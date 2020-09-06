Беспечный ездок: 4-летний мальчик, который умеет ловить волны

В бразильском городе Гуаража, расположенном на побережье в 90 км от Сан-Паулу, живет удивительный 4-летний мальчик. Его зовут Жуан Витор и он научился серфингу, когда ему было два года. Ребенок сам встал на доску и почти сразу поймал волну. Без посторонней помощи!
Жуан очень удивил родителей. Нет, конечно, ребенок каждый день ходил с отцом и старшей сестрой на пляж и видел, как они занимаются серфингом.
Видимо, ему это так нравилось, что он захотел попробовать и сам. Его мать Камилла говорит, что плавать он умеет с семи месяцев, так что с этим проблем не было.
Видимо, ему это так нравилось, что он захотел попробовать и сам. Его мать Камилла говорит, что плавать он умеет с семи месяцев, так что с этим проблем не было.
Жуан попросил отца дать и ему попробовать покататься на доске. Папа был ошарашен, когда увидел, что ребенок моментально освоил технику и встал на доску как заправской серфингист.
Получается, в два года он впервые попробовал встать на доску, и у него почти сразу стало получаться. А сейчас мальчику четыре года и он гоняет уже вовсю! Тренируется почти каждый день.
На этой фотографии Жуану два года. Он не только уверенно стоит на доске, но еще и позирует при этом
Вся семья на отдыхе
Наверное, у детей в этой семье талант к серфингу - старшая дочь Мария Клара начала заниматься этим спортом, когда ей было три с половиной года. А до этого год занималась бодибордингом. Тоже молодец!
Народ на пляже замирает от восхищения, глядя на бесстрашного и умелого Жуана, катающегося на волнах.
Мама Жуана завела аккаунт в Инстаграме, куда выкладывает видео и фотографии своих спортивных гениев. У аккаунта уже более 32 000 подписчиков.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Зажигательное выступление озорной гимнастки поразило всех
- Tesla vs. Rolls-Royce: чья доска круче?
- Одержимый "одним кадром" - австралийский экстрим-фотограф Рассел Орд
- Позитивные иностранные болельщики засмущали российскую стюардессу
- Криокамеры и PlayStation. Что еще требуют футболисты от организаторов Чемпионат мира по футболу 2018
Новости партнёров
Загрузка...