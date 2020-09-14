Разбор глупостей из интернета: Почему кобра спасла этих щенков на самом деле?

Сколько сердобольных сердец растрогала душещипательная история о королевской кобре, спасшей в колодце щенков. Змея, попавшая вместе с малышами в беду, не сожрала их, а наоборот, уберегла от опасности, отгораживая от части, где детёныши могли бы утонуть! Эта новость пробралась даже на федеральный канал: «человеку есть чему поучиться у рептилий» — поголовно писали СМИ, подхватившие флюгер хайпа.
Как жаль, что эта красивая история — не более чем фейк и домыслы!
Это произошло в Индии. Те самые щенки и та самая кобра. Вместе они просидели двое суток на дне колодца.
Расстроим сразу, у рептилий эмоциональный диапазон не шире, чем у табуретки. Они могут испытывать агрессию и страх, но такое высокое понятие как «сострадание» им неведомо. Даже своих детёнышей они защищают не из большой любви, а из-за инстинкта.
Иногда рептилии действительно встают на защиту чужого потомства, виной тому тоже инстинкты. В брачный период самка может среагировать на кладку яиц (например, куриных), как на свою собственную и начать охранять её.
Но тогда возникает справедливый вопрос: какого чёрта чешуйчатый шланг не напал на малышей? И, более того, пытался их спасти? Увы, реальность куда прозаичнее, чем нам хотелось бы. Во-первых, кобра не смогла бы съесть щенков чисто физически, для неё они слишком большие.
И вообще, королевские кобры на обед предпочитают других змей, а не теплокровных животных. Это пристрастие зафиксировано даже в латинском названии змеи: Ophiophagus hannah переводится как «поедательница змей»
А во-вторых, кобра «оберегала», щенков, прижимая их к себе, потому что они служили для её... батареей. Температура холоднокровных животных (рептилии и амфибии) полностью зависит от температуры окружающей среды. А вот щенки, будучи теплокровными, сами способны генерировать тепло для поддержания своего тела. Попав в холодный сырой колодец, кобре ничего не оставалось, кроме как прижаться к щенкам поближе — иначе она попросту погибла бы от холода!
Такая же история случилась в Америке. Там змея "подружилась" с курицей. Она не пыталась съесть ни цыплят, ни саму курицу, а просто лежала рядом, согреваясь о неё холодной ночью.
Сама история закончилась хорошо — через пару дней щенков на дне колодца нашли люди. Щенков достали и вернули своей матери, а кобру выпустили в лес.
Так что, увы, как бы нам не хотелось, героический поступок рептилии — не более, чем случайность, завирусившаяся в интернете.
Источник:
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Увы, реальность куда прозаичнее, чем нам хотелось бы. Во-первых, кобра не смогла бы съесть щенков чисто физически, для неё они слишком большие....
в природе королевские кобры питаются исключительно змеями , на худой конец сойдет ящерица. на теплокровных они не охотятся.