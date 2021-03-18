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12 километров за 165 рублей: конфликт матери-одиночки четырех детей и моряка-таксиста

12 километров за 165 рублей: конфликт матери-одиночки четырех детей и моряка-таксиста (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 марта 2021 12:25
Сообщество : Таксисты
Метки: авто   видео   конфликт   конфликт в такси   пассажир   такси   таксист   
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Водитель такси из Калининграда отказался везти женщину за 165 рублей на окраину города. Агрегатор сам назначил такую цену за 12 километров пути, но таксист с ней оказался не согласен.

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Метки: авто   видео   конфликт   конфликт в такси   пассажир   такси   таксист   
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27  комментариев
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36k
Вепс 2 часа назад
Скорее всего наработался он в яндекс.такси. Агрегаторы очень не любят когда водители берут заказы, зная стоимость поездки!, и потом пытаются выпросить еще доплату у клиента.
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86
Дмитрий Самохин 7 минут назад
У каждого таксиста строительный бизнес, а в таксе он для общения. А каждый пассажир считает себя папой римским и вести его должен лично бог на папе-мобиле
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1k
Stargazer 10 минут назад
Говнарь бородатый. Не нравится тебе сумма оплаты или условия - не работай с этим агрегатором. А если пошёл в такси "время убить", то какая тебе разница 165 или 200р?
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34k
Example 6.2.6 21 минуту назад
Мужик какой-то тупой. Ну высказывай ты свои претензии яндексу. Взял пассажира и мозг ей канифолит, как будто она в ценообразовании виновата.
А чтоб ремень не давил - жрать меньше надо.
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−30
PaBLoS Полчаса назад
Развелось таксёров уже больше чем пассажиров блин)
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20k
SerGProS 44 минуты назад
Столько трындежа, за это время оба могли уже эти 12 км пройти пешком
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12k
Роберт Шекли SerGProS 23 минуты назад
Время разговора 4 мин 38 сек
12 км за это время можно преодолеть на скорости 155 км/ч
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4k
fin4all 44 минуты назад
Лень смотреть видео полностью. А кто-то из них догадался позвонить в яндекс и попытаться решить ситуацию?
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9k
Максим fin4all Полчаса назад
До яндекса может дозвонится только пассажир. Водителя даже если убьют, яшке глубоко пох на это.
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80k
Taras Kozalupko 46 минут назад
При любой такой проблеме выходишь из машины и звонишь агрегатору такси.
Быстро приедет другая машина, а с этим они сами разберутся.
По НГ самый, машинка захворала.
Вызываю такси Ситимобил (те еще утырки), приезжает талиб.
Аналогичная ситуация - ныл и ехать далеко, и денег мало.
На половине дороге, меня порядком уже заипало, я ему говорю - ты засранец об моем здоровье не беспокоишься, уже пять раз правила нарушил под штрафец от 500. Наверное вызову сейчас гайцов, по 112, они тебе день сделают, будешь неделю за так работать.
Дошло до его, успокоился.
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5k
workmen77 51 минуту назад
За продажу заглушек давно пора ввести уголовное наказание. А то в Ашане свободно продаются наряду с ароматизаторами и тряпками.
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6k
Majul 55 минут назад
Абсолютно адекватная мамаша (что большая редкость, когда сразу заявляют, что я мать-одиночка с кучей детей) и совершенно охеревший в крапй таксер.

Все, кончились времена, когда таксисты были высшей кастой и драли безумные деньги за поездку (вспомните хотя бы тех скотов, которые людей от мест терактов увозили за 5-10к). Таксист сложная работа, это не просто крутить баранку.
Может яндекс и слегка перегибает палку с ценой, но опять же это делается для пассажиров. Соответственно больше людей используют такси = больший доход таксистов. Тем более, что таксисты в агрегаторах сами выбирают себе заказ. Низная цена, нахер ты берешь заказ???

В данном конкретном случае таксист баран.
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3k
Денис Колосов Majul 43 минуты назад
у яндекса динамическое ценообразование, из комбинации спроса/предложения..
когда были морозы и снегопады, поездка, что обычно 100р была, стала 300-400.
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12k
Роберт Шекли Majul 15 минут назад
"Таксист сложная работа, это не просто крутить баранку"
Ээээм, а какие еще обязанности у таксиста, кроме как сидеть за рулем и соблюдать ПДД?
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2k
Дмитр Стар Час назад
могу понять и пассажирку и водителя. не могу только сраный яндекс понять.
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3k
Денис Колосов Дмитр Стар 41 минуту назад
в плане яндекс не можешь понять? водила согласился на условия принимая заказ, затем начал менять условия.. водиле никакого оправдания, мало- не бери заказ..
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9k
Максим Денис Колосов 22 минуты назад
Водитель согласился на рекламу яндекса, Заработай 3000 за 12 часов. А ценник он видет только после того как клиент сел в машину. И вот тут ерунда. Зароботок включает в себя заправку, мойку, амортизацию... И вы можете по таким ценникам накатать акурат стоимость горючки. Понятно только тем кто не сталкивался)
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2k
Дмитр Стар Денис Колосов 21 минуту назад
он же сказал,что при получении заказа с яндекса ничего кроме точки в которую он приехать должен и расстояния он не знает. и если это правда,то виноват именно яндекс. ну либо водила нагло врёт.
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3k
Денис Колосов Максим 15 минут назад
ну машин сейчас у народу много, таксист как профессия ушла в прошлое, сейчас это для подработки скорей..
Ну в любом случае он не прав, он подписался под условия Яндекса.. чтото водилы не возникают, когда ценник в час пик или плохую погоду +400% к тарифу.. это нормально.. а вот когда толпа выехала подрабатывать и цену уронила, беда печалька..
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