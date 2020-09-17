Почему у многих немецких офицеров все лицо было в шрамах после университета?

Если вы обратите внимание на высших военных деятелей, офицеров немецкой армии времен Второй мировой войны, вы заметите, что у многих из них на лице присутствуют шрамы, причем иногда в больших количествах.
Самое интересное, что шрамы эти получены не на поле боя. Обладатели их - выпускники университетов и академий.
Так почему они приобретали такой вид после высших учебных заведений в Германии?
Так почему они приобретали такой вид после высших учебных заведений в Германии?
Речь идет о таком явлении, как «Мензурное фехтование».
Такое фехтование - это поединок между двумя представителями студенческих объединений. который стал традицией еще с 16 века. Дуэль происходит по строгим правилам, а участники защищены.
На глаза надеты специальные сетчатые очки, а на теле и шее- плотный кожаный костюм. Незащищенной остается только небольшая часть лица:
Такое фехтование - это поединок между двумя представителями студенческих объединений. который стал традицией еще с 16 века. Дуэль происходит по строгим правилам, а участники защищены.
На глаза надеты специальные сетчатые очки, а на теле и шее- плотный кожаный костюм. Незащищенной остается только небольшая часть лица:
Суть поединка - не только демонстрация мастерства фехтования, а выявление и воспитания в участниках смелости и отсутствия желания отступать.
Поединок продолжался до первого следа на щеке или подбородке.
Важно сказать, что в части университетов участие в таких мероприятиях было добровольным, в то время как в другой части - строго обязательным. Хотя таких и было меньшинство.
Кстати, в 1933 году Гитлер запретил Мензурное фехтование, а разрешили его в Германии снова только в 1953 году, однако к тому времени оно уже потеряло былую популярность.
Поединок продолжался до первого следа на щеке или подбородке.
Важно сказать, что в части университетов участие в таких мероприятиях было добровольным, в то время как в другой части - строго обязательным. Хотя таких и было меньшинство.
Кстати, в 1933 году Гитлер запретил Мензурное фехтование, а разрешили его в Германии снова только в 1953 году, однако к тому времени оно уже потеряло былую популярность.
Источник:
Ссылки по теме:
- Неоднозначная реакция соцсетей на новый памятник "Противотанковый ров" в Лобне
- Соседские войны: 20 страшных угроз и предупреждений
- Презентация Пентагона о Второй мировой войне возмутила россиян
- Удручающая статистика: кoличеcтвo цеpквей и инститyтoв на каpте Poccии наглядно
- Мясной бор - территория неупокоенных душ
Метки: война офицер университет
39
Понравилось39
Новости партнёров
Загрузка...
"не при чем" вульгарная безграмотность.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мензурное_фехтованиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Мензурное_фехтование
написано больше и интереснее.
Своей маме ты обычно не тут пишешь
Ни одного предложения без ошибок написать не можешь, дура.
Подписываются несколько иначе.
И если тебе указывают на твои ошибки в грамматике и поведении в обществе, то следует с благодарностью принимать эти рекомендации, а не хамить, как привокзальная шалава.
...ни при чём... Ваня, учись писать правильно.
Сейчас на твоё замечание прилетит обидка "почему не в личку написал".
Проходили, знаем.
Только ему куда не пиши - толку ноль.
Зачем исправлять если за это время можно ещё пост скопипастить?