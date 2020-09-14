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Разбор глупостей из интернета: Почему кобра спасла этих щенков на самом деле?

Разбор глупостей из интернета: Почему кобра спасла этих щенков на самом деле? (5 фото)

Автор:
14 сентября 2020 12:01
Метки: змеи   интересно   собаки   факты   
886
5

Сколько сердобольных сердец растрогала душещипательная история о королевской кобре, спасшей в колодце щенков. Змея, попавшая вместе с малышами в беду, не сожрала их, а наоборот, уберегла от опасности, отгораживая от части, где детёныши могли бы утонуть! Эта новость пробралась даже на федеральный канал: «человеку есть чему поучиться у рептилий» — поголовно писали СМИ, подхватившие флюгер хайпа.

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Метки: змеи   интересно   собаки   факты   
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Андрей Дядя 2 часа назад
о королевской кобре, спасшей в колодце щенков. Змея, попавшая вместе с малышами в беду, не сожрала их....
Увы, реальность куда прозаичнее, чем нам хотелось бы. Во-первых, кобра не смогла бы съесть щенков чисто физически, для неё они слишком большие....

в природе королевские кобры питаются исключительно змеями , на худой конец сойдет ящерица. на теплокровных они не охотятся.
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