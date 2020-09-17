Способы обмана аппаратов с газированной водой в советское время

Но были и другие аппараты

В них постоянно куда-то исчезали стаканы. Можно было опустить три копейки, а автомат наливал лишь обычную газированную воду без сиропа за 1 копейку. А мог и вообще ничего не налить. Просто съедал монетку и молчал, как партизан. Бесполезно было стучать по нему и требовать возврат денег.

Ну и конечно предприимчивые граждане Советского Союза научились обманывать аппараты с газированной водой, чтобы не остаться в минусе, и вернуть своё.

Методов, с помощью которых можно было бесплатно напиться газировки и даже забрать из автомата одну или несколько монет, было немного. Но они работали.

★ Первый и самый распространённый способ — это постучать кулаком с достаточной силой по автомату. И тогда и вода могла политься в стакан, и несправедливо съеденная монетка вылетала обратно, а то и не одна, и не только своя, но и чужие могли высыпаться. Можно было бросить копейку, ударить разок по корпусу аппарата, и автомат наливал с сиропом. Главное условие — нужно было знать в какое место на корпусе автомата стучать. Ну и чтобы рядом не проходила милиция.

★ Второй способ — попытаться засунуть в автомат разные металлические кружочки подходящего веса и размера. Этих металлических болванок было много на разных вторчерметах, где собирался металлолом.