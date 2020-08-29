Скончался главный герой «Чёрной пантеры»

Для фанатов вселенной MARVEL сегодня печальный день. После четырёхлетней борьбы с раком скончался американский актёр Чедвик Боузман. Многие помнят его по главной роли в фильме «Чёрная пантера».
В 2016 году стало известно, что у актёра выявили рак толстой кишки третьей стадии. Но несмотря на это Чедвик продолжал много и плодотворно работать. В тот сложный год он снялся в роли египетского бога мудрости Тота в фильме «Боги Египта» и супергероя Чёрную Пантеру в фильме «Первый мститель: Противостояние».
Через два года Боузман повторил роль этого персонажа в фильме «Чёрная пантера». Актёр никогда не афишировал свою болезнь. В 2019 году на большие экраны вышли ещё две картины с его участием – «Мстители: Финал» и «21 мост».
В этом году Чедвик снялся в последнем своём фильме «Пятеро одной крови» и планировал принять участие в очередном марвеловском фильме «Что если..?». Но лечение не помогало, рак прогрессировал и перешёл в последнюю, 4 стадию. Актёр скончался в своём доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Ему шёл 43 год.
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Метки: Чедвик Боузман актер америка марвел рак фильмы шоу бизнес
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