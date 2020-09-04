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Этих зверей следовало бы наказать за воровство,если бы они не были такими уморительными!

Этих зверей следовало бы наказать за воровство,если бы они не были такими уморительными! (44 фото)

Автор:
04 сентября 2020 13:08
Сообщество : Животные
Метки: домашние любимыц   животные   животные-воришки   забавно   звери   смешно   смешные фотки   фотографии   
843
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Вместо того, чтобы наказать домашних любимцев - воришек, хотяева с умилением постят в соцсетях фотки со "злодеями", пойманными на месте преступления, - и весь интернет смеется вместе с ними!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние любимыц   животные   животные-воришки   забавно   звери   смешно   смешные фотки   фотографии   
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4  комментария
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22k
Sergey 22 минуты назад
А кормить животинок нормально не пробовали?
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9k
Neverь 51 минуту назад
Этих зверей следовало бы наказать за воровство,если бы они не были такими уморительными!
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43k
Albert GER 59 минут назад
одни американцы.
для них это нормально - воровать
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2k
Fatima Habiba Час назад
Фулюганьё
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