Миссия - выполнима: Том Круз по-прежнему не нуждается в каскадерах

Знаменитый актер доказывает, что 58 лет - для него не возраст. Он всё еще сам выполняет довольно сложные и опасные трюки, не прибегая к помощи каскадеров. Эти фотографии и видео сделаны во время съемок седьмой части франшизы "Миссия невыполнима", выход которой на экраны ожидается в ноябре 2021 года.
Съемки этой сцены происходили на прошлой неделе в Оксфордшире.
На территории бывшей авиабазы была построена рампа длиной 200 метров. Подготовка и исполнение этой трюка в общей сложности обошлись в 2,5 млн долларов - это один из самых дорогих трюков, когда-либо снятых в Великобритании. Но так как речь идет о Голливуде и Томе Крузе, удивляться нечему.
На территории бывшей авиабазы была построена рампа длиной 200 метров. Подготовка и исполнение этой трюка в общей сложности обошлись в 2,5 млн долларов - это один из самых дорогих трюков, когда-либо снятых в Великобритании. Но так как речь идет о Голливуде и Томе Крузе, удивляться нечему.
Круз исполнил прыжок на мотоцикле, ринувшись вниз с трамплина на полной скорости
Актеру 58 лет, но он в отличной физической форме
Он говорит, что перестанет выполнять трюки сам, когда ему стукнет шестьдесят. Но это не точно!
Видео: как это было
Близкие к Тому Крузу источники сообщают, что он очень хочет успеть до своих шестидесяти лет снять еще и восьмую часть "Миссии", которая станет финальной.
Потому что было бы странно и даже невозможно отказываться от использования каскадеров для семи фильмов и взять их для восьмого, завершающего. Согласны?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Миссия невыполнима знаменитости прыжок с трамплина съемки фильма том круз трюк трюк на мотоцикле шоу бизнес
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