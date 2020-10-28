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Бомж Карлсон подозрительно дружит с мальчиком

Бомж Карлсон подозрительно дружит с мальчиком (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 18:44
Метки: бомж   дружит   карлсон   мальчик   подозрительно   
390
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1
А вам не кажется это подозрительным, что какой то Карлсон, который себя называл: "... Я Карлсон-мужчина в самом расцвете сил и возможностей...", А вам не кажется это подозрительным, что какой то Карлсон, который себя называл: "...Я Карлсон-мужчина в самом расцвете сил и возможностей...", а на самом деле являлся по сути бомжом и типом без определенных занятий общается с маленьким мальчиком. Уводит его из дома на чердак.

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Метки: бомж   дружит   карлсон   мальчик   подозрительно   
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2k
Tuskub 4 часа назад
!!! Идиоты!!! Это же сказка!!!! Некоторые дебилы будут искать нехорошие связи в любом тексте...И их, сцуко, дебилов, на настоящий момент - множество. Этак можно всё в негативе прочитать!!! ..примеры, я думаю, каждый себе приведет во множестве - как можно, в частности, сказку про Ивана-дурака и Царевну Лебедь" извратить???((
...я предлагаю банить идиотов и идиотские посты с "толерантностью" сразу, без обсуждения дурацких инициатив!!
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13k
Ego sum qui sum 4 минуты назад
свинья везде грязь найдет
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2k
Дмитр Стар 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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31k
Элек Мек 2 часа назад
А то что Карлсон не запрашивает разрешение на полёты и не платит транспортный налог на мотор её не смущает???
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14k
Александр Сучков Элек Мек 2 часа назад
У него не было мотора, как такового! У него был вентилятор на спине! ПЕРЕЧИТАЙТЕ!
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31k
Элек Мек Александр Сучков 2 часа назад
То есть пропеллер работал на пердячем пару?
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3k
Сергей 3 часа назад
Ну вообще то до определенного момента ,придя во двор ,где жила в Детстве Астрид Линдгрен,и задав вопрос одному бомжу,можно было получить такой диалог:
-Как тебя зовут?
-Карльсон.
-А где ты живешь?
-На крыше!
Так что история, описанная автором,как бы почти с натуры списана..))
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7k
Cornho 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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6k
Саша Смирнов 3 часа назад
"не может понять, почему вопрос не решается."
Чтобы побольше уголовных статей за "совращение несовершеннолетних".
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50k
Серый 3 часа назад
Дык поменяйте пол Карлсону, и всё ништяк будет. Багире в Маугли поменяли же, и норм вышло. )
Дык поменяйте пол Карлсону, и всё ништяк будет. Багире в Маугли поменяли же, и норм вышло. )
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13k
Alex 3 часа назад
Трое из простоквашино - это вообще 21+
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27k
LEPA Alex 3 часа назад
Это уж наверняка!

Ссылка youtu.be
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8k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Как фантазия-то разыгралась!
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30k
Опаньки 4 часа назад
к мальчику , пока его родителей нет дома, приходит мужчина в полном расцвете сил и они там
ШАЛЯТ!!!
Жесть триллер
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9k
Alex Опаньки 3 часа назад
Там еще и покушение на доведения до самоубийства, терпила домаправительница.
Там еще и покушение на доведения до самоубийства, терпила домаправительница.
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30k
Опаньки Alex 3 часа назад
а умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества?
а умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества?
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11k
tarassarat Опаньки 44 минуты назад
на самом деле все не так
все гораздо хуже для мальчика, в смысле психического здоровья.
Карлсон то воображаемый друг, и для детей обделенных вниманием это нормально, вернее случаются воображаемые друзья.
но тут почему воображаемый друг не ровестник? (не девочка?), а какой-то мужик "в полном рассвете сил"???
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