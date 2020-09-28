Кассирша Хайруллина получила пять лет колонии за кражу 25 миллионов

36-летняя сотрудница банка Башкирии Луиза Хайруллина летом 2019 года украла из кассы 25 миллионов рублей и скрылась. Месяц ей удавалось прятаться в съёмной квартире вместе с мужем и детьми. В ходе следствия выяснилось, что у Луизы большой долг по кредиту и всё из-за мужа, который зависим от азартных онлайн игр. Муж Луизы Марат признался, что проиграл почти все деньги.