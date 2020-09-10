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Трина и Стив Шолин — молодая пара, которая занимается ремонтом трейлеров

Трина и Стив Шолин — молодая пара, которая занимается ремонтом трейлеров (25 фото)

Автор:
10 сентября 2020 09:36
Сообщество : Автомир
Метки: было стало   красота   ремонт   своими руками   трейлер   фото   
286
25
Молодая пара ремонтирует трейлеры и даёт им новую жизнь, превращая их в настоящие дома мечты на колёсах.

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Метки: было стало   красота   ремонт   своими руками   трейлер   фото   
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Сибирячка Час назад
А кто нибудь попытался усесться за столы со втиснутыми в узенькое пространство стульями?
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1k
Том Сойер Час назад
Спору нет - красиво, но помимо красоты один важных критериев трейлера - это функциональность, которой я на фото не увидел. Да и как поведет себя вся эта мебель при передвижении трейлера - тоже большой вопрос. И соответственно момент стоимости - нормальный трейлер и у них стоит "нормально", плюс стоимость переделки, а это, как говорили в Одессе - совсем другие деньги.....
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1k
SSD Час назад
Комната кажется просторней, если её не нагромождать мебелью (с)

Комната кажется просторней, если её не нагромождать мебелью (с)
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