"Наш вуз не готов видеть инвалида в числе своих студентов!": абитуриентке нахамили в комиссии

18-летняя Дженнет Базарова окончила в этом году школу и готовилась, как и многие другие абитуриенты, к поступлению. Девушка успешно прошла все вступительные экзамены в Московский городской Университет Управления Правительства Москвы им. Лужкова. Ей позвонили и пригласили на заключение договора.
Вчера, 13 августа, она приехала в университет. Со слов Дженнеты: "После приезда в МГУУ ПМ, ко мне стали подходить один за другим разные представители учебного состава, в том числе, профессора с моей кафедры, пытаясь отговорить от учёбы в этом ВУЗе. Причину они называли только одну: "Университет не готов принять студента в коляске"… В ходе разговора с приёмной комиссией, в кабинет вошла профессор кафедры (как выяснилось позже, это была Половова Татьяна Александровна, профессор кафедры "кадровая политика и гос. управление) и произнесла буквально следующее: "Наш ВУЗ не готов видеть инвалида в числе своих студентов!"
При этом Дженнет пишет на своей странице в facebook, что на экзаменах преподаватели прекрасно видели, что она инвалид. Девушке непонятно, почему её пригласили на подписание договора и наговорили обидных слов, касающихся особенностей ее здоровья.
При этом Дженнет пишет на своей странице в facebook, что на экзаменах преподаватели прекрасно видели, что она инвалид. Девушке непонятно, почему её пригласили на подписание договора и наговорили обидных слов, касающихся особенностей ее здоровья.
"Как возможно, что в стране, которая продвигает принципы доступной среды, имеет место быть такая откровенная дискредитация? Мы в какой эпохе живём, на дворе средние века?" – негодует девушка.
Пользователи соцсети поддержали Дженнет:
Пользователи соцсети поддержали Дженнет:
После публикации в интернете откликнулся начальник Управления по связям с общественностью Сергей Кашкадамов, который рассказал, что университет оборудован для студентов с особенностями здоровья: в нём есть пандусы и лифты.
По словам Кашкадамова: "Произошло недопонимание. Документы Джанетт приняты, договор на обучение уже оформлен, 25 августа ректор подписывает указ о её зачислении в МГУУ. Мы провели внутреннее расследование. Наша сотрудница из приёмной комиссии Татьяна Половова, видимо, дала неуравновешенный и резкий комментарий... Я принёс извинения Джанетт за поведение нашей сотрудницы. Она по стандартной процедуре зачисляется. Фактически, если бы ей отказали, у неё бы не брали документы, а документы у неё приняли".
По словам Кашкадамова: "Произошло недопонимание. Документы Джанетт приняты, договор на обучение уже оформлен, 25 августа ректор подписывает указ о её зачислении в МГУУ. Мы провели внутреннее расследование. Наша сотрудница из приёмной комиссии Татьяна Половова, видимо, дала неуравновешенный и резкий комментарий... Я принёс извинения Джанетт за поведение нашей сотрудницы. Она по стандартной процедуре зачисляется. Фактически, если бы ей отказали, у неё бы не брали документы, а документы у неё приняли".
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Это очень странно, потому, как имбецилов среди своих сотрудников, они вполне нормально воспринимают
Нет, я ничего не имею против инвалидов-колясочников с IQ на порядок выше моего... Но тут я больше соглашусь, что IQ это утешение для больных на голову.
Давайте брать не толерантность с Амероруссичами, у которых член в 2 раза длиннее чем у руссо-русичей, а с плебейской действительностью.
Например с той, что ВУЗ находится в старом здании. Где установить лифт для инвалидов либо невозможно в принципе, либо стоит на 2 порядка дороже, чем обучить данную студентку. И его установку никакой бюджет не оплатит.
Как говорится: Берите ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе...
А обвинила она не одного человека...
Если бы они реально не хотели, чтобы она там училась, то вряд ли бы так поступали.
А тут ей с самого начала БЕСПЛАТНО подсказывают))
Это вы про какую страну?
Хотелось бы узнать поподробнее о мерах относительно г-жи Половывой.