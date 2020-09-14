Крис Хемсворт опроверг слухи о том, что больше не будет играть Тора

"Вы с ума сошли?! Я не уйду на пенсию", - сказал он.



И добавил: "Тор слишком молод для этого. Ему всего 1500 лет. Это точно не фильм, в котором я прощаюсь с этим персонажем. По крайней мере, я на это надеюсь".