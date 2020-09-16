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"Тесак" Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО

"Тесак" Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО (2 фото + 2 видео)

Автор:
16 сентября 2020 13:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Марцинкевич   максим   тесак   
2351
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ЧП в СИЗО-3 Челябинска! Максим “Тесак” свел счеты с жизнью!

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Метки: Марцинкевич   максим   тесак   
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39  комментариев
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2k
Pechenegiatakuyt 3 часа назад
Его нацистских мировоззрений не разделяю, но за педофилов и наркоторговцев и особенно русофобов типа багирова отдельное спасибо сказал бы ему.
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24k
Aqueronte 51 минуту назад
Не суицид а убийство, инсценированное под суицид. Сожрали его псы режима.
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5k
Bhaal 51 минуту назад
Потеряли истинного патриота. Придёт время ещё ответите и за Буданова и за Марцинкевича.
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25k
Антон Bhaal 40 минут назад
рано или поздно родится в России второй Ермолов. По другому запоёте
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5k
Bhaal Антон 38 минут назад
Да скорей бы уж.
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3k
Сергей Час назад
Сдох Максим, да и х.. с ним !
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5k
Bhaal Сергей 48 минут назад
Жалко, что ты не сдох
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27k
winergy2012 Час назад
Не иначе как новичком траванули
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3k
Sanar 2 часа назад
Автор ты издеваешься 1
05 видео? Кто это такие я лично узнал тут и сейчас, ну судя по крайнему видео, у азера очень серьёзные загоны на тему русофобии, если это всё правда конечно а не очередной пиар сети.
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35k
Нанук Паналык 3 часа назад
Нам скорбить?
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8k
Serg2001 3 часа назад
Умер Максим и х@й с ним! (с)
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26k
Дмитрий 3 часа назад
Да посмотрел последнее видео,больше вопросов чем ответов. При чем ко всем участникам. Это [мат] доверенное лицо президента?Как хорошо что за границей,мне не верят что я русский. А националисту туда и дорога. Слышал "самоубийство" было совершено с помощью безопасной бритвы. Ну так следуйте за своим лидером
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338
Ося Дмитрий 3 часа назад
Ты не руский,рагуль тупой,не писти.
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26k
Дмитрий Ося 3 часа назад
Ты чей твинк убогий? Серый?
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2k
Дмитрий Ося 3 часа назад
А вот Марцинкевич русский вот прямо на все 100%. Вы прежде чем превозносить учение Австрийкого художника себя проверьте на русскость, а то вдруг вы на 0.6% таджик или индус.
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5k
Bhaal Дмитрий 43 минуты назад
Можно быть русским по рождению, но в душе чуркой, а можно быть чуркой, но русским по духу. А ты все в зоологию уходишь.
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2k
Дмитрий Bhaal 20 минут назад
Я просто не делю людей настолько низменным и глупым методом как вы выразились на чурок и русских. Для меня нет различий в национальностях и расах. Я делю людей для своего круга общения по моему личному отношению к каждому конкретному человеку. И мне абсолютно без разницы какие у человека волосы, нос, цвет кожи или разрез глаз.
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29k
Элек Мек 3 часа назад
Умер максим,да и ......
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7k
harlamov 3 часа назад
Еще одна забавная цитата из его интервью:
"Как умереть? Красиво. Как викинг в бою! Или на девушке. Или замерзнуть на вершине Эвереста".
Ага, или просто в камере вонючей, повесившись на своих носках. Тоже красиво.
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7k
harlamov 3 часа назад
Прекрасная новость. Фашистский подонок закончил жизнь так как и должен был.
Ирония в том, что этот чмошник написал книгу о том, как выжить в тюрьме... Надо было ему ее почитать что ли перед смертью))
При этом еще много и другого бреда и псевдофилософски рассуждений было про "слабые деревья в лесу", которые засыхают и освобождают место для новых, сильных деревьев, про амеб безвольных, про то что мы должны ради предков своих бороться за великую белую идею и прочая ахинея. В итоге кто амеба? кто "засох" раньше времени? кто испугался, что хачи на кукан насадят на зоне? Тряпка ничтожная с какими-то претензиями на мессианство.
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2k
VL harlamov 2 часа назад
наркобарыг черножопых жаль?
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5k
Bhaal harlamov 47 минут назад
Рот закрой, ублюдок
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5k
Bhaal VL 46 минут назад
Да сам небось или барыга или хач
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28
Васек ПЕТРОВ Bhaal 36 минут назад
вот-вот.
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1k
uuid 3 часа назад
Не покончил, а убили. Такие люди не сдаются
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3k
Александр Зотов Фельдъегерь 2 часа назад
ну, учитывая. что он барыг гонял, могли за это на тюрьме и достать
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Фельдъегерь Александр Зотов 2 часа назад
да не барыг он гонял, а конкурентов, при чем давольно мелких, а это никому не интересно
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1k
ALEX uuid 2 часа назад
Какие люди?
Он всё это делал ради хайпа!
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24k
Aqueronte ALEX 47 минут назад
Делать хайп на поиске разных уродов? Я за такой хайп.
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1k
Владимир Николаевич Фельдъегерь 10 минут назад
Не все забыли, а тем, кто забыл - аукнется.
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Если это правда, то не сочтите за цинизм, но ...
Если это правда, то не сочтите за цинизм, но ...
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2k
Vasiliy Pakazyava 4 часа назад
То есть, делали то что, должны были делать кизяки, только тех лелеють, а этих сажают, отакое
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5k
Фельдъегерь Vasiliy Pakazyava 3 часа назад
если все будут делать то что захотят наступит хаос
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20k
Vazari 4 часа назад
Как жил, не гладко, так и кончил гадко.
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