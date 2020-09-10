Он обожал драки и скандалы, благодаря этому стал артистом и сыграл с Евгением Мироновым

Удивительна и печальна история жизни жены Винни Джонса - Тани Лэмонт. Здоровья у неё не было фактически никакого. Более 20 лет (!) женщина прожила с пересаженным сердцем, дважды победила рак шейки матки, несколько лет боролась с другим онкологическим заболеванием - меланомой кожи. 6 июля 2019 года 53-летней Тани, которую Джонс очень любил, не стало. К слову, такой же диагноз, что и у жены, был поставлен и самому Винни, однако после трёх операций по удалению опухолей недуг отступил.



Винни Джонс в фильме "План побега"

В завершение хочется сказать вот что. Разумеется, драться и скандалить - очень плохо. Однако история жизни и успеха Винни Джонса чем-то напоминает сюжет рассказа "Викарий" (или в другом переводе "Церковный служитель") Уильяма Сомерсета Моэма. Краткий её смысл таков. Жил да был викарий, которого выгнали из церкви за то, что он не умел ни читать, ни писать. Он пошёл по улице и понял, что хочет курить, но сигарет поблизости купить негде. И тогда он открыл табачный киоск. Потом ещё один. И через некоторое время он уже владел сетью таких киосков. А когда ему сказали: "Вы столького добились, даже не умея читать и писать! Интересно, какие бы высоты вам покорились, если бы вы умели это делать?!". "Тогда бы я был просто викарием в церкви", - ответил он.