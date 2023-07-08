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Британский лоукостер высадил из самолёта часть пассажиров из-за перевеса

Британский лоукостер высадил из самолёта часть пассажиров из-за перевеса

Автор:
08 июля 2023 20:27
Сообщество : Путешествия
Метки: Англия   Видео   Испания   пассажиры   перегруз   пилот   самолёт   
3818
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А мы на "Победу" жалуемся.

Необычный инцидент произошёл на борту британского лоукостера EasyJet. Пилот самолёта попросил уже устроившихся на своих местах пассажиров покинуть борт из-за перегрузки самолёта. В частности командир воздушного судна посетовал на плохие метеоусловия, сильный ветер и короткую взлётную полосу, которые не позволят взлететь самолёту с привычным количеством пассажиров.


Поскольку безопасность пассажиров является нашим приоритетом, при нынешней силе ветра мы никак не сможем поднять этот самолет в воздух. Я говорил с нашей оперативной группой, и единственный способ решить проблему - это сделать самолёт немного легче

Пилот попросил, чтобы самолёт покинули 20 добровольцев, пообещав им бесплатный перелёт в Ливерпуль на следующий день и 500 евро в качестве компенсации. Поначалу никто на такое предложение не согласился. Но спустя какое-то время 19 человек, у которых не было срочных дел, всё же покинули салон самолёта. Вылет тем не менее задержался на целых три часа. Но самолёт всё же смог успешно взлететь и приземлиться в аэропорту назначения.


Это обычное оперативное решение в подобных обстоятельствах. Ограничения по весу действуют для всех авиакомпаний из соображений безопасности. В этом случае добровольцы, которые покинули борт, получают компенсацию в соответствии с правилами авиакомпании

Источник:

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Метки: Англия   Видео   Испания   пассажиры   перегруз   пилот   самолёт   
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37  комментариев
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93
Ясен Пень 9 часов назад
Деликатно как попросили. А ведь могли уже в воздухе из самолёта выброосить.
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1k
Николай 6 часов назад
Не считайте меня идиотом, но мне было бы такое прикольно)))
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15k
_delphin_ 6 часов назад
Из пустого пука пост. Ахринеть. А совсем не лоукостер S7 вообще не полетел, потому что мало билетов продал. И мы сутки ночевали в аэропорту. Да, дали номер в гостишке и еду самолётную (1 раз). Было прикольно, но, всё-же, немного обидно. И, никаких 500 ойро не предложили)) Ну, хоть "плотинку" в Ё-бурге не !мат] посмотрели, и то хлеб))
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8k
Mauritanien 6 часов назад
Победа тут рядом не стояла. 500 евро в сутки не плохая компенсация
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44k
SinigamiRuuk 7 часов назад
Лучше уж так, чем как в своё время у нас вся верхушка ТОФ из-за перегруза и незакреплённого груза разбились нафиг.
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12k
добрыйдух 7 часов назад
если бы они всё с перевесом таки тронулись в небо и грохнулись - это было бы веселее? Хоть и мелкобриты, но инстинкт самосохранения зашит на подкорку.
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8k
soar 7 часов назад
Пассажиры бывают разные))
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5k
Василий 7 часов назад
В ТУ-160 помещается 160 тонн топлива (это три цистерны железнодорожных) и при этом борт механика не просят покинуть судно...
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26
CacatuaAutista Василий 6 часов назад
вася, заправка Ту 160 примерно 129 тонн, не литров, а как ты и написал- тонн.
В экипаж не входит бортмеханник.

Учи матчасть
Эх, вася...
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1k
олег 7 часов назад
бритты с канар домой ,там багаж переполнен хересом , ромом,сырами и хамонами.
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23k
sanchesS80 7 часов назад
Так, пояснение к статье:
В зависимости от погодных условий самолётам разрешается иметь разный взлётный вес. Есть специальные таблицы, там температура, давление, сила ветра... По нормальной погоде он мог вполне проходить по взлётному весу (например когда заранее планировали перелёт, запланировали на обычную погоду).
Погода испортилась - всё, под требуемый вес не пролезает, надо "разгружаться". Никто нормативы нарушать не будет.
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2k
Дмитрий 7 часов назад
20 мест на завтра и 500е х 20= 10000 компенсации, значит в грузовом отсеке было что-то что не могло ждать сл рейс и стоило больше 10000 и 20 новых билетову пассажирам
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6k
HUBLOT 8 часов назад
Конечно, зря на "победу" жалуются. "Победа" бы по 1000 евро за такое заплатила...
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412
Александр Богомолов HUBLOT 5 часов назад
зачем им такие расходы. они бы попытались взлететь. ну а что уж там будет это вопрос третий. если что на пилота вину скинут и все дела.
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967
max20 8 часов назад
Там и билет 50-70 фунтов стоит, так что хорошая сделка.
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5k
Старичок 8 часов назад
в смысле "бесплатный"? пассажиры вроде как оплатили свой перелет. или им при выходе автоматом деньги возвращались?
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8k
Владлен Каракуртович Романов 8 часов назад
"Пилот попросил, чтобы самолёт покинули 20 добровольцев, пообещав им бесплатный перелёт в Ливерпуль на следующий день и 500 евро в качестве компенсации."
А с "Победой" как было, что на неё жалуются?
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10k
au3 9 часов назад
А как он установил перевес?
Да и 20 пассажиров снять когда там их всего где-то 140, т.е. процентов 15 - нехило ...
Чую топливом залился очень дешево на полную ;)
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3k
Timka 9 часов назад
Цивилизованно.
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31k
Ego sum qui sum 9 часов назад
средний пассажир на рейсе
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