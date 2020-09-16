Американский художник готов выкупить тело Ленина за миллиард долларов

Американцы устали от звериного оскала капитализма, говорит он, и в обществе есть мощный запрос на социализм. Поэтому самое время строить копию мавзолея в Вашингтоне и поместить туда вождя пролетариата. Русским, по его словам, коммунизм с Лениным уже не нужны, ведь у них есть империя и император. А в США все только начинается.
Известный нью-йоркский художник с грузинскими корнями Дэвид Датуна хочет построить в Вашингтоне копию мавзолея и выкупить у России тело Ленина.
"Смысл арт-объекта художник объясняет значительными изменениями в США, которые выражаются в движении общества к социал-коммунистическим преобразованиям. Американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине. Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок, и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента", - говорится в сообщении пресс-службы Датуты.
В качестве первоначального взноса за тело вождя пролетариата Датута предлагает миллион долларов, однако готов при необходимости собрать для этих целей более миллиарда долларов.
"Россия - уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги", - цитирует слова художника его пресс-служба.
Если кто не знает, Датута тот самый современный художник, который съел банан за 150 тысяч и продал портрет Путина "Всевидящий В." за 400 тысяч долларов петербургскому предпринимателю Кюри Усманову.
Зюганов с Грудиным бы продали 😂 да "бы" мешает...— Oblico Amorale ®™🖕🏴☠️🖕 (@potreshim) September 16, 2020
Звериный оскал капитализма позволил грузину Датуне продать мазню с Путиным за полмиллиона баксов.— acdimon (@ACDimon) September 16, 2020
А вот вообще давайте лучше аренду, гастроли там, ну как с мощами веруны носятся.— Каюсь за вчерашнее (@Rfacctuborg) September 16, 2020
Источник:
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Посчитайте сколько с каждого надо собрать, на миллиард зелени.
Ну, или каждому(!) каждому россиянину по миллиарду давайте!))
кусок говна продать за миллиард
Куда сбросить номер счёта?
Одно условие;- самовывоз