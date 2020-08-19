Смерть в прямом эфире: румынский музыкант записал, как его сносит поезд

После удара машину, в которой ехали Тави Пуштиу и его жена Моника, протащило более 100 метров, а обломки авто разлетелись во все стороны. По словам очевидцев, в районе аварии нет шлагбаумов или звуковых сигналов на железнодорожном переезде, а растительность довольно густая, и водители, решившие проехать там, рискуют своей жизнью каждый день. В прямом эфире, записанном покойным музыкантом, можно увидеть, что водитель осматривается по сторонам, но как только автомобиль немного продвигается вперед, его сносит поезд.