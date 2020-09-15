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Q1 Tower — самый высокий жилой небоскрёб Австралии

Q1 Tower — самый высокий жилой небоскрёб Австралии (7 фото)

Автор:
15 сентября 2020 09:34
Сообщество : Австралия
Метки: Q1 Tower   австралия   архитектура   небоскрёбы   небоскрёбы Австралии   небоскрёбы Южного полушария   
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7

Жилая башня на Золотом побережье была самым высоким жилым зданием в мире с 2005 по 2011 год.

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Метки: Q1 Tower   австралия   архитектура   небоскрёбы   небоскрёбы Австралии   небоскрёбы Южного полушария   
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