Трейлеры не всегда воспринимаются людьми как место, которое может служить кому-то настоящим домом. Считается, что в нём мало простора для создания комфортного и уютного жилья. Но и этот миф можно с лёгкостью развеять.



Трина и Стив Шолин — молодая пара, которая занимается ремонтом трейлеров. Стив имеет 10-летний опыт в строительстве и занимается обслуживанием и эксплуатацией жилых помещений. Его жена Трина занимается дизайном и продвижением их совместной работы в социальных сетях. И вместе эта парочка умело превращает автофургоны в уютные дома на колёсах. Смотрите сами!