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Кассирша Хайруллина получила пять лет колонии за кражу 25 миллионов

Кассирша Хайруллина получила пять лет колонии за кражу 25 миллионов (1 фото + 2 видео)

Автор:
28 сентября 2020 16:40
Сообщество : Истории
Метки: Хайруллина   интересное   колония   кража   приговор   сизо   суд   фото   
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Супруги Хайруллины в прошлом году украли у банка 25 миллионов в июле 2019 года. За это злодеяние кассиршу приговорили к пяти годам лишения свободы. Услышав приговор, женщина не смогла сдержать слёз.

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Метки: Хайруллина   интересное   колония   кража   приговор   сизо   суд   фото   
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29  комментариев
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717
Дмитрий Шахов 2 часа назад
Нормально, за тазик алюминиевый можно больше получить. За 5 лет таких денег честным путём не заработать, проще украсть и пять лет отсидеть.
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735
Андрей Батаев 9 минут назад
в любом случае, банк своих денег уже не вернёт, т.е. этим товарищам столько не заработать
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212
Алиса Полчаса назад
/Сколько получила протеже Скрдюкова- Васильева?
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9k
Юра 55 минут назад
Не раскрыта тема: почему ее супругу дали срок да еще и больший чем ей самой ?
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634
Алексей Юра 53 минуты назад
А чтоб на деньги не играл.
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222
МИХАН Алексей 12 минут назад
Именно ,игроманы те еще , по хуже наркоманов ..Такие песни могут петь о счастливым и беззаботном будущем ,если им дать денег побольше и сделать ставку Ва-Банк ..Сам играл немного ,жуть ..
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Комментарий удален
0
Князь Курбский 2 часа назад
Через 2-3 на удо
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33k
dima423 2 часа назад
ну вроде относительно не много дали то)
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4
Никита 2 часа назад
Если муж мудак-игроман,то никаких денег не хватит.
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7k
Антон Семёныч 2 часа назад
Надеюсь, что он их не проиграл. Или что не всё проиграл. Пятерка пролетит незаметно. Глядишь и по удо освободиться. А денег таких, им честно никогда не заработать. Думаю этот проект оправдает себя.
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7k
Антон Семёныч Sanar 2 часа назад
Во-первых зачем детей в детдом. У них есть дедушки и бабушки.
Во-вторых, если не знаешь предмета, то лучше не умничай. У меня приятель отсидел 5ку по 159 ч.4, после освобождения приставы пытались взыскать с него 15млн. нанесенного ущерба. Сделали выезд по адресу прописки, изъяли старинный телевизор. Оформили выезд и закрыли исполнительное производство, за отсутствием имущества у должника (приставам эти висяки тоже не нужны)
Так что про "до конца жизни они будут должны банку" детям в саду рассказывай они верят. И процедуру банкротства тоже никто не отменял.
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3k
Sanar Антон Семёныч 2 часа назад
Кто же опекунство оформит двоих детей на деда пенсионера? Да и то что банк и приставы им спишут более 25 лямов долга я сомневаюсь.
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634
Алексей Антон Семёныч 47 минут назад
---закрыли исполнительное производство, за отсутствием имущества---

====================
В этом случае исполнительное производство приостанавливается. Когда у должника появляется имущество или доходы (например, он устраивается на работу) то исполнительное производство возобнавляется.

====================
---процедуру банкротства тоже никто не отменял----

====================
При банкротстве эти долги (вред третьим лицам, причиненный умышленно) не списываются.
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1k
Георгий Антон Семёныч 19 минут назад
Одно из условий УДО погашение долга потерпевшей стороне. так что навряд ли
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634
Алексей Георгий 5 минут назад
Для УДО необязательно полностью долг погашать. Достаточно и частично. Тем более, что в суде это можно обосновать.
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28k
Azesh 2 часа назад
не, а что она хотела? талоны на усиленное питание?
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3k
the_RON 2 часа назад
Бездарно прохохотали деньги.
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49k
pynh 2 часа назад
Кассирша Хайруллина получила пять лет колонии за кражу 25 миллионовПосмотреть
Кассирша Хайруллина получила пять лет колонии за кражу 25 миллионов
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