Он обожал драки и скандалы, благодаря этому стал артистом и сыграл с Евгением Мироновым

Кто-то из читателей его знает, кто-то - нет, однако он человек с интересной судьбой.
Винни Джонса можно увидеть в фильме "Карты, деньги, два ствола" режиссёра Гая Ричи. Кстати говоря, эта картина стала дебютной как для самого Винни Джонса, так и для другого известного артиста - Джейсона Стетхема, знакомого зрителям по фильмам "Перевозчик", "Ограбление на Бейкер-стрит", "Профессионал" (не путать с "Профессионалом", где блистал Бельмондо) и другим.
Также Джонс снялся в кинолентах "Большой куш" (у того же Гая Ричи), "Угнать за 60 секунд", "Пароль "Рыба-меч", "Люди Икс: Последняя битва", "Полуночный экспресс", "Ирландец", "Элементарно" (американская постановка приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона, где Ватсона, к слову, играет женщина с азиатской внешностью).
Несколько лет назад Винни Джонс даже сыграл вместе с Евгением Мироновым и Никитой Панфиловым (звездой сериала "Пёс") в российском фантастическом фильме "Вычислитель"! В нём рассказывается о том, как заключённые, приговорённые к пожизненному изгнанию на диковинной планете, борются с трудностями, пытаясь обрести свободу и счастье.
Винсент Питер Джонс родился 5 января 1965 года в английском городе Уотфорде. В детстве пришёл в футбол - и показывал хорошие результаты. Однако дальше детской команды "Уотфорда", хотя он и был её капитаном и играл за сборную графства Хартфордшир, ему пойти не удалось: его отчислили, посчитав, что у мелкого и щуплого мальчика нет перспектив в спорте №1.
Как горько они ошибались! Через несколько лет, став намного крупнее и сильнее, Джонс всё же вернулся в футбол - и играл до 34-х лет. За свою карьеру он успел поиграть за английские "Вельдстоун", "Лидс Юнайтед", "Шеффилд Юнайтед", "Челси" и "Куинз Парк Рейнджерс", а также шведский "Хольмсунд". Однако дольше всего - почти 10 лет, с перерывом в три года - Винни провёл за "Уимблдон", с которым в 1988-м выиграл Кубок Англии, что является величайшим достижением в истории клуба.
"Уимблдон" той поры называли не иначе как "Банда психов", потому что её игроки вели себя эксцентрично на поле и за его пределами.
Сам Джонс носил говорящее прозвище Секира, потому что действовал на поле очень грубо, в общей сложности получив 12 красных карточек и множество жёлтых.
Например, в 1992 году, выступая за "Челси", он схлопотал жёлтую карточку уже через 3 секунды после начала матча: Винни подбежал к сопернику, который даже мячом-то не владел, и как следует засветил ему по ногам.
В другой игре он позволил себе ухватить полузащитника "Ньюкасла" Пола Гаскойна между ног, от чего тому не поздоровилось. Ещё хуже Винни обошёлся с защитником клуба "Портсмут" Гэри Стивенсом - нанёс ему столь тяжёлую травму, что тому пришлось распрощаться с футболом раньше времени.
Или ещё такой был случай: в одном из матчей Джонс шёл в раздевалку - и в этот самый момент болельщик команды-противника плюнул в него. В ответ Винни бросился на трибуну - проучить обидчика.
В 1992 году свет увидел видеофильм "Жёсткие парни футбола", где были собраны моменты с участием самого Джонса и других футболистов-костоломов, а также давались советы по грубой игре. За участие в этом фильме Джонс был оштрафован Футбольной ассоциацией Англии на сумму в 20 тысяч фунтов и получил дисквалификацию на полгода.
Скандалы преследовали Джонса и за пределами футбольного поля. Так, вечеринка по поводу его 21-летия закончилась грандиозной потасовкой. Полиция не раз арестовывала Винни за вождение автомобиля в нетрезвом виде и пьяные драки.
А в 1997 году Джонс едва не угодил за решётку: не придя к консенсусу в споре относительно границ земли, он поколотил соседа. Наказание не было слишком суровым: Винни пришлось заплатить штраф в размере 1150 фунтов и провести 100 часов на общественных работах. В этот период он красил стены в доме престарелых, помогал малоимущим и сиротам.
И ведь обо всём этом писали в газетах, рассказывали по ТВ, создавая брутальному парню дополнительную рекламу.
И эта "реклама" сработала. Именно Джонса, хоть он и не имел никакого опыта актёрской игры, Гай Ричи в 1998-м пригласил в "Карты, деньги, два ствола". Режиссёру был нужен как раз такой типаж - рослый, крепкий, крутой - на роль лондонского бандита Большого Криса.
Винни справился с задачей успешно - и получил от Гая Ричи предложение сыграть "плохого парня" в следующем его фильме - "Большой куш".
А дальше пошло-поехало. Одобрительные отзывы критиков, титул "Новый Брюс Уиллис", новые фильмы. А ещё - съёмки в телешоу, комментирование футбольных матчей, участие в рекламе, дебют в музыкальном театре, запись альбома с песнями в стилях блюз и соул.
Кроме того, в 2013-м Джонс снялся в сериале "Винни Джонс реально о России" для канала National Geographic - там он попробовал себя в самых сложных профессиях России.
Удивительна и печальна история жизни жены Винни Джонса - Тани Лэмонт. Здоровья у неё не было фактически никакого. Более 20 лет (!) женщина прожила с пересаженным сердцем, дважды победила рак шейки матки, несколько лет боролась с другим онкологическим заболеванием - меланомой кожи. 6 июля 2019 года 53-летней Тани, которую Джонс очень любил, не стало. К слову, такой же диагноз, что и у жены, был поставлен и самому Винни, однако после трёх операций по удалению опухолей недуг отступил.
Винни Джонс в фильме "План побега"
В завершение хочется сказать вот что. Разумеется, драться и скандалить - очень плохо. Однако история жизни и успеха Винни Джонса чем-то напоминает сюжет рассказа "Викарий" (или в другом переводе "Церковный служитель") Уильяма Сомерсета Моэма. Краткий её смысл таков. Жил да был викарий, которого выгнали из церкви за то, что он не умел ни читать, ни писать. Он пошёл по улице и понял, что хочет курить, но сигарет поблизости купить негде. И тогда он открыл табачный киоск. Потом ещё один. И через некоторое время он уже владел сетью таких киосков. А когда ему сказали: "Вы столького добились, даже не умея читать и писать! Интересно, какие бы высоты вам покорились, если бы вы умели это делать?!". "Тогда бы я был просто викарием в церкви", - ответил он.
Так вот, если бы Винни Джонс был тихоней, вёл себя прилично, не дебоширил и не скандалил, он был бы сейчас просто футболистом на пенсии. Возможно, тренером или спортивным экспертом. Но, скорее всего, никогда бы не сделал карьеру в кино.
Источник:
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Рак шейки матки???
Дже йсон Сте йтем англ. Jason Statham, МФА [ˈʤeɪsən ˈsteɪθəm]
Автор, научись хотя бы этому, прежде чем посты постить!