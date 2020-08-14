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"Наш вуз не готов видеть инвалида в числе своих студентов!": абитуриентке нахамили в комиссии

"Наш вуз не готов видеть инвалида в числе своих студентов!": абитуриентке нахамили в комиссии (4 фото)

Автор:
14 августа 2020 18:16
Сообщество : Жить в России
Метки: абитуриент   вуз   доступная среда   инвалид   москва   обучение   университет   
3490
4
18-летняя Дженнет Базарова окончила в этом году школу и готовилась, как и многие другие абитуриенты, к поступлению. Девушка успешно прошла все вступительные экзамены в Московский городской Университет Управления Правительства Москвы им. Лужкова. Ей позвонили и пригласили на заключение договора.

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Метки: абитуриент   вуз   доступная среда   инвалид   москва   обучение   университет   
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46  комментариев
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5k
KOSTELLO 9 часов назад
"Наш ВУЗ не готов видеть инвалида в числе своих студентов!".

Это очень странно, потому, как имбецилов среди своих сотрудников, они вполне нормально воспринимают
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748
Михайил 3 часа назад
Туда дурочке и место...
Нет, я ничего не имею против инвалидов-колясочников с IQ на порядок выше моего... Но тут я больше соглашусь, что IQ это утешение для больных на голову.
Давайте брать не толерантность с Амероруссичами, у которых член в 2 раза длиннее чем у руссо-русичей, а с плебейской действительностью.
Например с той, что ВУЗ находится в старом здании. Где установить лифт для инвалидов либо невозможно в принципе, либо стоит на 2 порядка дороже, чем обучить данную студентку. И его установку никакой бюджет не оплатит.
Как говорится: Берите ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе...
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1k
SamSim 5 часов назад
Нормальная современная российская духовность...
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3k
Руслан 6 часов назад
Мне вот что интересно. Всё только со слов самой студентки. Ни видео- или аудиозаписи, ни свидетелей.
А обвинила она не одного человека...
Если бы они реально не хотели, чтобы она там училась, то вряд ли бы так поступали.
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4k
vitenok 6 часов назад
Родители у девочки му.даки. Джанет Базарова. Интересно по батюшке как?
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2k
Сергей 6 часов назад
Балда молодая! Вот примут, будут бабло года 3-4 сосать, а потом выгонят нахрен! Со мной так и поступили)) Был бы умнее-соскочил бы раньше!
А тут ей с самого начала БЕСПЛАТНО подсказывают))
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24k
Snork Snorkoff Сергей 5 часов назад
С дурака-то что бы не сосать. Умные бесплатно учатся..
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23k
Fat Lynx 7 часов назад
Записала бы их на телефон - толку было бы больше,а так слова, слова...
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273
zu4ara 7 часов назад
Дженнет Базарова - Жанка базар...
Университет Управления Правительства Москвы им. Соньки золотой ручки.
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426
Aleksei 7 часов назад
Джаннет Базарова, звучит!
А вообще, преподовательский состав этого Вуза-моральные уроды.
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4
Эльдар Галимов 7 часов назад
Если из ВУЗ не готов принимать инвалидов, тогда что там делают преподаватели с инвалидностью мозга?
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−36
Mariana 7 часов назад
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208
im240 8 часов назад
да не сдала экзамены, а сейчас с своей инвалидностью на жалость давит. эти инвалиды в основном наглые как обезьяны
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1k
Mikhail im240 8 часов назад
так ответили же, что сдала и договор оформили. просто преподы травить начали
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208
im240 Mikhail 7 часов назад
на ровном месте? не верю. а сдала и оформилась, потому что связываться не захотели.
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1k
Mikhail im240 42 минуты назад
предвзятое отношение какое-то
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−32
Олег 8 часов назад
"По словам Кашкадамова: "Произошло недопонимание. Документы Джанетт приняты, договор на обучение уже оформлен, 25 августа ректор подписывает указ о её зачислении в МГУУ. Мы провели внутреннее расследование. Наша сотрудница из приёмной комиссии Татьяна Половова, видимо, дала неуравновешенный и резкий комментарий... Я принёс извинения Джанетт за поведение нашей сотрудницы." - С каждым днём думаешь, что больше нечем удивить в этом мире. Но нет. Дают о себе знать такие, как товарищ Половова...
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27k
Элек Мек Олег 8 часов назад
Забздел ректор.
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23k
Fat Lynx Элек Мек 7 часов назад
Извинился.. или по твоему если руководитель принес извинения за тупого подчиненного, то он забздел?
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2k
Sanar 9 часов назад
Джаннет Базарова просто сказала что в их семье больше наркотиками не торгуют
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2k
RALEXXX 9 часов назад
В США если бы подобное произошло, все причастные "завкафедрами" лишились бы своих должностей незамедлительно.
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9k
Денис Трубочкин RALEXXX 8 часов назад
Да они бы потом даже продавцами яблок не смогли бы устроиться!
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18k
pssst RALEXXX 7 часов назад
В США подобное произошло на днях с Йеллем - официальное расследование Департамента Юстиции рекомендовало пересмотреть правила, дискриминирующие азиатов и белых. Студенты, которых много лет не брали - тупо утерлись. И никто ничего не лишился.
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2k
RALEXXX pssst 5 часов назад
Я тоже это читал. Подождите, там только начало. Если это окажется доказанным, Йель начнут судить на многие сотни миллионов, а потом и стрелочников найдут. А вообще в США это достаточно давно практикуется. Называется это "affirmative action". И означает, что при прочих равных предпочтение при поступлении отдадут афроамериканцу. Это как когда-то в СССР абитуриентам из деревни, уволенным в запас и другим льготникам достаточно было сдать вступительные экзамены на тройки.
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18k
pssst RALEXXX 5 часов назад
Это уже доказано. Департамент Юстиции предписал исправить. Как-нибудь. Тема-то неоднозначная.
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12k
Роман 9 часов назад
> в стране, которая продвигает принципы доступной среды

Это вы про какую страну?
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136
Сергей 9 часов назад
В развивающихся странах инвалидом быть тяжело.
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35k
Вепс Сергей 8 часов назад
Вы явно ошиблись страной. Хотя если вы развитие страны меряете легализацией наркоты, гомосексуализма и прочей гнилью, то да мы не развиты.
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1k
Mikhail Сергей 8 часов назад
да везде нелегко.
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136
Сергей Вепс 6 часов назад
Уважаемый, развитие страны я измеряю уровнем социальной поддержки и соблюдением своих гражданских прав. А в России это на уровне Украины и других псевдо развитых стран и если вы это не замечаете, то я сожалею.
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3k
Schumacher Сергей Час назад
в Израиле легальна конопля, говномесы и прочая гниль, при этом нет Конституции, какая мы отсталая страна...
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2k
rutt 9 часов назад
Джаннет Базарова? Что? Мотильда Титькина блин
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2k
rutt этотсамый 8 часов назад
Базаровы не оценили бы Джаннет. Базаровы старинный дворянский род, от бояр рязанских. Мой род до 18 века знаю, князей не было.
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12k
Александр Сучков rutt 8 часов назад
Представляете?- армянка! А Вы чего добились путем тупых комментов?
Представляете?- армянка! А Вы чего добились путем тупых комментов?
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2k
rutt Александр Сучков 7 часов назад
Ииии что? Армянка. Меня развесилило что носительницу фамилии Базарова зовут Джаннет. Больше ничего.
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Владимир Александр Сучков 7 часов назад
она что,под фамилией матери выступает?видно гордость за отца армянина прям и прёт из неё.
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Александр Сучков rutt 7 часов назад
древнееврейское женское имя, очень весело? думаю евреев так же веселят наши русские имена)))) А то, что у евреев наши фамилии- это как раз более весело....
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5k
Владимир 9 часов назад
"Наша сотрудница из приёмной комиссии Татьяна Половова..."
Хотелось бы узнать поподробнее о мерах относительно г-жи Половывой.
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35k
Вепс Владимир 8 часов назад
Хотелось бы узнать что вообще там произошло. Ситуация не однозначная. Ибо с точки зрения учебного заведения вообще пофик кто у них учиться если все условия соблюдены и условия для обучения тоже есть. Тут явно либо личный конфликт, либо что-то чего мы не знаем.
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4k
Echo Владимир 7 часов назад
да какие там меры, ну [мат] её, пообещали в следующий раз уволить
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Владимир Echo 7 часов назад
это надо объявлять публично, чтобы в следующий раз действительно уволить.
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