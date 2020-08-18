Королеву красоты обвинили в избиении своего парня цепью

34-летней Бриттани Николь Потит были предъявлены обвинения в нападении на своего молодого человека. По материалам следствия, опасная женщина сломала нос бывшему жениху и нанесла несколько ударов цепью по спине.
Перед судом красотка не признала себя виновной. Расследование продолжится, а следующее судебное заседание перенесли на сентябрь.
Бриттани Николь Потит не привыкать к скандалам. В 2011 году Бриттани выиграла титул "Мисс Виргиния", но его вскоре отобрали у девушки из-за выложенной фотографии в соцсетях в футболке с подписью "Мисс Алкоголик США".
Бриттани Николь Потит не привыкать к скандалам. В 2011 году Бриттани выиграла титул "Мисс Виргиния", но его вскоре отобрали у девушки из-за выложенной фотографии в соцсетях в футболке с подписью "Мисс Алкоголик США".
В том же году сосед по квартире девушки обвинил её в гомофобных высказываниях в его адрес и адрес его друзей. Однако Бриттани в интервью всё отрицала и рассказывала, что просто обожает геев.
В 2014 году она переехала в Австралию и, имея степень бакалавра в области биомедицинской инженерии и магистра в области ядерной инженерии, в настоящее время работает консультантом по подбору персонала в области инженерии и возобновляемых источников энергии в сиднейской кадровой компании. А также профессионально занимается реслингом.
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Кто бы сомневался
Но в любом случае бабенка молодец! Безбашенная, конечно, но с мозгами. ТП ее никак не обозвать. Таких сейчас днем-с-огнем... Лайк!