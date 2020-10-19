О море Шамплена, которое появилось после таяния ледников

Местность в северо-восточной части Северной Америки опустилась под массой ледяного щита. А после таяния быстро заполнилась тающими водами. Также море Шамплена пополнялось за счёт вод Атлантического океана.

Море существовало примерно с 13 000 до 8 000 лет назад и непрерывно сокращалось в течение этого времени, так как Северо-Американская плита поднималась в этой части, освободившись от громадного ледника.

На пике своего развития море простиралось вглубь материка до самого озера Шамплейн и немного дальше на запад, чем город Оттава, Онтарио, и дальше вверх по реке Оттава мимо Пембрука. Оставшиеся ледники питали море в течение долгого времени, делая его менее солоноватым, чем обычная морская вода. Считается, что глубина моря Шамплейн достигала 150 метров.

В настоящее время на море Шамплена находится обширная глинистая равнина, расположенная вдоль рек Святого Лаврентия и реки Оттава.

Кстати, на территории глинистой равнины расположены отличные типы леса и водно-болотистые угодья, от лесов другой части Канады.

Другими свидетельствами существования моря можно увидеть в окаменелостях китов (белух, горбатых китов и гренландских китов) и морских раковин, обнаруженных вблизи городов Оттава, Онтарио и Монреаль.

Также археологи иногда находят в окрестностях этих городов скелеты океанических рыб.

Древнее море сформировало уникальную фауну в провинции Квебек.

А вы верите в древнее море?