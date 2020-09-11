Индейцы застрелили учёного, который отстаивал их права

56-летний Риели Францискато более 30 лет работал над изучением коренных племён и посвятил всю свою жизнь их защите от внешнего мира.



В этот раз Францискато отправился в экспедицию со своими соратниками для того, чтобы изучить почему племя покинуло центральные части заповедника и переместилось к его границе. Он предполагал, что виной тому послужил недостаток пищи.