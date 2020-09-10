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15 фотодоказательств того, что далеко не все рождаются с задатками дизайнера

15 фотодоказательств того, что далеко не все рождаются с задатками дизайнера (16 фото)

Автор:
10 сентября 2020 22:40
Сообщество : Юмор
Метки: Сомнительные   дизайнеры   доказательства   нелепые   самоучки   фото   
1726
16

В наши дни, многие мнят себя настоящими профессионалами дизайна, но к сожалению, не всем это под силу. В результате рождаются нелепые решения, которые ставят под сомнение адекватность придумавшего их человека. В этом посте вы увидите фото довольно неприглядных творений дизайнеров-самоучек.

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Метки: Сомнительные   дизайнеры   доказательства   нелепые   самоучки   фото   
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16  комментариев
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5k
М С 2 часа назад
На плиточников зря погнали, нормальный пол сделали.
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Vital Idol Минуту назад
лифт ох*уенный!!!
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70
ElenaLove 54 минуты назад
Мне, как перфекционисту, БОЛЬНО на это смотреть!!! Это ужасно. Кто, тут, ещё такой же?
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47k
DonNerka Час назад
15 фотодоказательств того, что далеко не все рождаются с задатками дизайнера
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114
Ирина Зеленая Час назад
Архитекторы, которые учились на дистанционке.
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6k
Караганда Час назад
вы главное дизайнерам это не говорите-обидятся.
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175
Nane First NameLast 2 часа назад
А в гостях у брата что там такое? Не догнал.

Лифт конечно да. Человек с бодуна там все стены переблюет, а эпилептик так в лифте и останется.
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Nane First NameLast up2sun Час назад
Тоже тупил минут 5. Может, на дверях не стекла, а зеркала. И за дверью глухая стенка?
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10k
Neverь Nane First NameLast Час назад
Ручек нет? Так они вроде толкаются от себя
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175
Nane First NameLast Neverь Час назад
Тоже сначала так подумал. Доводчики внутри. Сл-но двери только наружу.

Но тогда внутри и ручки не особо нужны. Тем более внизу специально обученная железная полоса для открывания дверьми ногами. В наших больницах такое редко. Зато в амер. госапиталях - полно.
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7k
Cornho Nane First NameLast Час назад
У меня только один вариант: двери разных размеров. Но тут же возникает вопрос НУ И ЧТО??
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175
Nane First NameLast Cornho 58 минут назад
Предлагаю сойтись, что автор стормозил про отсутствие ручек на двери. И не знал куда открываются двери. У меня других логичных вариантов нет уже.
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