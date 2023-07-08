Британский лоукостер высадил из самолёта часть пассажиров из-за перевеса

Пилот попросил, чтобы самолёт покинули 20 добровольцев, пообещав им бесплатный перелёт в Ливерпуль на следующий день и 500 евро в качестве компенсации. Поначалу никто на такое предложение не согласился. Но спустя какое-то время 19 человек, у которых не было срочных дел, всё же покинули салон самолёта. Вылет тем не менее задержался на целых три часа. Но самолёт всё же смог успешно взлететь и приземлиться в аэропорту назначения.



