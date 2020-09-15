Q1 Tower — самый высокий жилой небоскрёб Австралии

Жилая башня на Золотом побережье была самым высоким жилым зданием в мире с 2005 по 2011 год.
В настоящее время Q1 Tower является девятым по высоте жилым комплексом в мире и самым высоким зданием в Австралии и Южном полушарии
Q1 Tower носит звание второго по высоте отдельно стоящего сооружения в Южном полушарии после небоскреба Sky Tower в Окленде, Новая Зеландия.
Небоскрёб расположен на Золотом побережье, в штате Квинсленд.
Высота здания составляет 322,5 м.
Строительство небоскрёба началось в 2002 году, а завершилось в 2005. Всего на строительство было потрачено $255 000 000.
Всего у здания 78, из которых 2 этажа расположены под землёй.
Площадь помещений в башне равна 107 510 м².
В здании функционируют 3 бассейна, тренажёрный зал, спа-центр и даже бальный зал.
Особенности здания
Для строительства выбрали очень сложное место. Почвы в этих местах рыхлые. Чтобы здание надёжно стояло, пришло возводить его на огромных сваях, уходящих на 40 метров под землю. Всего насчитывается 26 свай. Диаметр каждой сваи составляет 2 метра.
Q1 Tower обладает единственной в Австралии пляжной смотровой площадкой, рассчитанной на 400 человек.
Строительство одного из самых высоких небоскрёбов
В 2009 году появились сообщения об аварийном состоянии и плохом состоянии здания.
Q1 использовался в качестве стартовой площадки для фейерверков во время празднования Нового года. Здание является одним из самых популярных мест среди студентов.
Источник:
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