Жириновский предложил избавиться от обитателя мавзолея путём кремации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в случае отказа коммунистов продавать тело Владимира Ленина американскому художнику Дэвиду Датуне, предложил кремировать мумифицированного вождя.
«Нам этот труп не нужен. Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжём тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могилу матери», — сказал глава думской фракции. Он также обратил внимание на то, что Датуна готов заплатить за тело вождя мирового пролетариата до миллиарда долларов, а это, по словам Владимира Вольфовича, огромные деньги. Об этом пассаже Жириновского сообщил источник со ссылкой на эфир радиостанции «Вести FM».
Ну что же, чего-то подобного и следовало ожидать от лидера ЛДПР, так как резко отрицательное отношение к останкам Владимира Ильича Ленина, Жириновский бережно пронёс через все годы существования его партии.
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Напомним, как сообщает источник со ссылкой на пресс-службу художника, Дэвид Датуна заявил: «Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок, и всё чаще обсуждается в преддверии выборов президента. Россия — уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя», — говорится в сообщении.
Американский художник готов сразу расплатиться за тело, выложив миллион долларов и в случае необходимости собрать ещё не менее миллиарда.
Ранее Жириновский предлагал продать мумифицированные останки из мавзолея коммунистам Китая или Вьетнама.
P.S. Если кого-либо смутил заголовок, то нелишним будет напомнить лозунг, популярный в последний период Советской власти: "Ленин и теперь живее всех живых!"
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Может это оккупационная администрация, набранная из местных? Колониальные наместники?
Кремация решит все проблемы России. Год-два поработают печи с нагрузочкой и всерьез будем обсуждать колонизацию спутников Юпитера.
И вот вы спросите - а при чем здесь Ленин?..
Хотя х.з., может и Ильич лечит, просто прикладываться правильно надо
Отличаются "верующие"
Ленин одной подписью остановил войну в которой царь-батюшка сварил миллионы мужичков. Потом второй подписью уравнял всех людей в стране. Потом выиграл у вздыбившихся ублюдков самую страшную Смутной войну в истории нашей родины (не хотели вишь "господа" без боя сдавать все что нажили веками упорного труда).
Потом Ленин создал величайшее государство 20 века. А потом умер.
Ну и где он успел проявить себя как палач?
Мой прапрапрадед был русским, был крестьянином и был крепостным.
Мой прадед был русским, был крестьянином и был нищим.
Мой дел был русским, был крестьянином и был первым в моем роду человеком с самосознанием.
Мой отец русский, он военный, был комардиром корабля и дослужился до кап-раз. Он первый в моем роду человек который сам выбирал свое будущее. Ленин здесь сыграл ключевую роль.
А ты дурак. Ты сел, потужился, ртом посрал про "палача". Другие же дураки почитают - поверят