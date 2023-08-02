В Красноярском крае автоледи на "Лексусе" наехала на собаку и скрылась

1962
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Бабушка выгуливала питомца, но на повороте пса задавила машина. Из-за наезда пенсионерка упала и сильно ударилась лицом. Пострадавшей вызвали скорую - у нее есть травмы. Собаку отвезли к ветеринару.
Скрывшуюся женщину за рулем разыскивают.
Это видео потрясло пользователей соцсетей, которые были в шоке от бессердечности нарушительницы в Лексусе.
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По факту всё равно это ДТП.