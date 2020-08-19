В Ухане открыли аквапарк. Ну никакой социальной дистанции!

В парк "Майя Бич" приезжают туристы со всего Китая. Власти провинции Хубэй в целях оживления экономики региона объявили о том, что вход в более чем 20 крупных спортивно-развлекательных учреждений провинции будет бесплатным, и китайцы спешат воспользоваться такой возможностью. Правда, на празднечные вечеринки в "Майя Бич" бесплатно попасть не получится, но желающих от этого меньше не становится.