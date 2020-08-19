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В Ухане открыли аквапарк. Ну никакой социальной дистанции!

В Ухане открыли аквапарк. Ну никакой социальной дистанции! (9 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2020 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Ухать   аквапарк   китай   китайские развлечения   коронавирус   пандемия   побоку карантин   путешествия   
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Власти китайской провинции Хубэй открыли для бесплатного посещения сотни спортивно-развлекательных учреждений региона. Китайцы, воодушевленные, толпами ломятся за докарантинными развлечениями. В открытом аквапарке в Ухане яблоку негде упасть - ни о масках, ни о социальной дистанции никто и не вспомниает!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ухать   аквапарк   китай   китайские развлечения   коронавирус   пандемия   побоку карантин   путешествия   
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1  комментарий
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Ратибор 39 минут назад
Судя по количеству китайцев, этот бассейн наполнен мочой чуть менее чем полностью.
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