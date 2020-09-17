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Способы обмана аппаратов с газированной водой в советское время

Способы обмана аппаратов с газированной водой в советское время (5 фото)

Автор:
17 сентября 2020 21:02
Сообщество : СССР
Метки: СССР   интересно   факты   
731
5

В сегодняшней статье мы поговорим о газировке, и о газировке с сиропом. Помните сколько стоил стакан обычной газированной воды в автомате? Одна копейка!

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Метки: СССР   интересно   факты   
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5k
Вася 4 часа назад
У нас на тракторном автоматы с простой газировкой бесплатно до 91 года стояли.
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9k
Denissg 21 минуту назад
А я лох! Мне в жизни не приходила идея обманывать газировку, телефон, воровать в магазине и пр.
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3k
Дмитрий Григорьев 38 минут назад
У нас рядом с такими автоматами стояли разменные автоматы, которые меняли 15 копеек на кучку по 3 и по 1 коп. Я их очень любил, потому что они часто выдавали иностранные монетки. В основном всякие стотинки .
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2k
Директор свежего воздуха 2 часа назад
Если двульник закрутить опуская в щель, автомат давал с сиропом.
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17k
Vital Idol Директор свежего воздуха Час назад
с силой!
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4k
Александр 2 часа назад
Что касаемо бесплатного звонка по телефону-автомату, то каждый уважающий себя подросток имел в кармане примерно 5-ти сантиметровый кусок от полотна ножовки, немного обработанный на наждаке. После набора номера устройство вставлялось в щель внизу диска телефона и перемещалось справа налево. Там находился какой-то рычажок, он срабатывал - и можно разговаривать.
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4k
Александр 2 часа назад
Вышедшие из употребления вот такие монетки идеально срабатывали, наливая газировку с сиропом.
Вышедшие из употребления вот такие монетки идеально срабатывали, наливая газировку с сиропом.
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9k
alexis Александр Час назад
С чего это они вышли? Мелочь осталась со своим номиналом. Газировка за 20 коп.

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9k
Denissg alexis 24 минуты назад
Остались монеты 1, 2, 3 коп. Более дорогие менялись.
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0
Alexander alexis 21 минуту назад
В обращении после 61го года осталась только медь! 1-2-3-5 копеек, все что больше 10-15-20-50 не имело хождения.
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3k
Login 3 часа назад
у нас какое-то время стояли автоматы с вином по 15 копеек.
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18k
Слепой Пью Login 2 часа назад
В Пятигорске около Верхнего Рынка целый павильон таких автоматов был, но вроде как по 20 коп. Причем вино разное наливалось. Да, и пивные автоматы встречались.
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789
Олег 3 часа назад
Мы тогда мелкие были. Обманывать ещё не умели. Мы брали палку и шкребли ею под автоматом. Штук пять монеток всегда можно было добыть.
А если найти где-нибудь бутылку от молока или митра, которую принимали за 20 коп. То это уже на мороженое хватит.
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789
Олег 3 часа назад
Ситро.
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6k
Прохожий3 Олег 2 часа назад
Насколько помню - в наших краях бутылки от лимонада принимали по 12 копеек, а молочные по 15 (конец 70-х)
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24k
parallax 4 часа назад
Мы с базы вторсырья таскали отходы бронзовой штамповки, размером и формой точь в три копейки и жировали, пив газировку с тройным сиропом.
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9k
Олегbl4 4 часа назад
Да с фига два эти автоматы наливали сиропа до сладости, еле-еле вкус чувствовался. Имнно из-за этого приходилось тратить 6 копеек. Сначала автомат наливал сироп, а потом газводу. Первым "троячком" наливали сироп и убирали стакан из-под струи газводы, а на вторую монету уже весь "комплект" заливался.
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6k
diman02 4 часа назад
Мне не верится в 3 копейки на верёвочке . У монеты в таком автомате долгий путь , нитка где-нибудь да застрянет .
Монета на верёвке подходила к телефону-автомате. Причём я первый раз порвал нитку , но потом понял что вытаскивать монетку надо при нажатом держателе трубки .
Получалось !
А вот с автоматами с газировкой я научился интересному трюку с проволчкой .
Вытягивалась упругая проволока с петлёй и через монето-приёмник нащупывалась клавиша подачи сиропа . Можно было нацедить хоть пару литров .
Один раз чуть не попались . Стояла группа автоматов с пространством позади них . Как бы помещение для регулировки , заправки и т.д. Так мы один раз цедили сироп , а мастер был внутри ...
Так быстро я не бегал ещё никогда !
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17k
Vital Idol diman02 Час назад
мы доили, тоже, маленькой тонкой проволокой, сантиметров 10 в длину. загибали на конце и вперед! один раз, также, ноги делали в Измайловском парке от мастера....
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14k
crazyvantuz 4 часа назад
о... щас дошло, что первый в жизни "лайфхак"(ща блевану) мне чувак в донецке показал, тама сначала лился сироп, полстакана набираешь - жидкая конфета на выхлопе. если не сильно охота пить
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12k
Ligov 4 часа назад
Даже дети, ради копейки, мало тогда обманом занимались...
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1k
vitstd 4 часа назад
Что- та автор не то говорит: сифоны "баллончики"- авт) не менялись - они заправлялись газировкой ( помню - матушка посылала, мальцом, в гастроном за этим : " купишь кирпич( хлеб), и заправишь сифон...")
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9k
Сергей vitstd 2 часа назад
Сифоны разные были)
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40k
zloykoyot 4 часа назад
В горячих цехах бесплатные автоматы с подсоленной газировкой положены.
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1k
vitstd zloykoyot 4 часа назад
два стоят ( раньше и сейчас, металлургия) : один с подсоленной, второй с "газировкой"
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40k
zloykoyot vitstd 4 часа назад
Мне на таких производствах бывать не доводилось к сожалению, знаю только что по нормам положено. Что логично, люди там потеют наверняка не по-детски.
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