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Крис Хемсворт опроверг слухи о том, что больше не будет играть Тора

Крис Хемсворт опроверг слухи о том, что больше не будет играть Тора (5 фото)

Автор:
14 сентября 2020 15:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Крис Хемсворт   марвел   продолжение фильма   супергерой   съемки фильма   тор   франшиза   
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Известно, что в фильме "Тор: Любовь и гром", который выйдет на экраны в 2022, женщину-Тора сыграет Натали Портман. Вроде бы даже речь идет о трилогии с участием Портман. Но это не значит, что мы больше не увидим в роли легендарного Тора актера Криса Хемсворта.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Крис Хемсворт   марвел   продолжение фильма   супергерой   съемки фильма   тор   франшиза   
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Dabus 21 минуту назад
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