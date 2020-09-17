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Женщина установила дополнительные ступеньки к лесенке, чтобы ежу было легче добраться до угощения

Женщина установила дополнительные ступеньки к лесенке, чтобы ежу было легче добраться до угощения (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 08:41
Сообщество : Животные
Метки: ежик   животные   лесенка   милота   ступеньки   шотландия   
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Даже маленькое добро делает мир лучше. Это еще раз доказывает жительница Шотландии, которая заметила, что приходящему в её сад ёжику сложно забираться по лестнице. Женщина взяла старые кирпичи и сделала для колючего друга дополнительные ступеньки .

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Метки: ежик   животные   лесенка   милота   ступеньки   шотландия   
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2  комментария
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56k
Viktor 2 часа назад
У меня поверхность ровная, постоянно приходят колючие головы, очень любят кошачий корм и молоко.
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18k
Батончик с маком Час назад
эскалатор лучше однако
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Mr.Adamson

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