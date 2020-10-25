Как выглядят игрушки для ванны изнутри

Пользовательница сайта Reddit показала, что творится внутри детских игрушек для ванны, и подарила людям вдохновение для ночных кошмаров.
Обнаруженная жизнь заставила их по-другому взглянуть не только на фигурки, но и на своё детство.
Женщина, зарегистрированная на портале Reddit под ником -megaweeniemonday-, опубликовала на фотографию разрезанных игрушек для ванны, которой, похоже, хотела травмировать пользователей. Cамым страшным на снимке были не поломанные детские фигурки, а то, что оказалось внутри них.
Женщина, зарегистрированная на портале Reddit под ником -megaweeniemonday-, опубликовала на фотографию разрезанных игрушек для ванны, которой, похоже, хотела травмировать пользователей. Cамым страшным на снимке были не поломанные детские фигурки, а то, что оказалось внутри них.
Плесень в детских игрушках для ванны
Увиденная плесень стала полной неожиданностью для реддиторов, но приятной назвать её они не смогли.
"Это очень напрягает."
"Спасибо, я теперь ненавижу это."
"Чёрт, у зелёной [игрушки] целая экосистема уже развивается."
"Кто-нибудь ещё наполнял резиновых уток водой только для того, чтобы брызнуть себе в рот?"
"О боже. В детстве у меня была резиновая игрушка для ванны в виде акулы, которая брызгала водой изо рта, иногда я тоже целил её себе в лицо и рот. Всегда задавался вопросом, почему через некоторое время она начал брызгать водой с чёрными частицами…"
"Это очень напрягает."
"Спасибо, я теперь ненавижу это."
"Чёрт, у зелёной [игрушки] целая экосистема уже развивается."
"Кто-нибудь ещё наполнял резиновых уток водой только для того, чтобы брызнуть себе в рот?"
"О боже. В детстве у меня была резиновая игрушка для ванны в виде акулы, которая брызгала водой изо рта, иногда я тоже целил её себе в лицо и рот. Всегда задавался вопросом, почему через некоторое время она начал брызгать водой с чёрными частицами…"
А часть комментирующих сразу же поняла, чем они займутся после того, как оторвутся от ленты Reddit. Возможно, так стоит поступить каждому
"Что же, пора прощаться со своей коллекцией резиновых утят."
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 привычных вещей в разрезе, которые изнутри выглядят очень увлекательно
- Парень прыгнул с моста в реку, находясь на крыше движущегося поезда метро
- Как сегодня живут моряки на судне: фотографии современного судна изнутри
- Два брата воссоздали комнату Энди из «Истории игрушек 3» и сняли ремейк
- В Италии из кранов вместо воды потекло вино
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...