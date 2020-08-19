Смерть в прямом эфире: румынский музыкант записал, как его сносит поезд

Тави Пуштиу, исполнитель поп-музыки в стиле манеле, сидя в машине, начал прямую трансляцию в Фейсбук, и уже через 20 секунд попал в смертельное ДТП. Кадры, запечатлевшие последние секунды его жизни, остались в интернете...
29-летний Тави был в машине со своей женой Моникой, которая сидела за рулем. Певец громко включил музыку и закурил... Когда авто приблизилось к железнодорожному переезду, женщина не заметила приближавшийся поезд. Удар был катастрофическим - и всё это отразилось в прямом эфире. Поезд смял машину с правой стороны, в том месте где сидел Пуштиу, который скончался на месте.
Короткий ролик демонстрирует, как Тави курит и пританцовывает в машине, привлекая внимание своей жены, которая на мгновение поворачивает к нему голову. Затем музыкант меняется в лице и кричит: «Эй, эй», после чего изображение прерывается...
Скорее всего именно действия Тави Пуштиу, который затеял видеосъемку под звуки собственной песни, отвлекли сидевшую за рулем женщину. 24-летняя Моника была госпитализирована в очень тяжелом состоянии. А вот у ее супруга просто не было шансов...
После аварии те, кто первыми прибежал на место ДПТ, попытались голыми руками вытащить пострадавшую из искореженной машины, но им это не удалось. Более того, вскоре там появилась медсестра и попросила очевидцев не перемещать участников аварии, потому что у них могут быть переломы и травмы позвоночника...
Представитель местной полиции в Прахове сообщил: "В результате столкновения поезда и автомобиля на железнодорожном переезде 29-летний мужчина, сидевший в передней части машины, погиб, а 24-летняя женщина, которая была за рулем, получила травмы. Авария произошла из-за несоблюдения правил на железнодорожном переезде".
После удара машину, в которой ехали Тави Пуштиу и его жена Моника, протащило более 100 метров, а обломки авто разлетелись во все стороны. По словам очевидцев, в районе аварии нет шлагбаумов или звуковых сигналов на железнодорожном переезде, а растительность довольно густая, и водители, решившие проехать там, рискуют своей жизнью каждый день. В прямом эфире, записанном покойным музыкантом, можно увидеть, что водитель осматривается по сторонам, но как только автомобиль немного продвигается вперед, его сносит поезд.
Между тем, месяца полтора назад Тави Пуштиу перепостил на своей страничке в Facebook изречение: "Однажды неправильный поезд доставит вас по назначению", - которое в тот момент не привлекло особого внимания. Теперь же его друзья и поклонники уверены, что музыкант что-то почувствовал...
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