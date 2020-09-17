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11-летний чемпион подтвердил свой титул в&nbsp;соревновании «кто больше выпьет» и&nbsp;скончался

11-летний чемпион подтвердил свой титул в соревновании «кто больше выпьет» и скончался (2 фото)

Автор:
17 сентября 2020 22:31
Сообщество : Криминал
Метки: COVID-19   Малави   алкоголизм   африка   брожение   мальчик   смерть   соревнования   
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В африканском городке Мзимба, Республика Малави, одинадцатилетний участник умер во время традиционного конкурса «кто кого перепьёт».

Источник:

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Метки: COVID-19   Малави   алкоголизм   африка   брожение   мальчик   смерть   соревнования   
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16  комментариев
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5k
Bhaal Час назад
"Местный уполномоченный службы защиты детей Шанкс Нкхата заявил, что намерен обратиться к властям с требованием принять меры против кустарного производства качасу. Далее он рассказал, что погибший учился в школе, однако после того, как учебные заведения закрылись из-за коронавируса, сильно запил и превратился в алкоголика, сообщает источник."

То есть то что 11 летний бухает это никого не волнует. Волнует, что самогон кустарный
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13k
vikklu Bhaal Час назад
И налоги с акцизами не поступают в казну.
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2k
Юрий Злой 10 минут назад
Приходит мужик в Бар, заказал выпивку, хотел расплатится а ему говорят,
-первая сегодня всем бесплатно
-а с чего это ? ведь вроде никаких праздников нет
-сегодня умер наш постоянный клиент, он 25 лет посещал наш бар, каждый день приходил, заказывал бутылку виски и три кружки пива и вот сегодня умер
- а от чего он умер ?
-представьте себе, печень отказала! странно даже, здоровый был же как бык !
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255
Bobik 19 минут назад
5 бутылок за раз в 11 лет. Звучит как то многовато, не?
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3k
lexa 20 минут назад
Каша са (порт. cachaça) крепкий алкогольный напиток, получаемый путём дистилляции чистого экстракта сахарного тростника (перегонка забродившего сока сахарного тростника). Крепость 39 40 градусов. В ряде стран называется Бразильский ром. (ВИКА)
в 11 лет 5 пузырей???
пойду , покурю в сторонке...
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8k
Великий Кормчий Полчаса назад
Как скучно мы живём.....
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34k
Бабай 41 минуту назад
Пока труп не остыл проверить на содержание "Новичка" в крови.
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2k
Том Джоуд 41 минуту назад
Шикарно!
Если это правда, Дарвин и Маркс бьют друг друга на том свете. По вопросу кто был прав.
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2k
Гур 48 минут назад
Хорошая страна и конкурсы интересные
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4k
RomaXz 54 минуты назад
Так если он умер в финале, то это не считается подтверждением титула
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15k
Андрей Иванов Час назад
Премия Дарвина уходит в Мзимба, Республика Малави!
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17k
turyst Час назад
Соперники траванули!

Жесть, конечно.
С другой стороны, они же там плодятся, как кролики, а кушать нечего.
Вот и регулирует количество.
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13k
vikklu Час назад
Это называется самоочищение.
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5k
KOSTELLO Час назад
Что-то здесь нечисто», поделился сомнениями Чирва.

Видимо то, что 11 летний пацан участвовал в подобных соревнованиях
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2k
au3 KOSTELLO Час назад
Ириска, которой закусывал оказалась просроченой
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20k
Седой Бегемот KOSTELLO Час назад
Очевидно, без Новичка здесь не обошлось. Ждем новых санкций.
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