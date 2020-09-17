Социологов огорчили скудные знания американцев о Холокосте

Как выяснилось, почти две трети (63 процента) молодых американцев не знают, что во время Холокоста погибло шесть миллионов евреев. 36 процентов опрошенных полагали, что во время тех ужасающих событий погибло не больше 2 млн человек. Также, более десятой части (11 процентов) граждан считают виновниками самих евреев, а около половины (48 процентов) респондентов не смогли назвать ни один из концентрационных лагерей.