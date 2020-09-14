Австралия столкнулась с дефицитом риса

По прогнозам, к концу декабря в Австралии закончатся запасы риса своего производства, и придется полагаться исключительно на импорт. Об этом заявил генеральный директор компании SunRice Роб Гордон. Нехватка риса в стране связана с засушливым сезоном, а также тем, что во время карантина люди в панике сметали с полок все подряд.
Так выглядели полки австралийских супермаркетов во время паники, связанной с коронавирусом
Компания SunRice, крупнейший поставщик риса в стране, потеряла более 400 миллионов долларов на экспорте
Компания также была вынуждена на треть сократить свой штат из 600 человек.
В стране зафиксирован серьезный неурожай риса - вследствие малого количества осадков и сильной засухи урожай снизился более чем на 90 процентов (с 2017 года). Было собрано всего 54 000 тонн риса по сравнению с обычными 800 000 тонн.
В стране зафиксирован серьезный неурожай риса - вследствие малого количества осадков и сильной засухи урожай снизился более чем на 90 процентов (с 2017 года). Было собрано всего 54 000 тонн риса по сравнению с обычными 800 000 тонн.
Панические закупки, связанные с объявлением пандемии COVID-19, также внесли свою лепту. В марте покупатели опустошили полки супермаркетов, скупив весь рис, макароны и туалетную бумагу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Четыре штуки в руки! Австралийцы дерутся за туалетную бумагу
- Житель Сиднея выиграл 20 миллионов долларов в лотерею
- Королеву красоты обвинили в избиении своего парня цепью
- Кот целый год слонялся вокруг больницы, а потом его взяли туда охранником
- Как правильно варить рис
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...