Парень из Воронежа опубликовал провокационное объявление о знакомстве и разозлил девушек

Девушки уделяют пристальное внимание личности предполагаемого претендента на ее руку и сердце и знакомиться абы с кем не намерены. Как правило, перечень основных характеристик, которыми должен обладать кавалер, занимает полстраницы. Однако когда подобное попытался провернуть парень, его растоптали и размазали. Виртуально, конечно.