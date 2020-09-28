Кассирша Хайруллина получила пять лет колонии за кражу 25 миллионов

Супруги Хайруллины в прошлом году украли у банка 25 миллионов в июле 2019 года. За это злодеяние кассиршу приговорили к пяти годам лишения свободы. Услышав приговор, женщина не смогла сдержать слёз.
36-летняя сотрудница банка Башкирии Луиза Хайруллина летом 2019 года украла из кассы 25 миллионов рублей и скрылась. Месяц ей удавалось прятаться в съёмной квартире вместе с мужем и детьми. В ходе следствия выяснилось, что у Луизы большой долг по кредиту и всё из-за мужа, который зависим от азартных онлайн игр. Муж Луизы Марат признался, что проиграл почти все деньги.
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28 сентября Салаватский городской суд признал виновными супругов Хайруллиных в хищении у банка в Башкирии 25 миллионов рублей. Женщине назначили 5 лет лишения свободы, а её супругу - шесть. С прошлого года Хайруллины находятся в СИЗО. Этот период учитывается при назначении наказания в соотношении один день изолятора к 1,5 в колонии.
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Так же судья постановила, что семья должна вернуть украденные 25,4 миллиона рублей банку, сообщает Life.
Громкая история о кассирше из башкирского города Салават потрясла россиян. Предприимчивая дама за пару лет успела вынести из банка, где работала, около 25 миллионов рублей. Почти месяц вместе с супругом и детьми она скрывалась на съемной квартире, но воровку удалось вычислить и взять. На суде выяснялись подробности этого дела.
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Во-вторых, если не знаешь предмета, то лучше не умничай. У меня приятель отсидел 5ку по 159 ч.4, после освобождения приставы пытались взыскать с него 15млн. нанесенного ущерба. Сделали выезд по адресу прописки, изъяли старинный телевизор. Оформили выезд и закрыли исполнительное производство, за отсутствием имущества у должника (приставам эти висяки тоже не нужны)
Так что про "до конца жизни они будут должны банку" детям в саду рассказывай они верят. И процедуру банкротства тоже никто не отменял.
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В этом случае исполнительное производство приостанавливается. Когда у должника появляется имущество или доходы (например, он устраивается на работу) то исполнительное производство возобнавляется.
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---процедуру банкротства тоже никто не отменял----
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При банкротстве эти долги (вред третьим лицам, причиненный умышленно) не списываются.