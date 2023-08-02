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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 513 постов • 28 подписчиков подписаться
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В Красноярском крае автоледи на "Лексусе" наехала на собаку и скрылась

В Красноярском крае автоледи на "Лексусе" наехала на собаку и скрылась

Автор:
02 августа 2023 08:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   автоледи   бабущка   лексус   сбила   скрылась   собака   
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Бабушка выгуливала питомца, но на повороте пса задавила машина. Из-за наезда пенсионерка упала и сильно ударилась лицом. Пострадавшей вызвали скорую - у нее есть травмы. Собаку отвезли к ветеринару.

Скрывшуюся женщину за рулем разыскивают.


Это видео потрясло пользователей соцсетей, которые были в шоке от бессердечности нарушительницы в Лексусе.

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Метки: Видео   автоледи   бабущка   лексус   сбила   скрылась   собака   
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15  комментариев
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10k
Том Сойер 2 часа назад
Какая на х.уй - автоледи? Тупая б.лядь - которая, наверняка, втыкала в телефон... Сука мрачная.
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23k
sanchesS80 24 минуты назад
Она просто слепая. Не поняла что произошло.
По факту всё равно это ДТП.
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168
cmacy Полчаса назад
Врезался в память ролик как баба за рулем ехала вдоль припаркованных машин и из подъезда вышел мальчишка лет 9. Она его стукнула, он упал. Видно было что вряд ли сильно пострадал, так как скорость была 10-15 км/ч. Так эта мразь вошла в ступор и ПРОЕХАЛА по ребенку! Это особенность именно женщин-водителей они в стрессовой ситуации замирают и не могут раздуплиться. Ничего не имею против женщин кстати. У мужиков свои нюансы. Они по дворам с детьми гоняют.
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2k
kuchipachi 53 минуты назад
автоледи просто надоели собачники со своими шавками, засравшими все дворы!
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4k
Chev Chelios Час назад
Вот мразь! Ну совершила ошибка, остановись, помоги, все же ошибаются. Ничего человеческого! Бабулю чот жалко стало
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940
ruslan d Час назад
Да при чем тут бессердечность ? Она даже не поняла , что произошло ... обычное раздолбайство ...
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9k
Trenzel2003 Час назад
Авто леди или авто джентльмена за рулем нет! Есть водитель транспортного средства! И он(а) обязан(а) подчиняться правилам ПДД. Если нарушает, должен(а) отвечать перед законом!
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10k
Алексей 2 часа назад
Мразевка
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4k
Alex 2 часа назад
Вот ведь мразина. Сжечь на хрен суку.
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1k
blunt67 2 часа назад
Ошибка в заголовке. Должно быть написано - "В край охреневшая тупая баба". Что за новомодная херня, откуда, из каких нужников появилось слово "автоледи"? Баба не леди. Баба за рулём остаётся бабой за рулём.
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
А проблема не в машине, проблема в том, что курицы постоянно залипают в телефоны. они сели за руль и телефон из рук не выпускают.
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