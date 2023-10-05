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Игрушки времён СССР, о которых мечтали все дети

Игрушки времён СССР, о которых мечтали все дети

Автор:
05 октября 2023 12:18
Сообщество : СССР
Метки: Игрушки   вещи ссср   детство СССР   игрушки ссср   из детства   поиграем   советские игрушки   
1275
17

Несмотря на то, что сейчас прилавки ломятся от игрушек, в СССР детям тоже было, о чём помечтать. Тогда делали много и развивающих, и реально интересных, и полезных, и красивых товаров для детей.

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А о какой игрушке в детстве мечтали вы?

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Метки: Игрушки   вещи ссср   детство СССР   игрушки ссср   из детства   поиграем   советские игрушки   
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13  комментариев
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602
GoodFireman 13 минут назад
Мечта!
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3k
Алекс Чебурашкин 3 минуты назад
Сколько раз я его склеивал! ТОП моделька была еще и управлении
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AzuveR 4 минуты назад
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48k
Aleksandr 8 минут назад
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1k
liveevil 12 минут назад
А у меня вот такой был. Помню, что готов был за него почку отдать, Пока мне наконец-то его не купили.
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91k
7guest Полчаса назад
К №14.
У меня был "фотоаппарат" в котором, при нажатии кнопки затвора открывалась крышка объектива и оттуда выскакивала кривляющаяся обезьяна. (морда обезьяны).
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5k
Тамара Полчаса назад
Я о таком не мечтала.
Потому что узнала, что такие игрушки существовали - вот прямо сейчас.
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70
Ultima Yata 40 минут назад
8. Шестëрка какая крупная
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89
Zmey8838 50 минут назад
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