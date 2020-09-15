Медведица с медвежонком купаются в детском бассейне

Житель загородного особняка, находящегося в окрестностях города Норт-Бенд (округ Кинг, штат Вашингтон, США) запечатлел медведицу, которая с недавнего времени приводит своего детёныша купаться в детском бассейне
Камера видеонаблюдения запечатлела, как мама-медведица и её игривый детёныш повадились приходить к домовладельцам в гости и захватывать детские бассейны, находящиеся во дворе.
Очень трогательно и забавно наблюдать, как звери то и дело устраивают себе легкомысленное и весёлое времяпрепровождение.
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Метки: животные медведи медведица медвежонок милота
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