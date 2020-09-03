Сногсшибательные первокурсницы 2020, которые уже скоро пройдут посвящение в студентки

У этих очаровательных девушек начался новый этап жизни - теперь они студентки. Эх, как же повезло их одногруппникам!
1. СВФУ Аммосова, Якутск
2. Президентская академия - РАНХиГС
3. ГИТИС
4. ЮУрГУ, Челябинск
5. Юго-Западный государственный университет, Курск
6. СКФУ, Ставрополь
7. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
8. ВГУ, Воронеж
8. МПЭК, Москва
9. Киевский национальный торгово-экономический университет
10. МГУ, Москва
11. Президентская академия - РАНХиГС
12. МГЮА им. О.Е. Кутафина, Москва
13. Российский Университет Транспорта РУТ МИИТ
14. РАНХиГС, Санкт-Петербург
15. Волгоградский кооперативный институт
16. Башкирский государственный университет, Уфа
17. Воронежский государственный педагогический университет
18. Московский Университет имени С. Ю. Витте
19. Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной
20. МГУ, Саранск
Источник:
Ссылки по теме:
- Симпатичные младшекурсницы, ради которых парни не прогуливают пары
- 25+ фотографий первокурсниц, ради которых хочется вернуться в институт
- Обаятельные практикантки из пединститутов, с которыми очень повезло школьникам
- Девочки-студентки. Сногсшибательные первокурсницы 2019 года
- Прогуливали физкультуру в универе? Вас жаль!
0
Новости партнёров
Загрузка...
ждём продолжение Курских студентов....
Больше на номер в отеле похоже.
"Создан в 1993 году как Московский институт экономики, менеджмента и права (МИЭМП). В мае 2011 года получил статус университета. 2 ноября 2011 года сменил название на Московский университет имени С. Ю. Витте.
Учредитель акционерное общество "Современное образование" (c)Wiki
В чем повезло?Таких одногруппниц почти с первого курса уже подвозят богатые "папики" или мужички на дорогих авто
Кстати, симпатичные есть, но красивых по -настоящему- ни одной.
(не мне)