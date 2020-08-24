Миссия - выполнима: Том Круз по-прежнему не нуждается в каскадерах

Знаменитый актер доказывает, что 58 лет - для него не возраст. Он всё еще сам выполняет довольно сложные и опасные трюки, не прибегая к помощи каскадеров. Эти фотографии и видео сделаны во время съемок седьмой части франшизы "Миссия невыполнима", выход которой на экраны ожидается в ноябре 2021 года.

0 Съемки этой сцены происходили на прошлой неделе в Оксфордшире.



На территории бывшей авиабазы была построена рампа длиной 200 метров. Подготовка и исполнение этой трюка в общей сложности обошлись в 2,5 млн долларов - это один из самых дорогих трюков, когда-либо снятых в Великобритании. Но так как речь идет о Голливуде и Томе Крузе, удивляться нечему.

Круз исполнил прыжок на мотоцикле, ринувшись вниз с трамплина на полной скорости 0 Источник:

Актеру 58 лет, но он в отличной физической форме 0 Источник:

Он говорит, что перестанет выполнять трюки сам, когда ему стукнет шестьдесят. Но это не точно! 0 Источник:

Видео: как это было

0 Источник: Близкие к Тому Крузу источники сообщают, что он очень хочет успеть до своих шестидесяти лет снять еще и восьмую часть "Миссии", которая станет финальной.