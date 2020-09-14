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Австралия столкнулась с дефицитом риса

Австралия столкнулась с дефицитом риса (4 фото)

Автор:
14 сентября 2020 16:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: австралия   дефицит   импорт   неурожай   нехватка   продовольствие   рис   
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По прогнозам, к концу декабря в Австралии закончатся запасы риса своего производства, и придется полагаться исключительно на импорт. Об этом заявил генеральный директор компании SunRice Роб Гордон. Нехватка риса в стране связана с засушливым сезоном, а также тем, что во время карантина люди в панике сметали с полок все подряд.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: австралия   дефицит   импорт   неурожай   нехватка   продовольствие   рис   
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4  комментария
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24k
Acu900 3 часа назад
Раньше китайцы ели рис палочками и всем хватало. Теперь они стали есть его ложками и по-этому несчастным австралийцам не достаётся... :))
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32k
Гёз Уленшпигель 11 минут назад
Австралия столкнулась с дефицитом риса
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25k
Игорь 3 часа назад
А то прям Узбекистан какой! Без риса у них жизнь останавливается...
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2k
ваня панкин 4 часа назад

Австралия столкнулась с дефицитом риса
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