"Наш вуз не готов видеть инвалида в числе своих студентов!": абитуриентке нахамили в комиссии

Вчера, 13 августа, она приехала в университет. Со слов Дженнеты: "После приезда в МГУУ ПМ, ко мне стали подходить один за другим разные представители учебного состава, в том числе, профессора с моей кафедры, пытаясь отговорить от учёбы в этом ВУЗе. Причину они называли только одну: "Университет не готов принять студента в коляске"… В ходе разговора с приёмной комиссией, в кабинет вошла профессор кафедры (как выяснилось позже, это была Половова Татьяна Александровна, профессор кафедры "кадровая политика и гос. управление) и произнесла буквально следующее: "Наш ВУЗ не готов видеть инвалида в числе своих студентов!"



При этом Дженнет пишет на своей странице в facebook, что на экзаменах преподаватели прекрасно видели, что она инвалид. Девушке непонятно, почему её пригласили на подписание договора и наговорили обидных слов, касающихся особенностей ее здоровья.