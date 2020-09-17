Женщина установила дополнительные ступеньки к лесенке, чтобы ежу было легче добраться до угощения

Ёж пытался лезть по лестнице, но ступеньки оказались так высоки, что существо с короткими лапками сверзилось вниз. И хотя животное не пострадало, добросердечная Агата поняла, что это непорядок.



Изобретательной женщине понадобились всего лишь обломки старых кирпичей, которые, разместившись на ступенях, создали специальную лесенку, предназначенную для тех, чьи лапы недостаточно длинны.