По сообщениям местных жителей, у мальчика уже был титул чемпиона, который он планировал защитить. Состязание насчитывало несколько возрастных категорий: до 14 лет, до 21 года и взрослые. Победителя ждал приз 20 тысяч малавийских квач (примерно две тысячи рублей).

Чемпион успел осушить пять бутылок местного самогона качасу, однако в финале конкурса упал и скончался. Знакомый сошедшего с дистанции "спортсмена" Эммануэль Чирва утверждает, что все претенденты на приз соревнования обязаны сделать вступительный взнос в тысячу малавийских квач (около 100 рублей) и что-то съесть перед началом состязаний. «Он умел пить. И умер не из-за того, что ничего не ел перед конкурсом. Что-то здесь нечисто», — поделился сомнениями Чирва.