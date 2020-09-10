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Парень из Воронежа опубликовал провокационное объявление о знакомстве и разозлил девушек

Парень из Воронежа опубликовал провокационное объявление о знакомстве и разозлил девушек (10 фото)

Автор:
10 сентября 2020 11:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: воронеж   девушки   знакомства   объявление   соцсети   троллинг   
2435
10
А всего-то перечислил критерии поиска избранницы. Что началось!

Источник:

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Метки: воронеж   девушки   знакомства   объявление   соцсети   троллинг   
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27  комментариев
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14k
Андрей Иванов 44 минуты назад
Парню респект. Разворошил муравейник
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9k
Евгений 53 секунды назад
Теперь нужен второй эксперимент, на другой площадке. Тоже самое, но в качестве искателя - фото альфа-самца в бентли, на фоне особняка. Пронаблюдать реакцию, сравнить.
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4k
Дмитрий 3 минуты назад
Та нормально все)) Написал бы в конце приписочку - коротко о себе - 24 см. Могу всю ночь)) И даже фотку не нужно. Даю 1000% что напишут ему. Не факт что по требованиям подойдет но з/п у избранницы может и побольше быть)) Намного.
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6k
Влад 10 минут назад
ух ты бабы как всполошились-ещё бы -кто то посмел посягнуть(Хотя я думаю и в шутку он писал-но бабцы юмора не поняли-извилина то одна)) на их монополию быть акуевшими)))
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5k
Николай 10 минут назад
Самое веселое что не одной не нашлось, а если развернуть ситуацию в части пола истца, то претенденты будут...
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29k
Опаньки 13 минут назад
что означают эти подписи "АНОН" и "Анонимно пожалуйста"?
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7k
djinn Опаньки 2 минуты назад
это он ошибся в последнем слове- ОНАН имелось в виду
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23k
parallax 16 минут назад
Клин клином.
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14k
Поручик 23 минуты назад
- А ты ему что "в ответ"?
- А я ему - писечку!!!
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29k
Опаньки Поручик 12 минут назад
не самый плохой вариант
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7k
djinn Поручик Минуту назад
тогда уж наоборот-:
-А ты ей что в ответ?
-А я ей -писечку!!!!
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17k
BillyBonzz Полчаса назад
Ну паря красава!))) Молодец, заставил баб, земли под ногами не чующих, нюхнуть своего же говница))) А тупые курицы, коих большинство, даже и не чухнули что их просто тупо троллят)))
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687
Сергей Полчаса назад
проснитесь дамы,
да, бывают исключения когда "нищая" писечка удачно пристраивается, но общество уже давно расслоилось
и Прынцы выбирают холёных Прынцесс,
а Золушкам достанутся сантехники и грузчики
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12
vitalygrashchenkov Полчаса назад
Если обдумчиво подходишь к теме отношений, то почему бы не ставить условий, когда ты им сам соответствуешь. Иначе потом блин работай на алименты. Этот в вк смельчак
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843
lis-artful 36 минут назад
Парень просил анон. Админ - подставил. Указал данные.
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−10
Mosgaz 39 минут назад
Как взбеленились бабы ха ха ха
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15k
Марина 45 минут назад
Не прошло и десяти лет, как это и до Воронежа добралось.
Уныло, тупо и без креатива.
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6k
Кенвуд Марина 37 минут назад
Прошу прощения, тоже за живое задело?
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17k
BillyBonzz Марина Полчаса назад
жаль что за 10 лет только до Воронежа добралось, надо бы что бы до самой зачуханской деревни на Камчатке это добралось, чтобы вы поняли сами, как выглядите со своими запросами королевы, хотя сами из валенок не вылазите.
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6k
Влад Марина 8 минут назад
Марина вот ты и спалилась!)))
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