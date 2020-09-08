Мужчина выставил на продажу коллекцию виски, чтобы купить дом

Отец дарил сыну бутылку виски на каждый день рождения. Через 28 лет это помогает ему купить дом.
С тех пор как Мэтью Робсон родился в 1992 году, его отец на каждый день рождения дарил ему бутылку односолодового виски «Макаллан» (Macallan). При этом он ставил одно условие — ни открывать эти бутылки, ни распивать их содержимое было нельзя.
В общей сложности отец потратил за прошедшие годы около пяти тысяч фунтов стерлингов на 28 бутылок виски.
Сейчас эта коллекция оценивается в 40 тысяч фунтов стерлингов (почти 53 тысячи долларов) и выставлена на продажу.
Сам Мэтью говорит, что эти бутылки вряд ли были идеальным подарком для ребенка, но он очень благодарен отцу.
«Я получал это в подарок на каждый день рождения. Я думал, что это немного странновато, но следовал указаниям ни в коем случае их не открывать. Так я и поступил», — говорит он.
Сейчас эта коллекция оценивается в 40 тысяч фунтов стерлингов (почти 53 тысячи долларов) и выставлена на продажу.
Сам Мэтью говорит, что эти бутылки вряд ли были идеальным подарком для ребенка, но он очень благодарен отцу.
«Я получал это в подарок на каждый день рождения. Я думал, что это немного странновато, но следовал указаниям ни в коем случае их не открывать. Так я и поступил», — говорит он.
Его отец Пит говорит, что ему просто понравилась идея раз в год дарить сыну бутылку виски 18-летней выдержки, чтобы тот мог с этим виски делать все, что пожелает, после того как ему самому исполнится 18 лет.
Само собой, мальчик получал и другие подарки на каждый день рождения, но традиция с бутылками виски не прерывалась.
С тех пор виски Macallan стал чрезвычайно популярен среди коллекционеров и специалистов.
Мэтью надеется, что ему удастся продать практически уникальную коллекцию, что позволит ему внести первый взнос на покупку своего собственного дома.
Само собой, мальчик получал и другие подарки на каждый день рождения, но традиция с бутылками виски не прерывалась.
С тех пор виски Macallan стал чрезвычайно популярен среди коллекционеров и специалистов.
Мэтью надеется, что ему удастся продать практически уникальную коллекцию, что позволит ему внести первый взнос на покупку своего собственного дома.
Марк Литтлер, брокер, специализирующийся на раритетном виски, говорит, что тут речь идет об идеальной коллекции.
«Цена виски Macallan резко возросла за последние 10 лет, — говорит он. — Но подобной коллекции никто давно не видел».
По его словам, клиенты, в основном из Азии и Нью-Йорка, уже проявляют живой интерес.
«Цена виски Macallan резко возросла за последние 10 лет, — говорит он. — Но подобной коллекции никто давно не видел».
По его словам, клиенты, в основном из Азии и Нью-Йорка, уже проявляют живой интерес.
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