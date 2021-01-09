В области "Transformers" СССР был впереди планеты всей!

Считаю, что самый первый трансформер были придуманы еще в 40-50-е годы в СССР. Игрушка была в виде деревянного коня, которого можно было переделать в трактор. Данный вид игрушки символизировал развитие советской машиностроительной промышленности и замену в сельском хозяйстве лошадей на трактора и автомобили.
В киевском музее игрушки, таких коней-трансформеров три штуки
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А тщательно обработав трактор напильником получим истребитель)))