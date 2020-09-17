Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Когда читаешь что-то об истории, будь то мемуары, учебник или статья, в голове складывается собственное уникальное представление о том, как это было: фантазия сама достраивает антураж, детали, цвета, звуки и запахи.
А иногда мы даже не можем толком представить, как это было тогда. К счастью, фотография существует уже добрых полтора века, и есть возможность хотя бы визуализировать некоторые места и моменты, которые навсегда остались в прошлом.
Пара показывает своих новорожденных детей дедушке с бабушкой по другую сторону Берлинской стены в 1961 году.
Пустые залы Национальной галереи в Лондоне во время Второй мировой войны: все картины спрятали от нацистов.
Археолог Говард Картер изучает золотой саркофаг Тутанхамона после вскрытия его гробницы в 1923 году.
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Метки: знаковые моменты история фото
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