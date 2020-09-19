Жириновский предложил избавиться от обитателя мавзолея путём кремации

«Нам этот труп не нужен. Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжём тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могилу матери», — сказал глава думской фракции. Он также обратил внимание на то, что Датуна готов заплатить за тело вождя мирового пролетариата до миллиарда долларов, а это, по словам Владимира Вольфовича, огромные деньги. Об этом пассаже Жириновского сообщил источник со ссылкой на эфир радиостанции «Вести FM».

Ну что же, чего-то подобного и следовало ожидать от лидера ЛДПР, так как резко отрицательное отношение к останкам Владимира Ильича Ленина, Жириновский бережно пронёс через все годы существования его партии.