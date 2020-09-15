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Медведица с медвежонком купаются в детском бассейне

Медведица с медвежонком купаются в детском бассейне (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 08:35
Сообщество : Животные
Метки: животные   медведи   медведица   медвежонок   милота   
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Житель загородного особняка, находящегося в окрестностях города Норт-Бенд (округ Кинг, штат Вашингтон, США) запечатлел медведицу, которая с недавнего времени приводит своего детёныша купаться в детском бассейне

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Метки: животные   медведи   медведица   медвежонок   милота   
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