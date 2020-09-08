Мужчина выставил на продажу коллекцию виски, чтобы купить дом

Его отец Пит говорит, что ему просто понравилась идея раз в год дарить сыну бутылку виски 18-летней выдержки, чтобы тот мог с этим виски делать все, что пожелает, после того как ему самому исполнится 18 лет.



Само собой, мальчик получал и другие подарки на каждый день рождения, но традиция с бутылками виски не прерывалась.



С тех пор виски Macallan стал чрезвычайно популярен среди коллекционеров и специалистов.



Мэтью надеется, что ему удастся продать практически уникальную коллекцию, что позволит ему внести первый взнос на покупку своего собственного дома.