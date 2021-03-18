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Водитель такси из Калининграда отказался везти женщину за 165 рублей на окраину города. Агрегатор сам назначил такую цену за 12 километров пути, но таксист с ней оказался не согласен.
«Водитель, якобы моряк по профессии и работа в такси у него является подработкой! Да и вообще че вздумал, торговаться на 2 сотни, да это не водитель такси уже, а типичный Калининградский бомбила, которому стоять с шашечками у Европы и ожидать своего золотого клиента! Ему совершенно плевать на пассажиров», - написала в сети девушка.
На сообщение калининградки уже отреагировали сотрудники сервиса Яндекс. В комментариях под постом они оставили комментарий.
«Безусловно, водитель не должен был отказываться от поездки. А хамить вам он вообще не имел никакого права. Мы нашли ваше обращение в поддержку и видим, что наши коллеги уже разбираются с этим водителем. Если у вас остались какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите нам в личных сообщениях», - написали представители официальной страницы Яндекс.
«Безусловно, водитель не должен был отказываться от поездки. А хамить вам он вообще не имел никакого права. Мы нашли ваше обращение в поддержку и видим, что наши коллеги уже разбираются с этим водителем. Если у вас остались какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите нам в личных сообщениях», - написали представители официальной страницы Яндекс.
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А чтоб ремень не давил - жрать меньше надо.
12 км за это время можно преодолеть на скорости 155 км/ч
Быстро приедет другая машина, а с этим они сами разберутся.
По НГ самый, машинка захворала.
Вызываю такси Ситимобил (те еще утырки), приезжает талиб.
Аналогичная ситуация - ныл и ехать далеко, и денег мало.
На половине дороге, меня порядком уже заипало, я ему говорю - ты засранец об моем здоровье не беспокоишься, уже пять раз правила нарушил под штрафец от 500. Наверное вызову сейчас гайцов, по 112, они тебе день сделают, будешь неделю за так работать.
Дошло до его, успокоился.
Все, кончились времена, когда таксисты были высшей кастой и драли безумные деньги за поездку (вспомните хотя бы тех скотов, которые людей от мест терактов увозили за 5-10к). Таксист сложная работа, это не просто крутить баранку.
Может яндекс и слегка перегибает палку с ценой, но опять же это делается для пассажиров. Соответственно больше людей используют такси = больший доход таксистов. Тем более, что таксисты в агрегаторах сами выбирают себе заказ. Низная цена, нахер ты берешь заказ???
В данном конкретном случае таксист баран.
когда были морозы и снегопады, поездка, что обычно 100р была, стала 300-400.
Ээээм, а какие еще обязанности у таксиста, кроме как сидеть за рулем и соблюдать ПДД?
Ну в любом случае он не прав, он подписался под условия Яндекса.. чтото водилы не возникают, когда ценник в час пик или плохую погоду +400% к тарифу.. это нормально.. а вот когда толпа выехала подрабатывать и цену уронила, беда печалька..