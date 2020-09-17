В африканском городке Мзимба, Республика Малави, одинадцатилетний участник умер во время традиционного конкурса «кто кого перепьёт».
По сообщениям местных жителей, у мальчика уже был титул чемпиона, который он планировал защитить. Состязание насчитывало несколько возрастных категорий: до 14 лет, до 21 года и взрослые. Победителя ждал приз 20 тысяч малавийских квач (примерно две тысячи рублей).
Чемпион успел осушить пять бутылок местного самогона качасу, однако в финале конкурса упал и скончался. Знакомый сошедшего с дистанции "спортсмена" Эммануэль Чирва утверждает, что все претенденты на приз соревнования обязаны сделать вступительный взнос в тысячу малавийских квач (около 100 рублей) и что-то съесть перед началом состязаний. «Он умел пить. И умер не из-за того, что ничего не ел перед конкурсом. Что-то здесь нечисто», — поделился сомнениями Чирва.
Местный уполномоченный службы защиты детей Шанкс Нкхата заявил, что намерен обратиться к властям с требованием принять меры против кустарного производства качасу. Далее он рассказал, что погибший учился в школе, однако после того, как учебные заведения закрылись из-за коронавируса, сильно запил и превратился в алкоголика, сообщает источник.
Качасу, или лутуку, — традиционный африканский самогон. Его изготавливают, как правило, из кукурузы, но могут изготавливать и из проса, фруктов или банановой кожуры. В процессе выработки к напитку добавляют пивные дрожжи и источники углеводов, например, кукурузную шелуху. После полного брожения продукт перегоняют. Во время пандемии COVID-19 бедные слои населения использовали его как антисептик.
Ранее уже сообщалось о совершенно кошмарной истории, когда умерший от алкоголя, "воскрес" в холодильнике и попросил одеяло, чтобы вернуться на место пьянки и допить, что осталось.
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То есть то что 11 летний бухает это никого не волнует. Волнует, что самогон кустарный
-первая сегодня всем бесплатно
-а с чего это ? ведь вроде никаких праздников нет
-сегодня умер наш постоянный клиент, он 25 лет посещал наш бар, каждый день приходил, заказывал бутылку виски и три кружки пива и вот сегодня умер
- а от чего он умер ?
-представьте себе, печень отказала! странно даже, здоровый был же как бык !
в 11 лет 5 пузырей???
пойду , покурю в сторонке...
Если это правда, Дарвин и Маркс бьют друг друга на том свете. По вопросу кто был прав.
Жесть, конечно.
С другой стороны, они же там плодятся, как кролики, а кушать нечего.
Вот и регулирует количество.
Видимо то, что 11 летний пацан участвовал в подобных соревнованиях