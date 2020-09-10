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Он обожал драки и скандалы, благодаря этому стал артистом и сыграл с Евгением Мироновым

Он обожал драки и скандалы, благодаря этому стал артистом и сыграл с Евгением Мироновым (10 фото)

Автор:
10 сентября 2020 15:39
Метки: актер   кино   роли   
946
10

Кто-то из читателей его знает, кто-то - нет, однако он человек с интересной судьбой.

Винни Джонса можно увидеть в фильме "Карты, деньги, два ствола" режиссёра Гая Ричи. Кстати говоря, эта картина стала дебютной как для самого Винни Джонса, так и для другого известного артиста - Джейсона Стетхема, знакомого зрителям по фильмам "Перевозчик", "Ограбление на Бейкер-стрит", "Профессионал" (не путать с "Профессионалом", где блистал Бельмондо) и другим.

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Метки: актер   кино   роли   
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623
Al gor 3 часа назад
Хоть и отбитый на всю голову, но харизматичный человек. Когда первый раз смотрел Карты, деньги и два ствола, подумал ; чел наверное и в жизни такой же как на экране и выясняется так и есть.
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49k
Серый 56 минут назад
Тот редкий случай когда на экране играет себя самого.
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440
Константин Час назад
думаю, футболист, который закончил карьеру из-за Винни Джонса не разделяет восторгов автора. как и многие другие, с кем он "не церемонился" на поле.
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600
arcush Час назад
А миронов -то при чем? Ну сыграли в каком-то фильме... Миронов дает всем в своё очко, а Винни вдувает всем! Хотя оба артисты...
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7k
Антон Семёныч Час назад
Фильмы с ним хорошо смотрятся в озвучке Гоблина.
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9k
Хью́берт 2 часа назад
В Евротуре он сыграл сам себя.
В Евротуре он сыграл сам себя.
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41k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
К слову, такой же диагноз, что и у жены, был поставлен и самому Винни, однако после трёх операций по удалению опухолей недуг отступил.

Рак шейки матки???
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19k
Vazari 3 часа назад
Сколько можно насиловать эту фамилию....
Дже йсон Сте йтем англ. Jason Statham, МФА [ˈʤeɪsən ˈsteɪθəm]
Автор, научись хотя бы этому, прежде чем посты постить!
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7k
Bubba_Wash 3 часа назад
Ссылка coub.com
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989
Провокатор 3 часа назад
"Вычислитель" кто-нибудь смотрел? Поделитесь мнением, стоит смотреть?
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397
Полнооборудованный лосось Провокатор 51 минуту назад
Не шедевр, но разок можно глянуть
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