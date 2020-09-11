Просто интересные фотографии известных людей.
1.
Хоккеисты ЦСКА и сборной СССР Борис Михайлов и Валерий Харламов. Фото Виктора Будана. 22 февраля 1974 года. /Фотохроника ТАСС
2.
Артист театра им. Маяковского Эммануил Виторган перед началом спектакля. 1991 год. Фото Людмила Пахомова /Фотохроника ТАСС/
3.
Вячеслав Тихонов на съемках фильма "Семнадцать мгновений весны" режиссера Татьяны Лиозновой. Киностудия имени М. Горького. 1972 год
4.
Клаудиа Кардинале, Бруно Оя и Михаил Калатозов на съёмках фильма "Красная палатка". 15.03.1968 года. Фото Валентина Мастюкова и Александра Конькова /Фотохроника ТАСС/
5.
Съемки праздничной телевизионной передачи "Голубой огонек", посвященной международному женскому дню 8 марта. Ведущий телепередачи артист Сергей Проханов с детворой. 1981 год. Фото Николая Малышева /Фотохроника ТАСС/
6.
Семен Фарада и Иван Дыховичный в спектакле Театра на Таганке "Мастер и Маргарита". 1977 год. Фото Анатолия Гаранина /РИА Новости
11.
Александр Лазарев в роли Отто Шмидта и Петр Вельяминов в роли капитана Воронина на съемках фильма "Челюскинцы". 1983 год. Фото Галины Кмит /РИА Новости
12.
Футболисты столичного "Спартака" Олег Романцев и Георгий Ярцев. Фото Игоря Уткина /Фотохроника ТАСС
14.
Александр Менакер, Александр Галич, Мария Миронова на домашнем вечере в доме артистов. 1968 год / РИА Новости
18.
Георгий Тараторкин с женой Екатериной Марковой и сыном Филиппом. 1978 год. Фото Первенцева / РИА Новости
19.
Студент Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана, будущий конструктор советских ракет С. П. Королев. 1926 год. Снимок из семейного архива
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Метки: СССР известные люди интересно страна фотографии
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