Хранители Амазонки: как живут коренные племена Бразилии сегодня

Конечно, им нелегко. И трудность не в том, что они живут вдали от благ цивилизации, что пропитание добывают, как в старину, охотой, собирательством и земледелием. Проблема в том, что их осталось мало и становится все меньше, что их среда обитания - тропические леса Амазонки - быстро исчезает, подвергается уничтожению.



А ведь земля - основа их выживания. Быть наедине с природой невероятно важно для коренных жителей Бразилии.