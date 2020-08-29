Скончался главный герой «Чёрной пантеры»

В 2016 году стало известно, что у актёра выявили рак толстой кишки третьей стадии. Но несмотря на это Чедвик продолжал много и плодотворно работать. В тот сложный год он снялся в роли египетского бога мудрости Тота в фильме «Боги Египта» и супергероя Чёрную Пантеру в фильме «Первый мститель: Противостояние».