Как выглядят игрушки для ванны изнутри

Увиденная плесень стала полной неожиданностью для реддиторов, но приятной назвать её они не смогли.



"Это очень напрягает."



"Спасибо, я теперь ненавижу это."





"Чёрт, у зелёной [игрушки] целая экосистема уже развивается."



"Кто-нибудь ещё наполнял резиновых уток водой только для того, чтобы брызнуть себе в рот?"





"О боже. В детстве у меня была резиновая игрушка для ванны в виде акулы, которая брызгала водой изо рта, иногда я тоже целил её себе в лицо и рот. Всегда задавался вопросом, почему через некоторое время она начал брызгать водой с чёрными частицами…"