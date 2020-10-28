Бомж Карлсон подозрительно дружит с мальчиком

А вам не кажется это подозрительным, что какой то Карлсон, который себя называл: "... Я Карлсон-мужчина в самом расцвете сил и возможностей...", А вам не кажется это подозрительным, что какой то Карлсон, который себя называл: "...Я Карлсон-мужчина в самом расцвете сил и возможностей...", а на самом деле являлся по сути бомжом и типом без определенных занятий общается с маленьким мальчиком. Уводит его из дома на чердак.

0 Как Карлсон заявлят-"... мы там немного пошалим". Подозрительно все это. Особенно в свете новых веяний и тендеций... Может поэтому на этой сказке и не только на ней стоит маркировка "16+".



Именно об этом и говорила с сарказмом депутат Госдумы Елена Ямпольская, поведавшая Путину, как из всеми любимого Карлсона с помощью абсурдной маркировки пытаются сделать педофила. Об этом она сказала главе государства на состоявшейся вчера встрече с деятелями культуры.

0 И не только на "Карлсоне" стоит возрастная маркировка.

Роман «Тихий Дон» имеет маркировку «18+», а «Ромео и Джульетта» - «16+», саркастически заметила Ямпольская, напомнив, что за продажу или выдачу этих книг людям несоответствующего возраста должна наступать ответственность. Ещё более странной выглядит маркировка мультфильмов: «Приключения Буратино», «Аленький цветочек», «Крокодил Гена», «Малыш и Карлсон» разрешаются для аудитории 16+.



«Вообще удивляет, почему не 18+. Мужчина без определённого рода занятий подозрительно дружит с маленьким мальчиком. Надо тогда уж идти на полный запрет», - сыронизировала Ямпольская над «Карлсоном».



Ямпольская предложила оставить только маркировку «18+», а все остальные ограничения (0+,6+,12+ и тд) отменить, несмотря на возражения «дремучих охранителей». Путин сказал, что слышит подобные жалобы далеко не впервые и не может понять, почему вопрос не решается. «Давайте вернёмся ещё раз, - подытожил Путин, - Соответствующие поручения я по итогам сегодняшней встречи обязательно сформулирую».