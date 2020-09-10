15 фотодоказательств того, что далеко не все рождаются с задатками дизайнера

В наши дни, многие мнят себя настоящими профессионалами дизайна, но к сожалению, не всем это под силу. В результате рождаются нелепые решения, которые ставят под сомнение адекватность придумавшего их человека. В этом посте вы увидите фото довольно неприглядных творений дизайнеров-самоучек.