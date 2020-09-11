FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4141 пост • 596 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
СССР. Интересные фотографии известных людей

СССР. Интересные фотографии известных людей (20 фото)

Автор:
11 сентября 2020 20:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СССР   известные люди   интересно   страна   фотографии   
2122
20
Просто интересные фотографии известных людей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: СССР   известные люди   интересно   страна   фотографии   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
55k
Viktor 11 часов назад
А чё за Георгия Тараторкина с Екатериной Марковой и сыном ничего не сказано?

А чё за Георгия Тараторкина с Екатериной Марковой и сыном ничего не сказано?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
347k
Юганск Автор поста Viktor 11 часов назад
Всяко бывает, благодарю за подсказку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
vikklu 2 часа назад
Одному мне кажется, что Ди Каприо на Королёва похож?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
vitenok 3 часа назад
Непонятно как то. 77 год, спектакль "Мастер и Маргарита". Но ведь мы же из надёжных неполживых источников знаем, что эту книгу запретили и расстреливали за неё в фургонах с надписью " хлеб". Как же так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−38
мария коршунова 8 часов назад
Спартак-чемпион !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как построить бизнес из своего хобби Как построить бизнес из своего хобби Венеция 1890-х: все так же прекрасна Венеция 1890-х: все так же прекрасна Увидеть преступления прошлого своими глазами Увидеть преступления прошлого своими глазами Папа с дочкой снимают на фото бег времени Папа с дочкой снимают на фото бег времени Фотограф собрал коллекцию детских кошмаров Фотограф собрал коллекцию детских кошмаров Индийский художник превращает людей в богов и героев Индийский художник превращает людей в богов и героев
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

347722



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушки, вы зря паритесь из-за маленькой груди + смешная история
4
127
Девушки, вы зря паритесь из-за маленькой груди + смешная история
Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ
0
145
Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Американские F-35 с российским камуфляжем – в США совсем обнаглели
0
37
Американские F-35 с российским камуфляжем – в США совсем обнаглели
Самые известные блюда шведской кухни
2
3
Самые известные блюда шведской кухни
Всего пара нажатий мыши: как преобразовать любое видео в различные форматы (7 фото)
Всего пара нажатий мыши: как преобразовать любое видео в различные форматы (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#факты#животные#gif#россия#прикольные#общество#фотографии#китай#новости
#юмор#история#интересное#в мире#сша#картинки#происшествие#белоруссия#нападение#природа
#интересно#прикол#СССР#москва#люди#кино#своими руками#киев#необычно#сделай сам

На что жалуетесь?

Вернуться