелостях китов (белух, горбатых китов и гренландских китов) и морских раковин, обнаруженных вблизи городов Оттава, Онтарио и Монреаль.
Также археологи иногда находят в окрестностях этих городов скелеты океанических рыб.
Древнее море сформировало уникальную фауну в провинции Квебек.
А вы верите в древнее море?
Источник:
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