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Беспечный ездок: 4-летний мальчик, который умеет ловить волны

Беспечный ездок: 4-летний мальчик, который умеет ловить волны (16 фото)

Автор:
06 сентября 2020 12:15
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бразилия   водный спорт   одаренные дети   серф   серфинг   серфингист   спорт   талант   
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В бразильском городе Гуаража, расположенном на побережье в 90 км от Сан-Паулу, живет удивительный 4-летний мальчик. Его зовут Жуан Витор и он научился серфингу, когда ему было два года. Ребенок сам встал на доску и почти сразу поймал волну. Без посторонней помощи!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бразилия   водный спорт   одаренные дети   серф   серфинг   серфингист   спорт   талант   
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Дмитрий Григорьев 21 минуту назад
Моя племянница в 3 годика научилась ездить на взрослом велосипеде. Это был цирковой номер! Седло выше ее головы, ручками еле дотягивалась до руля. Жаль, тогда не было ещё камер на телефонах.
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