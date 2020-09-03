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Сногсшибательные первокурсницы 2020, которые уже скоро пройдут посвящение в студентки

Сногсшибательные первокурсницы 2020, которые уже скоро пройдут посвящение в студентки (22 фото)

Автор:
03 сентября 2020 12:44
Метки: вуз   девушки   институт   красота   студентка   университет   учеба   
3706
22
У этих очаровательных девушек начался новый этап жизни - теперь они студентки. Эх, как же повезло их одногруппникам!

Источник:

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Метки: вуз   девушки   институт   красота   студентка   университет   учеба   
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28  комментариев
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2k
Frank Borman Час назад
Студенточки хороши. Кто ж теперь на лекции будет слушать почтенного профессора? Все студенты будут пялиться на сиськи/ножки.
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771
! жЫтиЕ мОе ! 12 минут назад
Молодая , свежая девчатина , как и положено , должна вызывать одно желание : ЯБВДЛ !!!
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19k
BARS_777 13 минут назад
А есть видео, где их посвящают? Друг спрашивает.
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4
Друг 14 минут назад
А есть фото и видео тех, кто не поступил?
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15k
Андрей Друг 8 минут назад
Ищи в саунах.
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7k
Алексей 22 минуты назад
ждём продолжение Курских студентов....

ждём продолжение Курских студентов....
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7k
Алексей 23 минуты назад
в МГУ все такие страшные?
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674
Ромка Полчаса назад
главное, чтобы к это фигурке ещё и ум прилагался, а не "ЕГЭшные" быллы
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411
Алексей Полчаса назад
Стареют все, только не студентки первокурсницы )
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565
thor2006 Полчаса назад
что за "18. Универ им. С.Ю.Витте"?
Больше на номер в отеле похоже.
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565
thor2006 Полчаса назад
Ну понятно:
"Создан в 1993 году как Московский институт экономики, менеджмента и права (МИЭМП). В мае 2011 года получил статус университета. 2 ноября 2011 года сменил название на Московский университет имени С. Ю. Витте.
Учредитель акционерное общество "Современное образование" (c)Wiki
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4k
Bhaal thor2006 8 минут назад
Да шарага очередная.
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11k
робт Полчаса назад
из 20 сосямб 1-3 только получат полезное для общества образование...
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16k
SerGProS 37 минут назад
"Эх, как же повезло их одногруппникам!"

В чем повезло?Таких одногруппниц почти с первого курса уже подвозят богатые "папики" или мужички на дорогих авто
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102
Дмитрий Панасюк 39 минут назад
киевлянка самая крутая
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20
ivan 48 минут назад
Да..другое поколение. И выглядят постарше, и видно- давно уже прожжены)))
Кстати, симпатичные есть, но красивых по -настоящему- ни одной.
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1k
ваня панкин 57 минут назад

Сногсшибательные первокурсницы 2020, которые уже скоро пройдут посвящение в студентки
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6k
bum-bum Час назад
достойны немецких аплодисментов
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4
Kolbasov Час назад
Далеко пойдут
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
"как же повезло их одногруппникам!" - В чем же? давать то они будут не им
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29k
Опаньки Час назад
а есть видео с посвящения в студенты ?
(не мне)
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8k
Павел Тарасов Час назад
Вот пиз#денки то у кого трещать будут
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60k
HundeBeißer2 Час назад
А будет видео посвещения их в студенты?
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1M
Stan from Russia Автор поста HundeBeißer2 Час назад
На этом сайте вряд ли)
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3k
yahaomsk HundeBeißer2 Час назад
тоже друг спрашивал
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63
Бобр 2 часа назад
Это что вчерашние школьник и сейчас первый курс???? я помню свой первый и даже второй курс. все были детьми!!! А это больше похоже на окончание универа. Вот дети пошли
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3k
methos2 Бобр Час назад
Акселерация......
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3k
yahaomsk Бобр Час назад
разворота студенческого никто не показывал, может они вечером около вуза работают, а днём только фотаться приходят
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Stan from Russia

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