Способы обмана аппаратов с газированной водой в советское время

В сегодняшней статье мы поговорим о газировке, и о газировке с сиропом. Помните сколько стоил стакан обычной газированной воды в автомате? Одна копейка!
А если газировка была с сиропом, то три копейки. С сиропом вода была сладкая, почти как лимонад, а может и вкуснее. Были автоматы, в которых можно было выбрать с каким сиропом пить газировку, например с грушевым или апельсиновым.
Напомню, если забыли или не застали советское время
Автоматы с газированной водой обычно стояли по несколько штук в ряд у магазинов, вблизи многолюдных остановок общественного транспорта, в тех местах, где была хорошая проходимость людей. В корпусе автомата, в его окошке находился обычный гранёный стакан. В этом же окошке можно было этот стакан помыть. Стакан ставили на специальное приспособление вверх донышком и нажимали рукой на стакан сверху. Струйки воды под хорошим давлением ополаскивали стакан, и вуаля, стакан готов к применению.
Я знал людей, которые брезговали такими «общественными» стаканами. Эти люди носили в своих сумочках или карманах свои личные пластмассовые складные стаканчики и пользовались ими в автоматах.
Дома, кстати, у многих были свои собственные сифоны для приготовления газировки. Сифон для газирования воды был и у нас в семье. Своя собственная газировка с вареньем или сиропом прямо дома! А в ближайшем гастрономе я покупал не лимонад, а менял пустые баллончики на новые с CO2. Эти баллончики продавались и в хозтоварах.
- Такие сифоны, но более продвинутые, дешёвые и подороже, продаются и сейчас.
Продолжаю про автоматы с газировкой. Помыли стакан, а дальше всё просто. Опускаешь монетку, нажимаешь кнопку, и в стакан льётся газированная вода. Отец мне рассказывал, что в цеху у него на заводе стояли автоматы, которые бесплатно наливали газировку. Да, было в Советском Союзе и такое.
Многие автоматы с газировкой были как люди. Одни были честные. Они всегда наливали то, за что было уплачено. Они возвращали деньги, если аппарат по какой-то причине не мог налить воды в стакан. Сами стаканы в них всегда присутствовали.
Но были и другие аппараты
В них постоянно куда-то исчезали стаканы. Можно было опустить три копейки, а автомат наливал лишь обычную газированную воду без сиропа за 1 копейку. А мог и вообще ничего не налить. Просто съедал монетку и молчал, как партизан. Бесполезно было стучать по нему и требовать возврат денег.
Ну и конечно предприимчивые граждане Советского Союза научились обманывать аппараты с газированной водой, чтобы не остаться в минусе, и вернуть своё.
Методов, с помощью которых можно было бесплатно напиться газировки и даже забрать из автомата одну или несколько монет, было немного. Но они работали.
★ Первый и самый распространённый способ — это постучать кулаком с достаточной силой по автомату. И тогда и вода могла политься в стакан, и несправедливо съеденная монетка вылетала обратно, а то и не одна, и не только своя, но и чужие могли высыпаться. Можно было бросить копейку, ударить разок по корпусу аппарата, и автомат наливал с сиропом. Главное условие — нужно было знать в какое место на корпусе автомата стучать. Ну и чтобы рядом не проходила милиция.
★ Второй способ — попытаться засунуть в автомат разные металлические кружочки подходящего веса и размера. Этих металлических болванок было много на разных вторчерметах, где собирался металлолом.
★ Третий и самый верный способ — иметь в своём кармане монетку достоинством 3 копейки с просверленной дыркой, и привязанной за это отверстие леской или крепкой ниткой. У моего товарища, такого же мальчишки, как я, такая монетка висела на груди под рубахой, словно медальон.
PS. Кулаком стучали не только по телефонам-автоматам и автоматам с газированной водой. Часто стучали и по телевизорам, если вдруг возникали помехи или телевизор переставал работать. И ведь почти всегда помогало!
Источник:
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А если найти где-нибудь бутылку от молока или митра, которую принимали за 20 коп. То это уже на мороженое хватит.
Монета на верёвке подходила к телефону-автомате. Причём я первый раз порвал нитку , но потом понял что вытаскивать монетку надо при нажатом держателе трубки .
Получалось !
А вот с автоматами с газировкой я научился интересному трюку с проволчкой .
Вытягивалась упругая проволока с петлёй и через монето-приёмник нащупывалась клавиша подачи сиропа . Можно было нацедить хоть пару литров .
Один раз чуть не попались . Стояла группа автоматов с пространством позади них . Как бы помещение для регулировки , заправки и т.д. Так мы один раз цедили сироп , а мастер был внутри ...
Так быстро я не бегал ещё никогда !