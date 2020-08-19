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Смерть в прямом эфире: румынский музыкант записал, как его сносит поезд

Смерть в прямом эфире: румынский музыкант записал, как его сносит поезд (6 фото + 2 видео)

Автор:
19 августа 2020 21:58
Сообщество : Аварии
Метки: авария   дтп   музыка   невнимательность   поезд   поп-культура   румыния   трагедия   
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Тави Пуштиу, исполнитель поп-музыки в стиле манеле, сидя в машине, начал прямую трансляцию в Фейсбук, и уже через 20 секунд попал в смертельное ДТП. Кадры, запечатлевшие последние секунды его жизни, остались в интернете...

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Метки: авария   дтп   музыка   невнимательность   поезд   поп-культура   румыния   трагедия   
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28  комментариев
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2k
Олег Час назад
"Одно слово-румын". Фильм 'Брат-2"
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128
Proktor 3 минуты назад
Хотелось бы побольше такого контента от наших любимых политиков, конечно.
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499
Арам Текнеджян 7 минут назад
Его баба:
- Как же окуительно поёт мой муж! Надо остановиться и послушать. Вот прямо здесь, на переезде...
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20k
Е-Лена 8 минут назад
Думается, давно уже пора менять девиз сайта. Не могу я поверить, что есть на свете люди, которым подобные посты повышают настроение...
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5k
bum_er 10 минут назад
Чего-то тут не то, удар поезда с правой стороны, а там была жена вроде
Чего-то тут не то, удар поезда с правой стороны, а там была жена вроде
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598
Педигри 17 минут назад
Оказывается Минздрав был прав. Курить вредно.
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967
anton 24 минуты назад
так себе писинька.... машинист не оценил!
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2k
Kot Matvey Полчаса назад
Неслабо его так торкнуло...
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12k
Александр Полчаса назад
Интересно, а кто через месяц ( кроме родных) вспомнит "исполнителя песен в стиле "манеле""?
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3
VladmirK1979 Полчаса назад
естественный отбор
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59k
Максим 37 минут назад
Заглушил музлом своим звук поезда.
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64k
Фома 44 минуты назад
Всё это понятно , не нужно отвлекать водителя и тд , но , есть одно но :"в районе аварии нет шлагбаумов или звуковых сигналов на железнодорожном переезде, а растительность довольно густая, и водители, решившие проехать там, рискуют своей жизнью каждый день"(ц) , а почему там не сделан нормальный переезд , с сигналом и ш......?
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14k
sanchesS80 Фома 23 минуты назад
Захолустье, сельская местность, 5 машин в час. Переезд требует больших денег. Всего-то надо выполнить требование знака СТОП, повертеть башкой и поехать.
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4k
Ya Фома 9 минут назад
Ну во-первых меньше надо верить таким очевидцам, а во-вторых ему самому надо было смотреть вокруг, а я вижу только самодовольного цыгана, зо лет в европе и ничего, а тут просто судьба.
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−1
Рыбаки из СПБ 55 минут назад
Вести машину, курить, смотреть в телефон, танцевать, полный набор!
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3k
WisImp Рыбаки из СПБ Полчаса назад
Он же не за рулём был.
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3k
schmubu Рыбаки из СПБ Полчаса назад
курил и танцевал он, а машину вела его жена, не тормозим!
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8k
БарНалей Рыбаки из СПБ Полчаса назад
Все верно. Только ничего этого ВОДИТЕЛЬ не делала...
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8k
Нихуахуа Час назад
Поезд правильный был. Он сам себя доставил по назначению.
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22k
Павел Плеханов Час назад
Ведь действительно, остановилась и осмотрелась. Вроде, всё правильно сделала. Как она могла не увидеть ПОЕЗД???
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6k
Алеksей Павел Плеханов 51 минуту назад
а нехрен водителя отвлекать. Подозреваю, что вместо поезда она на румына смотрела.
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4k
Nicole White Павел Плеханов 39 минут назад
Запросто. Я одно время каждый день ходила на работу через эстакаду над ж/д. Смотришь вдаль, ничего нет, через мгновение появляется состав и несется сотрясая эстакаду. Очень тяжело оценить расстояние и скорость такой огромной махины.
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643
The mask Час назад
Так себе музычка...
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364
ah3007 Час назад
Хайп -жестокий и беспощадный
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2k
Димка Смола/67 Час назад
Что написать то .... " Царство небесное "
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2k
Alexbux1 Димка Смола/67 21 минуту назад
Так?
Так?
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2k
au3 Час назад
Лайков, наверное, срубил ...
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