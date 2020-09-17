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Социологов огорчили скудные знания американцев о Холокосте

Социологов огорчили скудные знания американцев о Холокосте (7 фото)

Автор:
17 сентября 2020 21:33
Сообщество : Жизнь в США
Метки: америка   евреи   знания   история   общество   опросы   сша   холокост   
232
7
В ходе недавнего социального опроса американцам из 50 штатов в возрасте от 18 до 39 лет задали вопросы о Холокосте. К сожалению, знания миллениалов и представителей поколения Z огорчили социологов. Оказалось, две трети американцев не знают, что во время Холокоста было убито шесть миллионов евреев. Какая-то часть опрошенных считает, что сами евреи - виновники Холокоста.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: америка   евреи   знания   история   общество   опросы   сша   холокост   
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15  комментариев
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6k
albedo 2 часа назад
Граждан СССР погибло 27 миллионов человек.
Какого хрена евреи со своим холокостом лезут ко всем?
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15k
Robin Hood 17 минут назад
Социологов огорчили скудные знания американцев о Холокосте
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24k
parallax Час назад
Вот те самые социологи.

Вот те самые социологи.
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
а зачем им помнить это же были не американцы и где то далеко а это не интересно.
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2k
Юрий Злой 2 часа назад
Какая-то часть опрошенных считает, что сами евреи - виновники Холокоста.
ну тут все логично, не было бы евреев - не было бы холокоста
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−27
plintus9990 2 часа назад
американцу можно незнать сколько в Америке штатов, но он обязан знать про еврейский холокост
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11k
gavrosh 2 часа назад
Пиндосы не только в этом профаны.
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10k
Иван 2 часа назад
Интересно, а сколько человек знает, как много РУССКИХ погибло в тот же период от рук всей объединенной "демократической" Европы?
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6k
albedo 2 часа назад
Понятие Холокоста - бизнес проект сионизма по зарабатыванию денег на крови погибших родственников.
Что называется - все ради денег.
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29k
Volga_34 2 часа назад
http://uznai-pravdu.com/viewtopic.php?f=6&t=3438&sid=894ae205061169b60db9bc43d5bfc013http://uznai-pravdu.com/viewtopic.php?f=6&t=3438&sid=894ae205061169b60db9bc43d5bfc013

Холокост - это понятие придуманное евреями специально для американцев в конце 60х годов, то есть через 20 лет после окончания Второй Мировой Войны. Смысл Холокоста в том, что поскольку театр военных действий был в Европе, а не в Америке, то американцам можно рассказывать любую туфту о Второй Мировой Войне, а именно, утверждать, что Вторая Мировая Война это разговор только об уничтожении Гитлером шести миллионов евреев в Европе. В результате, сейчас вся Америка покрыта мемориалами памяти жертвам Холокоста и юные американцы зубрят во всех школах, что Вторая Мировая Война это об уничтожении шести миллионов евреев.

Евреи, мудро не выставляют понятие Холокоста в странах бывшего СССР, потому, что там их просто подняли бы на смех. Утверждать такое в стране, на территории которой проходили военные действия, и все знают отлично, что евреи не были ни самыми первыми, ни самыми большими жертвами, это было бы глупо для евреев. Утверждать такое в СССР, где по самым скромным подсчётам погибло двадцать миллионов человек а по другим подсчётам до 60 миллионов человек, то есть в 10 раз больше реальных – а не «мёртвых душ» – это как-то совсем не звучит. Причём всем известно, что евреи понесли самые меньшие потери, поскольку с началом войны были в первую очередь эвакуированы в Среднюю Азию к теплу и арбузам. Спросите любого еврея из СССР: «жили в Ташкенте?» – скажут: "жили". В то время как русское, белорусское, украинское население было брошено еврейским руководством СССР на произвол судьбы.

Вот почему американцы так много знают о Холокосте, а русские – ничего. Двойная еврейская игра. Кроме этого, американцам неизвестно, что в Германии официально проживало в середине 30х годов до 300 тысяч евреев, и если при этом русские евреи были эвакуированы из района немецкой оккупации, то реальной основы для шести миллионов евреев просто нет, даже если утверждать, что были убиты все евреи до одного.)

Холокост - это понятие придуманное евреями специально для американцев в конце 60х годов, то есть через 20 лет после окончания Второй Мировой Войны. Смысл Холокоста в том, что поскольку театр военных действий был в Европе, а не в Америке, то американцам можно рассказывать любую туфту о Второй Мировой Войне, а именно, утверждать, что Вторая Мировая Война это разговор только об уничтожении Гитлером шести миллионов евреев в Европе. В результате, сейчас вся Америка покрыта мемориалами памяти жертвам Холокоста и юные американцы зубрят во всех школах, что Вторая Мировая Война это об уничтожении шести миллионов евреев. Евреи, мудро не выставляют понятие Холокоста в странах бывшего СССР, потому, что там их просто подняли бы на смех. Утверждать такое в стране, на территории которой проходили военные действия, и все знают отлично, что евреи не были ни самыми первыми, ни самыми большими жертвами, это было бы глупо для евреев. Утверждать такое в СССР, где по самым скромным подсчётам погибло двадцать миллионов человек а по другим подсчётам до 60 миллионов человек, то есть в 10 раз больше реальных – а не «мёртвых душ» – это как-то совсем не звучит. Причём всем известно, что евреи понесли самые меньшие потери, поскольку с началом войны были в первую очередь эвакуированы в Среднюю Азию к теплу и арбузам. Спросите любого еврея из СССР: «жили в Ташкенте?» – скажут: "жили". В то время как русское, белорусское, украинское население было брошено еврейским руководством СССР на произвол судьбы. Вот почему американцы так много знают о Холокосте, а русские – ничего. Двойная еврейская игра. Кроме этого, американцам неизвестно, что в Германии официально проживало в середине 30х годов до 300 тысяч евреев, и если при этом русские евреи были эвакуированы из района немецкой оккупации, то реальной основы для шести миллионов евреев просто нет, даже если утверждать, что были убиты все евреи до одного.)
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24k
parallax 2 часа назад
"Какая-то часть опрошенных вовсе считает, что сами евреи - виновники Холокоста."

Когда у людей не промыты мозги, их посещают правильные мысли.
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7k
Prostovopros parallax 2 часа назад
Вот у тебя явно промыты. Если есть вооще.
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28k
Korolev 2 часа назад
Ссылка coub.com
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6k
albedo Korolev 2 часа назад
Холокост, ханука -да какая разница. Пофигу.
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