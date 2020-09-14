Разбор глупостей из интернета: Почему кобра спасла этих щенков на самом деле?

Как жаль, что эта красивая история — не более чем фейк и домыслы!

Это произошло в Индии. Те самые щенки и та самая кобра. Вместе они просидели двое суток на дне колодца.

Расстроим сразу, у рептилий эмоциональный диапазон не шире, чем у табуретки. Они могут испытывать агрессию и страх, но такое высокое понятие как «сострадание» им неведомо. Даже своих детёнышей они защищают не из большой любви, а из-за инстинкта.