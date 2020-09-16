Американский художник готов выкупить тело Ленина за миллиард долларов

В качестве первоначального взноса за тело вождя пролетариата Датута предлагает миллион долларов, однако готов при необходимости собрать для этих целей более миллиарда долларов.

"Россия - уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги", - цитирует слова художника его пресс-служба.