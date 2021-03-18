На сообщение калининградки уже отреагировали сотрудники сервиса Яндекс. В комментариях под постом они оставили комментарий.



«Безусловно, водитель не должен был отказываться от поездки. А хамить вам он вообще не имел никакого права. Мы нашли ваше обращение в поддержку и видим, что наши коллеги уже разбираются с этим водителем. Если у вас остались какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите нам в личных сообщениях», - написали представители официальной страницы Яндекс.