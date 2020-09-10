Молодая пара ремонтирует трейлеры и даёт им новую жизнь, превращая их в настоящие дома мечты на колёсах.
Трейлеры не всегда воспринимаются людьми как место, которое может служить кому-то настоящим домом. Считается, что в нём мало простора для создания комфортного и уютного жилья. Но и этот миф можно с лёгкостью развеять.
Трина и Стив Шолин — молодая пара, которая занимается ремонтом трейлеров. Стив имеет 10-летний опыт в строительстве и занимается обслуживанием и эксплуатацией жилых помещений. Его жена Трина занимается дизайном и продвижением их совместной работы в социальных сетях. И вместе эта парочка умело превращает автофургоны в уютные дома на колёсах. Смотрите сами!
Трина и Стив Шолин — молодая пара, которая занимается ремонтом трейлеров. Стив имеет 10-летний опыт в строительстве и занимается обслуживанием и эксплуатацией жилых помещений. Его жена Трина занимается дизайном и продвижением их совместной работы в социальных сетях. И вместе эта парочка умело превращает автофургоны в уютные дома на колёсах. Смотрите сами!
Когда-то Трина и Стив работали на Аляске и сами жили в трейлере. Они никак не могли смириться с серостью и непривлекательностью своего дома на колёсах и решили сделать там ремонт. Паре удалось сохранить функциональность фургона и придать ему эстетичности.
Спустя несколько лет пара перебралась в Аризону, но затосковала по жизни в небольшом уютном трейлере. Они купили автофургон Keystone Montana 2004 года и решили оборудовать его для комфортной жизни. Когда ремонт был закончен, люди не могли поверить своим глазам!
Вскоре после окончания ремонта у фургона нашёлся покупатель, и Трина со Стивом решили его продать. Теперь это и есть основной род их деятельности: пара покупает, ремонтирует, а после продаёт дома на колёсах.
Вскоре после окончания ремонта у фургона нашёлся покупатель, и Трина со Стивом решили его продать. Теперь это и есть основной род их деятельности: пара покупает, ремонтирует, а после продаёт дома на колёсах.
Ещё больше фотографий с работами Трины и Стива вы можете посмотреть на их странице в Инстаграме!
Источник:
Ссылки по теме:
- До и после: ремонт ванной комнаты нестандартной планировки
- Как шпаклевать стены своими руками: под обои и под покраску, видео новичку
- Американка преобразила старенький дом на колесах в уютный уголок
- Паркет из старых деревянных поддонов своими руками
- Ремонт в хрущевке своими руками
Метки: было стало красота ремонт своими руками трейлер фото
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...