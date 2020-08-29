FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4087 постов • 593 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Скончался главный герой «Чёрной пантеры»

Скончался главный герой «Чёрной пантеры» (4 фото)

Автор:
29 августа 2020 10:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Чедвик Боузман   актер   америка   марвел   рак   фильмы   шоу бизнес   
2130
4
Для фанатов вселенной MARVEL сегодня печальный день. После четырёхлетней борьбы с раком скончался американский актёр Чедвик Боузман. Многие помнят его по главной роли в фильме «Чёрная пантера».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Чедвик Боузман   актер   америка   марвел   рак   фильмы   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
7k
ScorpionDS 2 часа назад
Буквально недавно посмотрел "21 мост", "Пантеру" тоже видел, актер хороший был. Соболезнование семье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
572k
XoCTeJI 14 минут назад
Да уж!РАК бесшумный но эффективный убийца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Example 6.2.6 36 минут назад
Никто не застрахован. К сожалению, медицина хоть и двигается в направлении излечения этого заболевания, но очень медленно. И зачастую, ни власть, ни деньги, ни влияние или знаменитость - не могут помочь кому-то избежать смерти в самом расцвете сил. В то время, как безработный, пьющий с 12 лет, бомж Афонасий, спокойно отмечает свои 65 лет, сидя под забором в луже собственной мочи, с бутылкой чернила в руках и сигареткой в зубах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ivan Час назад
Люди умирают. Бывает. Как актер он мне не нравился. Как человека, я его не знал. В общем, печально, но не печальнее смерти 12 человик за вчерашний день в Москве от пневмонии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
117
Андрей $$$$$$ 2 часа назад
Сорян, но лайк не могу поставит, классный актёр был...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
708
ZloyPupsik 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по всему миру От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по всему миру Сиамский король Голливуда из России: жизнь и карьера Юла Бриннера Сиамский король Голливуда из России: жизнь и карьера Юла Бриннера Михаил Державин: "Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу" Михаил Державин: "Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу" Вот как нужно выглядеть в 51 год: Хью Джекман показал отличную форму на пляже Вот как нужно выглядеть в 51 год: Хью Джекман показал отличную форму на пляже Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Владимир Высоцкий: детство, личная жизнь и смерть Владимир Высоцкий: детство, личная жизнь и смерть
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49605



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Посмотри на номера, дебил": в Сочи водитель Mercedes оскорбил полицейских и поплатился
3
293
"Посмотри на номера, дебил": в Сочи водитель Mercedes оскорбил полицейских и поплатился
Фотографии, которые отражают внутренний мир привычных нам предметов
7
62
Фотографии, которые отражают внутренний мир привычных нам предметов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как бросить курить самостоятельно в домашних условиях
4
27
Как бросить курить самостоятельно в домашних условиях
Российские гимнастки отказались ехать на чемпионат Европы в Киев
0
1
Российские гимнастки отказались ехать на чемпионат Европы в Киев
Лучшие смартфоны Blackview со скидкой до 58% на распродаже AliExpress
Лучшие смартфоны Blackview со скидкой до 58% на распродаже AliExpress
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#картинки#дтп#красота#девушки#реакция#прикольные#архитектура
#факты#интересно#россия#сша#природа#подборка#знаменитости#смешные#на различный вкус#белоруссия
#юмор#история#авария#интересное#авто авария#СССР#кот#украина#360подмосковье#дети

На что жалуетесь?

Вернуться