Парень из Воронежа опубликовал провокационное объявление о знакомстве и разозлил девушек

А всего-то перечислил критерии поиска избранницы. Что началось!
Девушки уделяют пристальное внимание личности предполагаемого претендента на ее руку и сердце и знакомиться абы с кем не намерены. Как правило, перечень основных характеристик, которыми должен обладать кавалер, занимает полстраницы. Однако когда подобное попытался провернуть парень, его растоптали и размазали. Виртуально, конечно.
В паблике ВК "Подслушано Воронеж" некто Александр Шляпик опубликовал провокационное объявление, в котором выкатил список требований к девушке для знакомства. И понеслось...
Хотя пост был выложен явно с целью троллинга, многие дамы восприняли его всерьез. В комментариях посыпались оскобления, переходы на личность - словом, все, что могут себе позволить девушки, задетые за живое.
Присутствовашие в паблике парни объяснили, что это объявление - всего лишь пост в зеркальными требованиями, поэтому непонятно, отчего так возбудились и оскорбились дамы.
Впрочем, среди пытающихся испепелить гневными комментариями девушек нашлись и адекватные, понявшие, что объявление - стеб.
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- А я ему - писечку!!!
-А ты ей что в ответ?
-А я ей -писечку!!!!
да, бывают исключения когда "нищая" писечка удачно пристраивается, но общество уже давно расслоилось
и Прынцы выбирают холёных Прынцесс,
а Золушкам достанутся сантехники и грузчики
Уныло, тупо и без креатива.