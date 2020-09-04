Этих зверей следовало бы наказать за воровство,если бы они не были такими уморительными!

"Сморило после того, как украдкой съел банку клубничного джема"
"Долго лаял в сторону двери, а когда я отошла посмотреть, кто там, стащил у меня кусок пиццы. За дверью, конечно же, никого не было"
Яичный воришка
"Это была кошачья мята"
"Соседи! Кто ребрышки потерял? Мы просим прощения!"
"Проверь, не торчит ли кошачья лапа"
"Кот моей подружки любит воровать куски с тарелки, а если его ловят на месте преступления, притворяется спящим"
"А я что? Я ничего!"
С особым цинизмом
Зачем коту цветная капуста?!
"Наш пес сбежал со двора и вернулся с тарелкой начос"
"Наш кот ворует картошку и гордится этим"
"А я-то не дгадывался, кто так странно грызет хлеб"
"Так мой кот карабкается на верхнюю полку холодильника, чтобы стянуть еду"
"На месте преступления"
Ловкий воришка с добычей
"Он очень старался"
"Наш кот полез за сыром"
"Это ваше? А я и не знал!"
"Она была такая аппетитная, что я не удержался"
Ему стыдно, правда
"Кто украл муку? Не знаю!"
Черный воришка с добычей
"Когда я отошла к ребенку, наш кот скинул со стола мой обед, а наш пес его съел. Я успела откусить только один раз"
"Нет, это не крендель, это мои усы!"
Склад награбленного
Картошечка - не устоять!
"Мой кот украл блинчик из тостера!"
"Он украл мой завтрак!"
Люблю я макароны!
"Наш пес все время ворует бананы, но никогда их не ест"
"Это Нико - наш продуктовый вор! Он тащит все подряд - вот, смотрите!"
Отдай, говорю!
То неловкое чувство, когда тебя поймали на воровстве чипсов только потому, что твой нос застрял в банке
"А что это тут такое вкусненькое, а?"
"Кажется, ему все равно, что красть"
"Это был мой бифштекс!"
Следы преступления
"Хозяин, ну я же должен попробовать! А вдруг она отравлена?"
Улики преступления налицо... точнее, на морду
"Моя псина украла багет"
"Моя добыча!"
Момент преступления удалось заснять на камеру
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Когда встал не с той лапы: 35 животных, у которых явно был плохой день
- На камеру попали самые ленивые волки в мире
- Кот - обувной вор
- Детские фото, за которые краснеешь до старости
- Коты нашли кошачью мяту - и понеслось!
для них это нормально - воровать