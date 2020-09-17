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Очаровашка из Рязани победила в конкурсе "Российская красавица 2020"

Очаровашка из Рязани победила в конкурсе "Российская красавица 2020" (7 фото)

Автор:
17 сентября 2020 15:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Рязань   девушки   конкурс красоты   красавица   победительница   российская красавица 2020   
4703
7
14 сентября в Москве подвели итоги конкурса красоты. Победительницей стала Юлия Колесникова.

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Метки: Рязань   девушки   конкурс красоты   красавица   победительница   российская красавица 2020   
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49  комментариев
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10k
Альф 57 4 часа назад
Карьера пойдёт в гору теперь, станет 'помогать' какому нибудь чиновнику.
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72
Anatoliy Альф 57 4 часа назад
Выбрали,значит уже кому то "помогает"...
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27k
winergy2012 38 минут назад
То ли я старый,то ли стандарты красоты изменились.В любом случае на красавицу она не тчнет
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3k
Ваник 52 минуты назад
Ну так ... Если только с пивом. Видимо мама ей с детства говорила , что она самая красивая , а она и поверила.
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15k
Ватаку Накомоде Час назад
Симпатичная. Тоже конечно искусственная, но хоть без утиных губ и не похожа на престарелую чупакабру
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48k
smakido Час назад
Ясноглазая и очень милая девушка !
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1k
Пачо Эррера 2 часа назад
На русскую красавицу не тянет
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380
zu4ara 3 часа назад
вот как должна выглядеть Русская девушка
вот как должна выглядеть Русская девушка
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380
zu4ara 3 часа назад
а не так
а не так
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3k
кот базилий zu4ara 2 часа назад
"Мы Марфушеньку сватали, сватали
а он смотрит на Настьку проклятую"
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380
zu4ara кот базилий 2 часа назад
Я вообще в Настеньку влюблён с детства.
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7k
Мегапихель 3 часа назад
Помню в конце 90х, начале 00х наивные знакомые девочки пёрлись или мечтали попереться на эти конкурсы, не догадываясь о истинных целях этих мероприятий. Теперь же по-моему все прекрасно знают, для чего, а точнее для кого это всё. Т.е. современные девахи идут, точно зная, что идут на раздачу к папикам, а если повезет - к футболистам.
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2k
NIS 3 часа назад
А где фотки очаровашки ??
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2k
Алекс 3 часа назад
Стремная какая то
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5k
Вася 3 часа назад
Жюри фанаты Киры Найтли
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1k
emporio_ss Вася 3 часа назад
Член жюри нашёл невесту
Ссылка coub.com
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325
im240 3 часа назад
симпатичная
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920
Дмитрий ! 4 часа назад
Не мой типаж.
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1k
Димарик 4 часа назад
Лишний раз убеждаюсь, что красота, дело очень субъективное. По мне она обычная, каких миллионы. Ничего выдающегося нет. Да милая, не более того. Интересно, кто спонсор......
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5k
Bhaal Димарик 4 часа назад
Незнаю, но он попал.
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5k
Bhaal 4 часа назад
Да ну их [мат] этих рязанских баб. Йобнутые они там все. Мужики, не советую с рязанками мутить.
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5k
Валерий Bhaal 2 часа назад
Мужик привел к ветеринару корову. "- Доктор, посмотри ее! Все хорошо, и ест, и пьет, и молока полно, но вот, как к на случку к быку-так садится на жопу и ни в какую!" Ветеринар: " -А Вы корову не в Рязани брали?" Мужик:"-Да, а откуда Вы знаете?" Ветеринар:"- Да у меня жена оттуда..."
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28k
Azesh 4 часа назад
"Российская", не "русская")
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3k
Горожанин 4 часа назад
Красота спасет мир, а эмоциональная желчь погубит.
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2k
R00T 4 часа назад
В полупустой маршрутке дама общается по мобильнику:
- Да... Да... А вот вчера папсик пришел ко мне и говорит "Лисочка, я скучаю", а у меня мурсики. Ну я ему сделала нямушки и он поехал в казино. Да... Да... А потом звонит Дусик и начинает рассказывать как он соскучился, как ему плохо и как он меня ждет. Ну у меня же мурсики! Я поехала и немножко побыла у него... Ой! Ты что, Дусик он же такой... Да... В попик.. Очень... А потом папсик приехал из казино и тоже как с ума сошел... Да... Конечно хорошо что Дусик сначала... Папсику было удобненько... Ой! А может на них так мурсики действуют... Ну все чмоки-чмоки.
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57k
Доктор Джонс R00T 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Дарвин и аморальная премия R00T 4 часа назад
Сами придумали ,сами посмеялись.......
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3k
schmubu R00T 3 часа назад
во 1-х, я прально понял - она доит двух папиков, и ездит на маршрутке?
во 2-х, а чо, бывают такие тупые, чтобы ещё в маршрутке всем рассказывать, как её двое по очереди анально оприходуют?
мне кажется, ты просто 3,14дабол, набрасываешь тут уеты из пальца высосанной.
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7k
harlamov 4 часа назад
С дипломом ценник повысит за свои услуги)
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1k
Дарвин и аморальная премия 4 часа назад
От люди злые,может девочка честно победила,за щеку ни у кого не брала и раком не перед кем не стояла
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1k
Иван Алексеев Дарвин и аморальная премия 4 часа назад
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1k
Dmitry Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Может. Н свете вские чудеса случаются.
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2k
R00T 4 часа назад
Великий Хаос! А ещё пострашнее тёлку они найти не могли?

От первой фотки я просто вздрогнул. А потом начал напивать песенку "Ну что ж ты страшная такая".

А ведь это она ещё накрашеная! :) Главное, чтобы во сне без боевой раскрасски не приснилась! А то можно и не проснуться...
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4k
sivanov1079 R00T 4 часа назад
Ты питерских и москвовских потом глянь...
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2k
R00T sivanov1079 3 часа назад
Не знаю, как на "конкурсах красоты", а вот на улицах питерские бабы - самое то.

Сколько десятков раз был в Питере - столько облизывался. Вот и в середине октября в Питер сгоняю. :)
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sivanov1079 R00T 2 часа назад
Видит око, да зуб... хотя питерские есть веселые. Удачи!
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