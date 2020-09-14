Крис Хемсворт опроверг слухи о том, что больше не будет играть Тора

Известно, что в фильме "Тор: Любовь и гром", который выйдет на экраны в 2022, женщину-Тора сыграет Натали Портман. Вроде бы даже речь идет о трилогии с участием Портман. Но это не значит, что мы больше не увидим в роли легендарного Тора актера Криса Хемсворта.
В недавнем интервью польскому изданию Elle Man Хемсворт подтвердил, что не откажется от своего знаменитого персонажа после выхода киноленты Thor: Love and Thunder. Да и как он может отказаться от роли, которая сделала его мировой звездой?
"Вы с ума сошли?! Я не уйду на пенсию", - сказал он.
И добавил: "Тор слишком молод для этого. Ему всего 1500 лет. Это точно не фильм, в котором я прощаюсь с этим персонажем. По крайней мере, я на это надеюсь".
И добавил: "Тор слишком молод для этого. Ему всего 1500 лет. Это точно не фильм, в котором я прощаюсь с этим персонажем. По крайней мере, я на это надеюсь".
Съемки фильма "Тор: Любовь и гром" уже начались, проходят они в Австралии.
Кстати, по словам Хемсворта, это один из лучших сценариев, которые он читал за последние годы. Режиссер картины - Тайки Вайтити, а это тоже говорит о многом.
Кстати, по словам Хемсворта, это один из лучших сценариев, которые он читал за последние годы. Режиссер картины - Тайки Вайтити, а это тоже говорит о многом.
Крис Хемсворт также рассказал в интервью, что несколько месяцев изоляции во время пандемии наконец-то позволили ему сделать то, что он давным-давно хотел - "погрузиться в тишину", жить в более медленном ритме, больше времени проводить дома и общаться с близкими.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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