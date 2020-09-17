Женщина установила дополнительные ступеньки к лесенке, чтобы ежу было легче добраться до угощения

Даже маленькое добро делает мир лучше. Это еще раз доказывает жительница Шотландии, которая заметила, что приходящему в её сад ёжику сложно забираться по лестнице. Женщина взяла старые кирпичи и сделала для колючего друга дополнительные ступеньки .
Агата Мейчер очень любит животных, а потому она абсолютно не против, что к ней в сад повадился ходить ёжик. Правда, однажды жительница Эдинбурга (Шотландия) стала свидетельницей неприятного инцидента, произошедшего со зверьком.
Ёж пытался лезть по лестнице, но ступеньки оказались так высоки, что существо с короткими лапками сверзилось вниз. И хотя животное не пострадало, добросердечная Агата поняла, что это непорядок.
Изобретательной женщине понадобились всего лишь обломки старых кирпичей, которые, разместившись на ступенях, создали специальную лесенку, предназначенную для тех, чьи лапы недостаточно длинны.
Изобретательной женщине понадобились всего лишь обломки старых кирпичей, которые, разместившись на ступенях, создали специальную лесенку, предназначенную для тех, чьи лапы недостаточно длинны.
Теперь все проблемы ёжика остались в прошлом, а пользователи интернета хвалят Агату как за изобретательность, так и за её доброе сердце и желание прийти на помощь.
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