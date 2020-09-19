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Жириновский предложил избавиться от обитателя мавзолея путём кремации

Жириновский предложил избавиться от обитателя мавзолея путём кремации (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 сентября 2020 02:17
Сообщество : Жить в России
Метки: американцы   выкуп   жириновский   кремация   лдпр   ленин   политика   россия   
435
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в случае отказа коммунистов продавать тело Владимира Ленина американскому художнику Дэвиду Датуне, предложил кремировать мумифицированного вождя.

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Метки: американцы   выкуп   жириновский   кремация   лдпр   ленин   политика   россия   
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38  комментариев
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2k
Том Джоуд 4 часа назад
Вот во многих странах, есть мавзолеи с великими людьми, захороненными там. И только в нынешней РФ, надо все порушить, изгадить и уничтожить. Почему у нас, у власти, такие люди которые хотят испоганить и оболгать свою историю?
Может это оккупационная администрация, набранная из местных? Колониальные наместники?
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9k
Сережа 11 минут назад
Теперь главное, чтобы Владимира Ильича в Шаритэ не повезли.
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7k
Кыся 23 минуты назад
Да пусть себе лежит. Если отбросить политику, то это весьма интересный и уникальный эксперимент, длящийся уже десятилетия. Зачем его прерывать?
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24k
parallax 39 минут назад
На НТВ показывали как регулярно дезинфицируют тушку Ленина, окуная в ванну с спец. раствором, для того, чтобы она не заплесневела. Большего унижения для покойника коммунисты придумать видимо не смогли.

На НТВ показывали как регулярно дезинфицируют тушку Ленина, окуная в ванну с спец. раствором, для того, чтобы она не заплесневела. Большего унижения для покойника коммунисты придумать видимо не смогли.
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7k
Шурум-бурум 45 минут назад
только мудаки, которым некуй делать или которые пытаются привлечь к себе внимание народа, хотят перезахоронения Ленина! нормальным и образованным москвичам он абсолютно не мешает!
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22k
Григорий Час назад
"Нам этот труп не нужен", вот в этой фразе что означает "НАМ" ? Это тело ЗА МЕНЯ решает? Пусть говорит от своего имени, от своей партии, говорить от имени народа и меня лично его никто не уполномочивал.
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974
Жэка 2 часа назад
Все правильно говорит
Кремация решит все проблемы России. Год-два поработают печи с нагрузочкой и всерьез будем обсуждать колонизацию спутников Юпитера.

И вот вы спросите - а при чем здесь Ленин?..
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19k
viktor.bobruk 2012 2 часа назад
Горбачёв + Ельцин развалили Великую страну! А нынешние, хотят полностью стереть всё что было в той стране! Безродные Мерзавцы!
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1k
Скальпы Гуронов 2 часа назад
Ну, да... ну, да... Только до Жирика Ленина хотели вынести из Мавзолея отличные парни Адольф, Йозеф, Генрих... настоящие арийцы...
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6k
Alex 2 часа назад
1.В своём завещании Ленин определил место своего захоронения - Симбирск. Это подтверждала его вдова Крупская. 2. Ленин - символ коммунистов. Вот и пусть они платят за содержание его тела - это КПРФ и стойкие ленинцы-пенсионеры. Стоимость содержания тела Ленина (из госбюджета, то есть с налогов населения) - 47 000 рэ в сутки. Кто-то согласен скинуться частью своей зарплаты на это?Тогда напишите заявление на постоянное удержание с этой целью 3. Вольфович постоянно делает резкие заявления, которые сам же и не исполняет. 4. Ленин был православным христианином (от святой Троицы не отрекался), но не причислен к лику святых. Уточните у патриарха Гундяева, не святотатство ли содержать обычный труп - и поклоняться как мощам, выставленным на всеобщее разглядывание.
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974
Жэка Alex Час назад
Пускай ту часть моей зарплаты на Ленина направят, на которую нынче православная власть попов бородатых кормит и свои псевдохрамы содержит. Куда написать надо?
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24k
parallax Жэка 56 минут назад
Чем тогда по сути тушка ленина отличается от церковных идолов? Одни молятся на распятие, а другие на мумию в стеклянном гробу.
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13k
VIRO-PAX! parallax 37 минут назад
Абсолютно ничем! Кроме не подтверждённых фактов, о чудесном исцелении

Хотя х.з., может и Ильич лечит, просто прикладываться правильно надо
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974
Жэка parallax 21 минуту назад
По сути ничем не отличается. Ленин это такой же сакральный символ.
Отличаются "верующие"
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2k
ишты 3 часа назад
Помнится мне, что на базе мавзолея целый институт работает и помимо научных исследований заработал какие-то деньги на бальзамировании выдающихся личностей из других стран. Почему этим упырям надо уничтожить и историю и все хоть мало-мальски прогрессивное, а оставить трубу, танкеры и несколько рабов? Дедушку Ленина будить надо, а не сжигать...
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5k
Bhaal 3 часа назад
Давно пора уничтожить этого палача русского народа. Правда, есть дебилы, которые этой мумии почести оказывают.
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2k
Том Джоуд Bhaal 2 часа назад
Палачи русского народа это "русские" цари. Ну а теперь, дерьмократы-либералы. От Ельцина до Путина.
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1k
Скальпы Гуронов Bhaal 2 часа назад
На житомирщине все так считают или только "самые умные"?
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974
Жэка Bhaal Час назад
Удивляюсь я.
Ленин одной подписью остановил войну в которой царь-батюшка сварил миллионы мужичков. Потом второй подписью уравнял всех людей в стране. Потом выиграл у вздыбившихся ублюдков самую страшную Смутной войну в истории нашей родины (не хотели вишь "господа" без боя сдавать все что нажили веками упорного труда).

Потом Ленин создал величайшее государство 20 века. А потом умер.

Ну и где он успел проявить себя как палач?
Мой прапрапрадед был русским, был крестьянином и был крепостным.
Мой прадед был русским, был крестьянином и был нищим.
Мой дел был русским, был крестьянином и был первым в моем роду человеком с самосознанием.
Мой отец русский, он военный, был комардиром корабля и дослужился до кап-раз. Он первый в моем роду человек который сам выбирал свое будущее. Ленин здесь сыграл ключевую роль.

А ты дурак. Ты сел, потужился, ртом посрал про "палача". Другие же дураки почитают - поверят
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327
Ося 3 часа назад
Надо Жирика кремировать,заипал всех уже,придурок старый.
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1k
Outcast 4 часа назад
Точно так же большинство страны хочет избавится от обитателей думы.
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35
Misha Os 4 часа назад
Видео 2014 год, вам бы потрындеь только. Да похороните уже то , что осталось , может душа мучается... вы что сериалы не смотрите... ну что за народ
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78k
Редька с хреном Автор поста Misha Os 4 часа назад
У людей работа такая - трындеть. А вынесут по команде неизвестных людей, когда всё готово будет. Потому, что, как бы дико это не звучало, но зикурат с терафимом это, как проклятие или замок на России и вынести тело - это всё равно, что рвануть со всей дури тампон, с не зажившей и гноящейся раны. Надлежит свежей крови пролиться, чтобы рану от гноя очистить, а вот готов ли народ такую жертву принести это уже другой вопрос, впрочем у него и не спросят...
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78k
Редька с хреном Автор поста Misha Os 3 часа назад
Даже более можно сказать, народ за ранее максимально физически и духовно ослабили, в надежде не получить той ответки, что прилетала ранее на все их попытки, однако они и ранее на это надеялись (75 лет не прошло), а результат, ломал все их ожидания. Тем не менее, во сколько наших жизней этот результат обошёлся?
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2k
ишты Редька с хреном 3 часа назад
Жириновский предложил избавиться от обитателя мавзолея путём кремации
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28k
Azesh 5 часов назад
когда этот рептилоид уже уйдет. Тридцать лет у кормушки.
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1k
Дайно Морана 5 часов назад
Жирик - это дикая смесь из проституток, маразматиков и идиотов.
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1k
Дарвин и аморальная премия 5 часов назад
Там давно уже не Ленин,а кукла,которую по заказу еще в совке изготовили японцы,эта кукла не представляет никакой ценности
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13k
VIRO-PAX! Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Иначе бы давно продали
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76
etheral 5 часов назад
А так хз, плюсовать или минусовать. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!
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76
etheral 5 часов назад
Сначала жирика надо кремировать, а потом будем посмотреть, и то не точно
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1k
Дайно Морана etheral 4 часа назад
жирика нельзя ни утопить - всплывает, ни сжечь - вонища стоять будет. Проще оставить дурачка в покое, пока сам не сдохнет
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78k
Редька с хреном Автор поста 5 часов назад
Если так много шума от архитекторов, Жирика и прочих, значит готовят общественное мнение и вынесут определённо. Однако кое что настораживает... Киевская матушка Алипия (старица Голосеевская), юродивая ради Христа, пророчествовала: «Война начнётся в ноябре на Петра и Павла (день святых Петра и Павла – 29 июня или 12 июля по новому стилю). Это случится, когда вынесут труп…. Будете лежать: там рука, там нога…. Это будет не война, а казнь народов за их гнилое состояние. Мёртвые тела будут лежать горами, никто не возьмётся их хоронить. Горы и холмы распадутся, сравняются с землёю. Люди будут перебегать с места на место. Будет много бескровных мучеников, которые будут страдать за веру православную». По скольку память апосторлов Петра и Павла празднуется летом, многие подумали, что у старицы что-то с головой. Но спустя годы, на рубеже нулевых церковь прославила "Новомучеников в земле российской прсиявших" и память священников Петра и Павла сгинувших на Соловках записали в церковный календарь на начало ноября. Вот тогда-то многие ещё раз вспомнили почившую в Бозе Христа ради юродивую Алипию.
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2k
Том Джоуд Редька с хреном 2 часа назад
Пусть свои трупы вынесут. Якобы "Святых". И всю "святую" расчлененку, которую возят по городам и весям, заставляя эту пакость целовать, всех оболваненных дурачков.
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12k
Юрий Редька с хреном Час назад
Откуда уверенность, что эта юродивая именно про труп Ленина "пророчествовала"? Да и про год начала войны как то смутно.... Месяц- точно ноябрь, а вот с годом не задалось.
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