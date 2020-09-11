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Индейцы застрелили учёного, который отстаивал их права

Индейцы застрелили учёного, который отстаивал их права (3 фото)

Автор:
11 сентября 2020 15:13
Сообщество : Жизнь
Метки: бразилия   индейцы   коренные народы   лук и стрелы   ошибка   учёный   
2269
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Уру-Эу-Вау-Вау – коренные кочевые племена Бразилии, живущие в заповеднике. В последнее время ведутся разговоры, чтобы сократить землю заповедника ради вырубки леса и дальнейшего использования земли под сельское хозяйство.

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Метки: бразилия   индейцы   коренные народы   лук и стрелы   ошибка   учёный   
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11  комментариев
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8k
Serg2001 Час назад
"Ошибка вышла. Вот о чем молчит наука! Хотели кока, а съели Кука" (с)
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9k
she= عليه Полчаса назад
Не хочешь зла , не делай добра
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858
Raph 36 минут назад
Спокойно можно сказать: "за что боролся, на то и..."
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339
im240 55 минут назад
правильно сделали. нехрен всяким обморокам, по исконным землям без проводника шариться
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10k
Yasen_Perec Час назад
Индейцы застрелили учёного, который отстаивал их права
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8k
Serg2001 Час назад
Упс! Обознатушки!
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64k
Пётровыч Час назад
Может они не хотят жить в лесу, только и думают о нормальном доме со всеми удобствами, а этот их вечно в леса загонял, дикари мол, валите в лес
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40k
Дмитрий Час назад
Вспомнилась одна "защитница" которая топила за права мартышек, по ошибке названных беженцами. Итог: нигры оттрахали ее и сбросили в какую-то яму.
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9k
zlopisec 2 часа назад
Да заипал он их своими экспедициями.....
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Что ж, похоже, свою версию о недостатке пищи учёный подтвердил...
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61
Дядя Витя 2 часа назад
Выходит не защитил.
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