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Миссия - выполнима: Том Круз по-прежнему не нуждается в каскадерах

Миссия - выполнима: Том Круз по-прежнему не нуждается в каскадерах (6 фото)

Автор:
24 августа 2020 14:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Миссия невыполнима   знаменитости   прыжок с трамплина   съемки фильма   том круз   трюк   трюк на мотоцикле   шоу бизнес   
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Знаменитый актер доказывает, что 58 лет - для него не возраст. Он всё еще сам выполняет довольно сложные и опасные трюки, не прибегая к помощи каскадеров. Эти фотографии и видео сделаны во время съемок седьмой части франшизы "Миссия невыполнима", выход которой на экраны ожидается в ноябре 2021 года.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Миссия невыполнима   знаменитости   прыжок с трамплина   съемки фильма   том круз   трюк   трюк на мотоцикле   шоу бизнес   
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7  комментариев
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19k
Влад Час назад
И из 2.5 лямов в которые обошелся трюк 2.3 забрала страховая?
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9k
El Niño Минуту назад
Здесь есть киношники? Кто объяснит, из чего складывается стоимость трюка? Монтаж страховочных тросов и вышек, установка рампы, несколько мотоциклов. Кучу людей персонала можно не считать, так как у них отдельная ставка.
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23k
parallax 51 минуту назад
Каскадер бы обошелся в разы дешевле.
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2k
Слава Андреев 2 часа назад
молодец Том. Так и надо. а то, скоро актеры не нужны будут, все на компе будут делать, как мультики. Только озвучка. останется живая.
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2k
Max Lu 2 часа назад
трюк не выглядит сложным и если был бы сложным страховка не разрешила бы. а застрахован он скорее всего на очень большую сумму
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31k
Андрей Бертон Max Lu Час назад
Вот только во время исполнения этого трюка он разбил мотоцикл, незнаю почему, но пишут что мотоцикл стоит 2,5 миллиона долларов. И все из-за его комплекса.
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2k
Max Lu Андрей Бертон 56 минут назад
что за комплекс и почему такой дорогой?
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