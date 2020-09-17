Очаровашка из Рязани победила в конкурсе "Российская красавица 2020"

14 сентября в Москве подвели итоги конкурса красоты. Победительницей стала Юлия Колесникова.
В родном городе девушка победила в онлайн-голосовании и поехала представлять Рязань на конкурсе "Российская красавица 2020".
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Юлия Колесникова с 15 лет участвовала в различных местных конкурсах красоты, обучалась в модельном агентстве, снималась в рекламе. Девушка также учится в колледже по специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений".
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Теперь юная красавица обещает "с честью и достоинством носить свой новый титул".
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а он смотрит на Настьку проклятую"
- Да... Да... А вот вчера папсик пришел ко мне и говорит "Лисочка, я скучаю", а у меня мурсики. Ну я ему сделала нямушки и он поехал в казино. Да... Да... А потом звонит Дусик и начинает рассказывать как он соскучился, как ему плохо и как он меня ждет. Ну у меня же мурсики! Я поехала и немножко побыла у него... Ой! Ты что, Дусик он же такой... Да... В попик.. Очень... А потом папсик приехал из казино и тоже как с ума сошел... Да... Конечно хорошо что Дусик сначала... Папсику было удобненько... Ой! А может на них так мурсики действуют... Ну все чмоки-чмоки.
во 2-х, а чо, бывают такие тупые, чтобы ещё в маршрутке всем рассказывать, как её двое по очереди анально оприходуют?
мне кажется, ты просто 3,14дабол, набрасываешь тут уеты из пальца высосанной.
От первой фотки я просто вздрогнул. А потом начал напивать песенку "Ну что ж ты страшная такая".
А ведь это она ещё накрашеная! :) Главное, чтобы во сне без боевой раскрасски не приснилась! А то можно и не проснуться...
Сколько десятков раз был в Питере - столько облизывался. Вот и в середине октября в Питер сгоняю. :)