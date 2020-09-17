Социологов огорчили скудные знания американцев о Холокосте

В ходе недавнего социального опроса американцам из 50 штатов в возрасте от 18 до 39 лет задали вопросы о Холокосте. К сожалению, знания миллениалов и представителей поколения Z огорчили социологов. Оказалось, две трети американцев не знают, что во время Холокоста было убито шесть миллионов евреев. Какая-то часть опрошенных считает, что сами евреи - виновники Холокоста.
Организация Claims Conference, которая содействует восстановлению еврейских общин в Европе, провела опрос среди миллениалов и представителей поколения Z в возрасте от 18 до 39 лет. Опрос был проведен в 50 штатах США, и его результаты крайне расстроили социологов.
Как выяснилось, почти две трети (63 процента) молодых американцев не знают, что во время Холокоста погибло шесть миллионов евреев. 36 процентов опрошенных полагали, что во время тех ужасающих событий погибло не больше 2 млн человек. Также, более десятой части (11 процентов) граждан считают виновниками самих евреев, а около половины (48 процентов) респондентов не смогли назвать ни один из концентрационных лагерей.
Почти четверть опрошенных (23 процента) сообщили, что считают Холокост мифом. Кроме того, 12 процентов респондентов признались, что вообще никогда не слышали о Холокосте... Это первый в истории подобный опрос, в котором приняли участие 50 штатов. Выяснилось, что лучше всего о результатах Холокоста знают в штате Висконсин, менее всего осведомлены жители штата Арканзас.
"Результаты одновременно шокируют и огорчают, но подчеркивают, почему мы должны действовать прямо сейчас, пока выжившие после Холокосте все еще с нами, чтобы рассказать свои истории, - сообщил президент Claims Conference, Гидеон Тейлор. - Необходимо понять, почему у нас не получается добиться просвещения молодого поколения о Холокосте и уроках прошлого. Это тревожный сигнал для нас всех, а для правительственных чиновников - путь к действию".
Еще одна проблема - нацистские символы в интернете, а также отрицание и искажение информации о Холокосте. Больше половины (56 процентов) опрошенных заявили, что видели нацистские символы на платформах в социальных сетях и сообществах, а 49 процентов сталкивались с отрицанием или искажением Холокоста в сети.
В связи с этим организация, проводившая опрос, отправляет заявления гендиректору Facebook Марку Цукербергу, чтобы удалить с платформы контент, который отрицает или искажает Холокост. Многие люди поддержали идею о повышении осведомленности о Холокосте, публикуя сообщения с хэштегом #NoDenyingIt.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Какого хрена евреи со своим холокостом лезут ко всем?
ну тут все логично, не было бы евреев - не было бы холокоста
Что называется - все ради денег.
Холокост - это понятие придуманное евреями специально для американцев в конце 60х годов, то есть через 20 лет после окончания Второй Мировой Войны. Смысл Холокоста в том, что поскольку театр военных действий был в Европе, а не в Америке, то американцам можно рассказывать любую туфту о Второй Мировой Войне, а именно, утверждать, что Вторая Мировая Война это разговор только об уничтожении Гитлером шести миллионов евреев в Европе. В результате, сейчас вся Америка покрыта мемориалами памяти жертвам Холокоста и юные американцы зубрят во всех школах, что Вторая Мировая Война это об уничтожении шести миллионов евреев.
Евреи, мудро не выставляют понятие Холокоста в странах бывшего СССР, потому, что там их просто подняли бы на смех. Утверждать такое в стране, на территории которой проходили военные действия, и все знают отлично, что евреи не были ни самыми первыми, ни самыми большими жертвами, это было бы глупо для евреев. Утверждать такое в СССР, где по самым скромным подсчётам погибло двадцать миллионов человек а по другим подсчётам до 60 миллионов человек, то есть в 10 раз больше реальных – а не «мёртвых душ» – это как-то совсем не звучит. Причём всем известно, что евреи понесли самые меньшие потери, поскольку с началом войны были в первую очередь эвакуированы в Среднюю Азию к теплу и арбузам. Спросите любого еврея из СССР: «жили в Ташкенте?» – скажут: "жили". В то время как русское, белорусское, украинское население было брошено еврейским руководством СССР на произвол судьбы.
Вот почему американцы так много знают о Холокосте, а русские – ничего. Двойная еврейская игра. Кроме этого, американцам неизвестно, что в Германии официально проживало в середине 30х годов до 300 тысяч евреев, и если при этом русские евреи были эвакуированы из района немецкой оккупации, то реальной основы для шести миллионов евреев просто нет, даже если утверждать, что были убиты все евреи до одного.)
Когда у людей не промыты мозги, их посещают правильные мысли.