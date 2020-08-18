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Королеву красоты обвинили в избиении своего парня цепью

Королеву красоты обвинили в избиении своего парня цепью (5 фото)

Автор:
18 августа 2020 16:59
Сообщество : Жизнь
Метки: австралия   боец   драка   конкурс красоты   королева красоты   нос   цепь   
2215
5
34-летней Бриттани Николь Потит были предъявлены обвинения в нападении на своего молодого человека. По материалам следствия, опасная женщина сломала нос бывшему жениху и нанесла несколько ударов цепью по спине.

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Метки: австралия   боец   драка   конкурс красоты   королева красоты   нос   цепь   
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18  комментариев
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2k
leto2016 3 часа назад
А есть видео, где она борется
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Алекс leto2016 3 часа назад
Теперь я знаю по крайней мере одного честного человека
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40k
Дмитрий 37 минут назад
Ксюх, мы дождемся от тебя адекватных статей когда-нибудь?
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3k
dikijnub Дмитрий 18 минут назад
Покемонизм неистребим!
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12k
vikklu 52 минуты назад
Ну прям огонь баба!
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221
im240 Час назад
не самая уибанская королева красоты. у нас выбирают и пострашнее
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149
Nane First NameLast 2 часа назад
Нужно учить реслинг. Потом отмудохать приемную комиссию по одиночке - и ВУАЛЯ! Ядерная физика)))
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7k
GRuslan 2 часа назад
Не признала себя виновной , чет я не встречал таких баб у которых пофиксен баг "вечно права"
Не признала себя виновной , чет я не встречал таких баб у которых пофиксен баг "вечно права"
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
Как странности перевода меняют представление о событии. Поводком для собак хлестнула ведь всего лишь.
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1k
Show Must Go On Pillin Alex Час назад
Так она ему нос сломала. Это уже даже пофиг на поводок...это что ни есть нападение.
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2
Татьяна 2 часа назад
Ну да , именно так и должен выглядеть магистр в области ядерной инженерии .
Кто бы сомневался
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56k
Александр 3 часа назад
Королеву красоты обвинили в избиении своего парня цепью
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1k
Александр 3 часа назад
Ее обвинили в избиении жениха? То есть не сам жених обвинил? А что так? кто-то подсматривал и увидел? или сам жених просто засцал?

Но в любом случае бабенка молодец! Безбашенная, конечно, но с мозгами. ТП ее никак не обозвать. Таких сейчас днем-с-огнем... Лайк!
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1k
Иван Алексеев Александр 2 часа назад
Жених может только заявить, а обвиняет уже государство.
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571k
XoCTeJI 3 часа назад
Симпотная)
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