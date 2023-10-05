Игрушки времён СССР, о которых мечтали все дети

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Несмотря на то, что сейчас прилавки ломятся от игрушек, в СССР детям тоже было, о чём помечтать. Тогда делали много и развивающих, и реально интересных, и полезных, и красивых товаров для детей.
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5. "Электротелеграф" 1963 год, благодаря которому можно было общаться на расстоянии до 5 метров
А о какой игрушке в детстве мечтали вы?
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У меня был "фотоаппарат" в котором, при нажатии кнопки затвора открывалась крышка объектива и оттуда выскакивала кривляющаяся обезьяна. (морда обезьяны).
Потому что узнала, что такие игрушки существовали - вот прямо сейчас.