15 фотодоказательств того, что далеко не все рождаются с задатками дизайнера

В наши дни, многие мнят себя настоящими профессионалами дизайна, но к сожалению, не всем это под силу. В результате рождаются нелепые решения, которые ставят под сомнение адекватность придумавшего их человека. В этом посте вы увидите фото довольно неприглядных творений дизайнеров-самоучек.
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Лифт конечно да. Человек с бодуна там все стены переблюет, а эпилептик так в лифте и останется.
Но тогда внутри и ручки не особо нужны. Тем более внизу специально обученная железная полоса для открывания дверьми ногами. В наших больницах такое редко. Зато в амер. госапиталях - полно.