Вымирание пчёл: Миллиарды насекомых гибнут каждый год, а человечество не понимает почему. Что происходит?

В чём основа мировой экономики? В деньгах? Золоте? Заводах? Ответ неправильный. Всё благосостояние планеты строится на... пчёлах! Благодаря им всё цветёт и пахнет, благодаря им ты собираешь на бабулиной даче десятки килограммов фруктовой вкуснятины. Они опыляют 80-90% от всей растительности, и стоит им погибнуть, как в мире случится экологическая катастрофа невиданных человечеством масштабов.
Но c полосатыми жужжалками ничего не может случиться, вон их как много по огороду летает, ведь так? Нет, не так.
Начиная с 1950-х годов, мировая численность пчёл (включая необщественные виды и их ближайших родичей, шмелей) сократилась на 50%! И если с медоносными, «домашними» пчёлами всё более-менее в порядке — пчеловоды по всему миру отчаянно сражаются за жизнь каждой насекомьей семейки, то дикие виды стремительно вымирают. На сегодняшний день в разных регионах Америки и Европы погибло 75-90% диких маленьких тружеников.
Одна из русских традиций, колодное пчеловодство, может помочь в восстановлении популяции диких пчёл. Роль человека здесь невелика — вывесить колоду (сруб дерева с дуплом), которую обживут пчёлы. В остальном насекомые предоставлены сами себе. Мёда такое производство приносит немного (ведь часть нужно оставлять и самим пчёлам, чтобы те пережили зиму), зато на популяцию насекомых такое производство влияет максимально положительно.
Больше всего досталось Германии: каждую весну до 30% семеек домашних насекомых бросают свои ульи и улетают в неизвестном направлении, оставляя личинки и матку без опеки. Что творится среди диких — достоверно подсчитать не может никто, но биологам страшно. По мнению местных учёных, до 2045 года вымрет примерно треть всех немецких видов пчёл.
Приходишь весной на пасеку. Цветы кругом просыпаются, а пчёлы не проснутся никогда.
Вся проблема синдрома разрушения пчелиных семей (именно так его именуют учёные) в том, что мы до сих пор не знаем, какого чёрта происходит. Вероятных поводов куча —от повального применения пестицидов и распространения занесённых человеком пчелиных болезней, до глобального потепления и воздействия вышек сотовой связи. От такой мистики даже начинаешь верить в теорию 5G излучения, хотя это слишком спорно.
Конечно, есть и другие опылители типа бабочек и мух, но они опыляют лишь 10-20% от всей растительности в мире.
Зато мы точно знаем, что случится, если пчёлы-таки вымрут. Про фрукты и ягоды можно будет только мечтать — их попросту не будет. Цена на всю мясную и молочную продукцию не просто подскочит — она улетит в стратосферу, так как богатого разнотравья на пастбища не станет, и фермерам придётся закупаться дополнительными витаминами и добавками для скота. Хлопок? Забудьте, он теперь стоит дороже любого шёлка! Короче говоря, мир словит тотальную грустинку в виде глобального экономического кризиса невиданных масштабов.
Первый в мире рекламный щит, сделанный из пчел. 100 000 пчел составляют сообщение, говорящее S. O. S (спасите наш Рой).
Да, мы с вами не можем спасти пчёл, этот вопрос надо поднимать на высших уровнях власти. Но мы можем сделать их жизнь чуть легче: не беспокойте понапрасну ульи, ограничьте использование пестицидов на дачных участках и рассыпьте пакетик-другой семян клевера и люцерны следующей весной — так вы осчастливите не один десяток жёлто-чёрной мелочи, которая, как оказалось, мелочью вовсе не является.
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В США их можно заказать по цене 10 долларов за 1000 штук. Заказ можно делать вплоть до миллиона особей (цена, разумеется, дешевеет).
Божьи коровки съедят ВСЁ, кроме саранчи) странно, что до сих пор используется химия.
Также действительно есть верси про радио сигналы. На каких именно частотах пчёлам фонит и каким образом? Пока науке неизвестно. А тем временем спектров использования всё больше и больше
Вы еще скажите, что умирают они из-за 5G :)
Вроде смешно, а пасечники уже об этом судачат
с е*бучего смартфона скопирует координаты в базу и все судачат-мудачат они...
Потепление мля и Грета "Зеленый Туборг"... Спасай пчел - давай леща Грете!