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Американский художник готов выкупить тело Ленина за миллиард долларов

Американский художник готов выкупить тело Ленина за миллиард долларов (7 фото)

Автор:
16 сентября 2020 17:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: коммунизм   ленин   мавзолей   социализм   сша   художник   
2095
7

Американцы устали от звериного оскала капитализма, говорит он, и в обществе есть мощный запрос на социализм. Поэтому самое время строить копию мавзолея в Вашингтоне и поместить туда вождя пролетариата. Русским, по его словам, коммунизм с Лениным уже не нужны, ведь у них есть империя и император. А в США все только начинается.

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Метки: коммунизм   ленин   мавзолей   социализм   сша   художник   
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42  комментария
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3k
Сергей Час назад
Путина пусть забирает. Я еще доплачу. Рублей 500-благодаря Вовке у меня больше лишних нету..((
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1k
Иван 11 минут назад
Это тонкий намек Россиянам, на то что нам нужно скинуться деньгами,а то исчезнет Ильич.
Посчитайте сколько с каждого надо собрать, на миллиард зелени.
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17k
turyst 11 минут назад
А потом он добавил: "Не будет Ленина, давайте Ленона!"
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13k
VIRO-PAX! 12 минут назад
За такие бабки, готов взяться за это дело. Предупреждаю сразу, вывозить буду частями!
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2k
NIS 13 минут назад
Тела - новая нефть !! Матрица . Начало ...
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1k
emporio_ss 13 минут назад
на гастроли в СШП
Ссылка coub.com
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1k
Alex Kot 17 минут назад
Каждому!
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24k
Владимир 18 минут назад
Продавайте пока есть такой лох
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5k
Bhaal 20 минут назад
Ну миллиард мало. А вот за 10 можно подумать.
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25k
Ashabad 22 минуты назад
Ну, если он так ставит вопрос, то пусть сначала нам подарит оригинал "Декларации о независимости" США. А потом мы возможно его выслушаем...
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22k
Григорий 23 минуты назад
Пусть за миллиард отрастит себе хер до пола и сам у себя отсосет!
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22k
Григорий 20 минут назад
Американский художник готов выкупить тело Ленина за миллиард долларов
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3k
Едондер пуп 24 минуты назад
Вот ведь омереканец грузинского происхождения: на все готовенькое хочет по дешёвке! Вы Ленина вырастите, выучите, развалите с ним вашу первую экономику, выгоните или расстреляйте предпринимателей, учёных, попов, наконец, а потом уж мавзолей стройте...
Ну, или каждому(!) каждому россиянину по миллиарду давайте!))
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24k
Владимир Едондер пуп 17 минут назад
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18k
Правдоруб Полчаса назад
очень выгодная сделка, имхо
кусок говна продать за миллиард
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693
Василий Кортнев Правдоруб 17 минут назад
сказал кусок говна..
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325
im240 Полчаса назад
нет у этого голодранца миллиарда. а если бы был, то можно отдать Ленина за ярд и тонн 500-700 либерастов
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1
Никита 38 минут назад
и ....(барабанная дробь) кому достанутся денюжки от продажи?! а то наивные уже делят!
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21k
polovec 49 минут назад
продайте тело ельцина, хоть какая то польза будет...
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8k
Великий Кормчий 54 минуты назад
Я как налогоплательщик ответственно заявляю;- продаю нахрен эту мумию за вышеперечисленные средства!
Куда сбросить номер счёта?
Одно условие;- самовывоз
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1k
Росомаха 55 минут назад
И ведь продадут(хотя терзают смутные сомнения-откуда у художника такие деньги?)....
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5k
Лока Сафонов Час назад
Вообще, по хорошему, нужно предать земле тело старика
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13k
VIRO-PAX! Лока Сафонов 2 минуты назад
Без вариантов. Вот только, что с пластиковой куклой из мавзолея делать
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17k
Сергей Костюнин 2 часа назад
Этож какие бабосы можно срубить
если мощи возить по миру и продавать билеты за просмотр
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7k
Star Link Игорь Час назад
Ты бы тоже покатил.
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118k
Игорь Фobosgrunt 59 минут назад
О шлюхах вы думаете, а я о пополнении бюджета государства. Как говориться каждый думает о том чего ему не хватает.
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2k
Гур Сергей Костюнин 49 минут назад
Так в начале 90-х Стас Намин предлагал эту идею и рассматривали на полном серьёзе
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18k
Правдоруб Игорь Полчаса назад
Виварус, ты, что ли?
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5k
Bhaal Сергей Костюнин 18 минут назад
Ну в Китае будет иметь успех.
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253
Юрий 2 часа назад
Нужно продавать, ведь есть достойная замена
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27k
LEPA Юрий 18 минут назад
А на вывеске в освободившемся склепе,останется поменять всего три буквы
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