Индейцы застрелили учёного, который отстаивал их права

Уру-Эу-Вау-Вау – коренные кочевые племена Бразилии, живущие в заповеднике. В последнее время ведутся разговоры, чтобы сократить землю заповедника ради вырубки леса и дальнейшего использования земли под сельское хозяйство.
56-летний Риели Францискато более 30 лет работал над изучением коренных племён и посвятил всю свою жизнь их защите от внешнего мира.
В этот раз Францискато отправился в экспедицию со своими соратниками для того, чтобы изучить почему племя покинуло центральные части заповедника и переместилось к его границе. Он предполагал, что виной тому послужил недостаток пищи.
В этот раз Францискато отправился в экспедицию со своими соратниками для того, чтобы изучить почему племя покинуло центральные части заповедника и переместилось к его границе. Он предполагал, что виной тому послужил недостаток пищи.
Но 9 сентября на исследователей напали пять аборигенов, вооружённых луками и стрелами. По словам коллег, Риели Францискато попытался спрятаться, но был ранен в грудь. Учёный выдернул стрелу и пробежав 50 метров упал замертво.
Полиция предполагает, что индейцы приняли исследователей за лесорубов или старателей, которые бывают заходят за границы заповедника, площадь которого составляет 1,8 млн гектар. А индейцы просто охраняют свои земли от захватчиков и пытаются выжить.
Полиция предполагает, что индейцы приняли исследователей за лесорубов или старателей, которые бывают заходят за границы заповедника, площадь которого составляет 1,8 млн гектар. А индейцы просто охраняют свои земли от захватчиков и пытаются выжить.
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