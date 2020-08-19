В Ухане открыли аквапарк. Ну никакой социальной дистанции!

Власти китайской провинции Хубэй открыли для бесплатного посещения сотни спортивно-развлекательных учреждений региона. Китайцы, воодушевленные, толпами ломятся за докарантинными развлечениями. В открытом аквапарке в Ухане яблоку негде упасть - ни о масках, ни о социальной дистанции никто и не вспомниает!
Ухань возвращается к нормальной жизни! После открытия популярного уханьского аквапарка "Майя Бич" здесь регулярно собираются многотысячные вечеринки, где посетители стоят в воде плечом к плечу, забыв про маски и социальную дистанцию!
Парк "Майя Бич" впервые открылся еще в июне, но тогда посетителям было объявлено, что наполненность парка будут ограничивать на 50%. Однако теперь, судя по всему, ограничения сняты.
Парк "Майя Бич" предлагает девушкам 50%-ю скидку на билеты на вечеринки - и это еще больше увеличивает ажиотаж!
Молодые жители Уханя явно соскучились по водным развлечениям!
Красочное водное шоу в честь окончания карантина!
Участники конкурса в "Майя Бич" пытаются на скорость разбить глыбу льда, чтобы достать спрятанные в ней призы. Для защиты от разлетающихся осколков на них надеты очки, но никаких масок на лицах не видно!
В парк "Майя Бич" приезжают туристы со всего Китая. Власти провинции Хубэй в целях оживления экономики региона объявили о том, что вход в более чем 20 крупных спортивно-развлекательных учреждений провинции будет бесплатным, и китайцы спешат воспользоваться такой возможностью. Правда, на празднечные вечеринки в "Майя Бич" бесплатно попасть не получится, но желающих от этого меньше не становится.
После того, как вход в бассейны в других спортивно-развлекательные учреждения стал бесплатным, народ потянулся туда гораздо активнее.
Китайские власти считают, что взяли эпидемию коронавируса в стране под контроль, поэтому граждане могут спокойно развлекаться в бассейнах и аквапарках, не опасаясь за свое здоровье.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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