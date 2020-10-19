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О море Шамплена, которое появилось после таяния ледников

О море Шамплена, которое появилось после таяния ледников (1 фото)

Автор:
19 октября 2020 09:51
Сообщество : Исторические факты
Метки: исторические факты   канада   ледниковый период   море Шамплена   сша   таяние ледников   
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Целое море было создано отступающими ледниками в конце последнего ледникового периода. Море когда-то располагалось на территории нынешних канадских провинций Квебек и Онтарио, а также на части американских штатов Нью-Йорк и Вермонт.

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Метки: исторические факты   канада   ледниковый период   море Шамплена   сша   таяние ледников   
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stabskapitan 59 минут назад
"А вы верите в древнее море?" автор, а где тут фактор веры? Это наука.
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EvilHomer 16 минут назад
А есть не древние моря? Хотя да, черное выкопали украинцы сравнительно недавно:))))))))))
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