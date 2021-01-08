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Хранители Амазонки: как живут коренные племена Бразилии сегодня

Хранители Амазонки: как живут коренные племена Бразилии сегодня (14 фото)

Автор:
08 января 2021 15:09
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: бразилия   индейский быт   индейцы   коренные народы   племена Амазонки   фотограф   фотопроекты   фоторепортаж   
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Бразильский фотограф Рикардо Стукерт уже несколько лет ведет проект, посвященный коренным народам Бразилии - обитателям тропических лесов Амазонки. Да, индейцы живут в местах своего исконного обитания и сегодня, пытаясь сохранять привычный уклад и традиции... однако многие назвали бы это борьбой за существование.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бразилия   индейский быт   индейцы   коренные народы   племена Амазонки   фотограф   фотопроекты   фоторепортаж   
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