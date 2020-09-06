Беспечный ездок: 4-летний мальчик, который умеет ловить волны

Жуан очень удивил родителей. Нет, конечно, ребенок каждый день ходил с отцом и старшей сестрой на пляж и видел, как они занимаются серфингом.



Видимо, ему это так нравилось, что он захотел попробовать и сам. Его мать Камилла говорит, что плавать он умеет с семи месяцев, так что с этим проблем не было.