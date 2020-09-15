Q1 Tower — самый высокий жилой небоскрёб Австралии

В настоящее время Q1 Tower является девятым по высоте жилым комплексом в мире и самым высоким зданием в Австралии и Южном полушарии

Q1 Tower носит звание второго по высоте отдельно стоящего сооружения в Южном полушарии после небоскреба Sky Tower в Окленде, Новая Зеландия.

Небоскрёб расположен на Золотом побережье, в штате Квинсленд.