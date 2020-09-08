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Мужчина выставил на продажу коллекцию виски, чтобы купить дом

Мужчина выставил на продажу коллекцию виски, чтобы купить дом (2 фото)

Автор:
08 сентября 2020 09:14
Сообщество : Истории
Метки: виски   дом   история   коллекция   отец   подарок   сын   фото   
1041
2
Отец дарил сыну бутылку виски на каждый день рождения. Через 28 лет это помогает ему купить дом.

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Метки: виски   дом   история   коллекция   отец   подарок   сын   фото   
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12  комментариев
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28k
Azesh 2 часа назад
восемнашка Маккалан недешевый, да. Но что-то я сомневаюсь, что паренек его хранил правильно. Впрочем, у коллекционеров свои заморочки, редкие релизы и года, им виднее.
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793
Шурман Azesh 2 часа назад
C вискарем не чего не будет , проверено , мне тоже дарят много алкоголя иногда очень хорошего все это стоит , стоит , и в один прекрасный день просто раздаю друзьям . Крепкий алкоголь мне нельзя , а им на радость . Буквально вчера сосед подарил бутылку хорошего коньяка , я отказывался брать так он настоял , жена говорит ну ок опять соберем коллекцию и ты все раздавать будешь . Раньше когда тесть прилетал так он сразу шел к бару и с умным видом смотрел на бутылки , сомелье хренов
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5k
JACKAL 16 минут назад
Тема с коллекцией не раскрыта!!!!!!!!!, на кой хрен нам фото дома???
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61
АндрейКос Час назад
Там у самой старой бутылки 46 лет выдержки и по
нисхидящей
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97
Родион АндрейКос 39 минут назад
Выдержка у всех одна - 18 лет. В бочке. А в бутылке - это уже не выдержка, а хранение.
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8k
Павел Тарасов Час назад
Бл..дь где фото коллекции
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793
Шурман 2 часа назад
с этими 40 штуками евро ему в банке скажут иди еще работай и сохрани 35 процентов от стоимости дома . Сейчас не так просто взять кредит в банке , раньше да давали 100 процентный кредит а сейчас простите . Допустим у меня сейчас на счете 50 штук , дом в среднем стоит от 350 штук , мне хрен дадут кредит . Времена поменялись , еще и этот вирус мать его .
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49k
pynh 2 часа назад
Нефигово бы добавить где он собирается покупать дом и его годовой доход. Возможно 50тыщ баксов это будет с гулькин куй и для того и для того.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
А если бы он выпивал эти бутылки с виски, то сейчас был бы алкашом и дом ему был бы не нужен.
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97
Родион Frank Borman 37 минут назад
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