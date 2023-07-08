Британский лоукостер высадил из самолёта часть пассажиров из-за перевеса

А мы на "Победу" жалуемся.
Необычный инцидент произошёл на борту британского лоукостера EasyJet. Пилот самолёта попросил уже устроившихся на своих местах пассажиров покинуть борт из-за перегрузки самолёта. В частности командир воздушного судна посетовал на плохие метеоусловия, сильный ветер и короткую взлётную полосу, которые не позволят взлететь самолёту с привычным количеством пассажиров.
Поскольку безопасность пассажиров является нашим приоритетом, при нынешней силе ветра мы никак не сможем поднять этот самолет в воздух. Я говорил с нашей оперативной группой, и единственный способ решить проблему - это сделать самолёт немного легче
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Пилот попросил, чтобы самолёт покинули 20 добровольцев, пообещав им бесплатный перелёт в Ливерпуль на следующий день и 500 евро в качестве компенсации. Поначалу никто на такое предложение не согласился. Но спустя какое-то время 19 человек, у которых не было срочных дел, всё же покинули салон самолёта. Вылет тем не менее задержался на целых три часа. Но самолёт всё же смог успешно взлететь и приземлиться в аэропорту назначения.
Это обычное оперативное решение в подобных обстоятельствах. Ограничения по весу действуют для всех авиакомпаний из соображений безопасности. В этом случае добровольцы, которые покинули борт, получают компенсацию в соответствии с правилами авиакомпании
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В экипаж не входит бортмеханник.
Учи матчасть
Эх, вася...
В зависимости от погодных условий самолётам разрешается иметь разный взлётный вес. Есть специальные таблицы, там температура, давление, сила ветра... По нормальной погоде он мог вполне проходить по взлётному весу (например когда заранее планировали перелёт, запланировали на обычную погоду).
Погода испортилась - всё, под требуемый вес не пролезает, надо "разгружаться". Никто нормативы нарушать не будет.
А с "Победой" как было, что на неё жалуются?
Да и 20 пассажиров снять когда там их всего где-то 140, т.е. процентов 15 - нехило ...
Чую топливом залился очень дешево на полную ;)
всегда есть запас по грузоподъемности
но если ты взял в аэропорту дешевое топливо "под пробку, в оба конца", или какой-то супервыгодный "попутный груз" - канеш, возможен промблем с пассажирами на короткой ВПП.......
Взлетают только по решению командира. Перевес случается, и если командир не считает его критичным, то самолёт поднимают.
В случае с Ан-12 всем экипажем молятся на 4-й двигатель на взлёте.
По нормальной погоде он мог вполне проходить. Погода испортилась - всё, под требуемый вес не пролезает, надо "разгружаться"