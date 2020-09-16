"Тесак" Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО

ЧП в СИЗО-3 Челябинска! Максим “Тесак” свел счеты с жизнью!
В одной из камер следственного изолятора покончил с собой осужденный Марцинкевич, следовавший через СИЗО Челябинска транзитом в Москву. Покойный Марцинкевич был известен в определенных кругах как Максим “Тесак” и пользовался там большим авторитетом.
Перед смертью Максим “Тесак” оставил предсмертную записку, в которой просил сообщить о случившемся своей гражданской жене.
Перед смертью Максим “Тесак” оставил предсмертную записку, в которой просил сообщить о случившемся своей гражданской жене.
Адвокат Тесака рассказал о последних событиях в жизни заключенного
Адвокат найденного мертвым в СИЗО-3 Челябинской области Максима Марцинкевича (Тесак) рассказал «360» о последнем разговоре с клиентом. По словам Ивана, заключенного должны были перевести в Москву.
Адвокат Тесака рассказал о последних событиях в жизни заключенного
«Он был в Красноярске, он отбывал наказание, и в период март — апрель он написал явку с повинной», — заявил адвокат.
На прошлой неделе адвокат узнал, что его подзащитного переведут в Москву.
«Он был в Новосибирске на пересылке и в Челябинске. <…> Я так понял, что какой-то конкретики он не знал. Очень странно, когда человек, находясь столько времени и на свободе, и в местах лишения свободы, вдруг пишет явку с повинной. Как мне сейчас сообщили, [явка касалась] преступления за 1999 год, когда ему было 15 лет», — рассказал адвокат.
По видеосвязи Тесак говорил юристу, что его привезли в Красноярск не просто так. Якобы это уже было спланировано.
«Я думаю, что могли помочь. Адвокат из Красноярска говорил, что он немного взбодрился. Я не думаю, что он именно сейчас стал бы опускать руки. […] Я так понимаю, там были скорее всего применены какие-то пытки, поскольку он рассказывал что болел и несколько раз его в больницу возили. Как мне говорили правозащитники и заключенные, сейчас могут никаких следов не оставлять», — сказал собеседник «360».
Пресс-служба ГУФСИН России подтвердила смерть Максима Марцинкевича. СМИ написали о том, что Тесак свел счеты с жизнью.
«По факту суицида проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств», — прокомментировали эти сообщения в ГУ ФСИН России.
Марцинкевич отбывал срок за разбой и хулиганство. Его должны были этапировать в Москву.
Адвокат Тесака рассказал о последних событиях в жизни заключенного
«Он был в Красноярске, он отбывал наказание, и в период март — апрель он написал явку с повинной», — заявил адвокат.
На прошлой неделе адвокат узнал, что его подзащитного переведут в Москву.
«Он был в Новосибирске на пересылке и в Челябинске. <…> Я так понял, что какой-то конкретики он не знал. Очень странно, когда человек, находясь столько времени и на свободе, и в местах лишения свободы, вдруг пишет явку с повинной. Как мне сейчас сообщили, [явка касалась] преступления за 1999 год, когда ему было 15 лет», — рассказал адвокат.
По видеосвязи Тесак говорил юристу, что его привезли в Красноярск не просто так. Якобы это уже было спланировано.
«Я думаю, что могли помочь. Адвокат из Красноярска говорил, что он немного взбодрился. Я не думаю, что он именно сейчас стал бы опускать руки. […] Я так понимаю, там были скорее всего применены какие-то пытки, поскольку он рассказывал что болел и несколько раз его в больницу возили. Как мне говорили правозащитники и заключенные, сейчас могут никаких следов не оставлять», — сказал собеседник «360».
Пресс-служба ГУФСИН России подтвердила смерть Максима Марцинкевича. СМИ написали о том, что Тесак свел счеты с жизнью.
«По факту суицида проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств», — прокомментировали эти сообщения в ГУ ФСИН России.
Марцинкевич отбывал срок за разбой и хулиганство. Его должны были этапировать в Москву.
В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал националиста Максима Марцинкевича (Тесак) виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Другие фигуранты дела получили от 2 до 9,5 лет тюрьмы. С осужденных взыскали штраф 670 000 руб. Марцинкевича задержали в январе 2014 г. на Кубе. За нарушение срока безвизового пребывания его в этом же месяце экстрадировали в Россию.
Ранее Марцинкевич был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. Созданное им объединение было признано экстремистским. После отбывания первого наказания националист стал лидером неформального движения «Оккупай педофиляй».
Члены этого движения размещали в соцсетях видео, на которых они задерживают подозреваемых в педофилии, допрашивают их перед видеокамерой, а после передают полицейским.
Ранее Марцинкевич был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. Созданное им объединение было признано экстремистским. После отбывания первого наказания националист стал лидером неформального движения «Оккупай педофиляй».
Члены этого движения размещали в соцсетях видео, на которых они задерживают подозреваемых в педофилии, допрашивают их перед видеокамерой, а после передают полицейским.
Присутствует ненормативная лексика
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Метки: Марцинкевич максим тесак
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"Как умереть? Красиво. Как викинг в бою! Или на девушке. Или замерзнуть на вершине Эвереста".
Ага, или просто в камере вонючей, повесившись на своих носках. Тоже красиво.
Ирония в том, что этот чмошник написал книгу о том, как выжить в тюрьме... Надо было ему ее почитать что ли перед смертью))
При этом еще много и другого бреда и псевдофилософски рассуждений было про "слабые деревья в лесу", которые засыхают и освобождают место для новых, сильных деревьев, про амеб безвольных, про то что мы должны ради предков своих бороться за великую белую идею и прочая ахинея. В итоге кто амеба? кто "засох" раньше времени? кто испугался, что хачи на кукан насадят на зоне? Тряпка ничтожная с какими-то претензиями на мессианство.
Он всё это делал ради хайпа!