Хранители Амазонки: как живут коренные племена Бразилии сегодня

Бразильский фотограф Рикардо Стукерт уже несколько лет ведет проект, посвященный коренным народам Бразилии - обитателям тропических лесов Амазонки. Да, индейцы живут в местах своего исконного обитания и сегодня, пытаясь сохранять привычный уклад и традиции... однако многие назвали бы это борьбой за существование.
89-летний вождь племени, охотящийся с луком и стрелами в небольшой бухте
Конечно, им нелегко. И трудность не в том, что они живут вдали от благ цивилизации, что пропитание добывают, как в старину, охотой, собирательством и земледелием. Проблема в том, что их осталось мало и становится все меньше, что их среда обитания - тропические леса Амазонки - быстро исчезает, подвергается уничтожению.
А ведь земля - основа их выживания. Быть наедине с природой невероятно важно для коренных жителей Бразилии.
А ведь земля - основа их выживания. Быть наедине с природой невероятно важно для коренных жителей Бразилии.
Купание в экологическом заповеднике Chapada Imperial
50-летний фотограф Рикардо Стукерт сделал впечатляющие снимки в разных регионах своей родной страны, где живут бразильские индейцы, в том числе в штатах Акко, Амазонас, Баия и Алагоас.
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Девушки поразительной красоты
Здесь коренные жители разрабатывают проекты устойчивого управления, восстанавливают лесные массивы на опустошенных территориях и даже борются с теми, кто вырубает лес для получения финансовой выгоды.
В 2020 году в Амазонии случились одни из самых разрушительных лесных пожаров - и теперь само существование многих коренных народов находится под угрозой, поскольку их земля является основой их выживания.
Индейцы из этнической группы Калапало в традиционных нарядах
Рикардо надеется, что его работа привлечет внимание к трудностям, с которыми коренные жители Бразилии сталкиваются не по своей вине.
Рикардо Стукерт впервые встретился с представителями коренных народов в 1997 году во время фотосъемки в деревне Яномами на границе между Бразилией и Венесуэлой.
Девушка из деревни Апивтча в штате Акко
Цель фотопроекта Рикардо Стукерта - подчеркнуть важность защиты коренных народов Бразилии, а также показать, что между природой и человеком может существовать гармония.
"Я всегда был очарован местной культурой", - рассказывает фотограф. - Важность документальной фотожурналистики состоит в том, чтобы избавиться от стигм и пропагандировать утраченную культуру".
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В Бразилии проживает более 210 миллионов человек, почти один миллион из которых принадлежит к коренным народам.
"Я всегда стараюсь не беспокоить индейцев. Я здесь, чтобы снять документальный фильм о людях, которые постоянно борются за защиту природы", - говорит Рикардо.
Представитель коренного народа Калапало, тело которого покрыто традиционными знаками его племени
"Когда вы идете в лес или в деревню, вы попадаете в другое время. Вы не испытываете такого же беспокойства, какое окружает вас в городе, - продолжает он. - Мы думаем, что являемся хозяевами мира, но индейцы научили меня останавливаться, дышать и разговаривать... Смотреть в глаза, касаться и чувствовать друг друга".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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