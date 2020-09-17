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Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории (25 фото)

Автор:
17 сентября 2020 07:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: знаковые моменты   история   фото   
1064
25
Когда читаешь что-то об истории, будь то мемуары, учебник или статья, в голове складывается собственное уникальное представление о том, как это было: фантазия сама достраивает антураж, детали, цвета, звуки и запахи.

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Метки: знаковые моменты   история   фото   
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