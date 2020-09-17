Почему у многих немецких офицеров все лицо было в шрамах после университета?

Суть поединка - не только демонстрация мастерства фехтования, а выявление и воспитания в участниках смелости и отсутствия желания отступать.



Поединок продолжался до первого следа на щеке или подбородке.



Важно сказать, что в части университетов участие в таких мероприятиях было добровольным, в то время как в другой части - строго обязательным. Хотя таких и было меньшинство.



Кстати, в 1933 году Гитлер запретил Мензурное фехтование, а разрешили его в Германии снова только в 1953 году, однако к тому времени оно уже потеряло былую популярность.