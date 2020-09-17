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Почему у многих немецких офицеров все лицо было в шрамах после университета?

Почему у многих немецких офицеров все лицо было в шрамах после университета? (4 фото)

Автор:
17 сентября 2020 17:20
Сообщество : Факты
Метки: война   офицер   университет   
2192
4
Если вы обратите внимание на высших военных деятелей, офицеров немецкой армии времен Второй мировой войны, вы заметите, что у многих из них на лице присутствуют шрамы, причем иногда в больших количествах.

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Метки: война   офицер   университет   
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22  комментария
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10k
[email protected] 2 часа назад
Они убили 50 миллионов наших людей. И пусть горят в аду вечно....
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2k
KL11 Полчаса назад
чем больше шрамов тем хреновее фехтовальщик?
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1k
Свирепый Бамбр 43 минуты назад
Почему-почему... просто у них не было Gilette!
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4k
Дмитрий Час назад
Любой нейтральный (не говоря о хвалебных) пост о нацистах вызывает у меня абсолютное неприятие. "Высших военных деятелей, офицеров немецкой армии времен Второй мировой войны" - так мило, ну просто офицеры и военные деятели!
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671
Афраний 2 часа назад
У них система подготовки в военных училищах была,месяца два в училище лекции и прочая хрень.Потом,практика в войсках.Причём,не в тылу морду наедаешь,а на передовой.Потом,если ты проявил себя хорошо,твой коммандир даёт рекомендацию,и с войск снова в училище на обучение..И так по кругу,пока не станешь офицером...
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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3k
Stray 2 часа назад
Иван Кемеров, если ты копипастишь, как станок, то хотя бы проверяй орфографию. Уже в заголовке ошибка.
"не при чем" вульгарная безграмотность.
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Здесь

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мензурное_фехтованиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Мензурное_фехтование

написано больше и интереснее.
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3k
Stray Иван Кемеров 53 минуты назад
Ты ошибся с адресатом.
Своей маме ты обычно не тут пишешь
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Stray 49 минут назад
Ты недоносок напрасно о маме заговорил. Или ты вафлёр про свою?
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3k
Stray Иван Кемеров 46 минут назад
Иди лучше русский язык учи, двоечница.
Ни одного предложения без ошибок написать не можешь, дура.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Stray 44 минуты назад
Ты подписалась с маленькой буквы. Приехала в страну - учи язык. Или на Ленинградке и твоего суржика хватает?
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3k
Stray Иван Кемеров 37 минут назад
Ещё раз: учи грамматику, дура.
Подписываются несколько иначе.
И если тебе указывают на твои ошибки в грамматике и поведении в обществе, то следует с благодарностью принимать эти рекомендации, а не хамить, как привокзальная шалава.
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7k
Prostovopros 2 часа назад
Война тут не при чем (ц)
...ни при чём... Ваня, учись писать правильно.
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Prostovopros 2 часа назад
Безграмотен, тороплив, обидчив.
Сейчас на твоё замечание прилетит обидка "почему не в личку написал".
Проходили, знаем.
Только ему куда не пиши - толку ноль.
Зачем исправлять если за это время можно ещё пост скопипастить?
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