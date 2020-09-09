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Вымирание пчёл: Миллиарды насекомых гибнут каждый год, а человечество не понимает почему. Что происходит?

Вымирание пчёл: Миллиарды насекомых гибнут каждый год, а человечество не понимает почему. Что происходит? (5 фото)

Автор:
09 сентября 2020 11:44
Метки: интересно   пчелы   факты   
1065
5

В чём основа мировой экономики? В деньгах? Золоте? Заводах? Ответ неправильный. Всё благосостояние планеты строится на... пчёлах! Благодаря им всё цветёт и пахнет, благодаря им ты собираешь на бабулиной даче десятки килограммов фруктовой вкуснятины. Они опыляют 80-90% от всей растительности, и стоит им погибнуть, как в мире случится экологическая катастрофа невиданных человечеством масштабов.

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Метки: интересно   пчелы   факты   
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27  комментариев
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25k
Игорь 6 часов назад
Что происходит? Ну да, на яндексе то и не знают что происходит...
Что происходит? Ну да, на яндексе то и не знают что происходит...
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7k
Максим 22 минуты назад
Я передпчу давно видел, в европе пчеловоды 90% своих доходов получают не от меда, а от государства. Если бы у нас так платили, я бы сам пасеку завёл)
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26k
KiploksAKS Полчаса назад
90% растительности опыляются ветром.
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5k
Енот Потаскун Полчаса назад
И это не шутки. В Германии можно схлопотать штраф до 5000 евро за убийство пчел и ос. Вот только не понятно что в списке защиты делают осы, они вроде как опылением занимаются крайне вяло и неохотно, но и пчел поубивать любят охотно.
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748
好狼 2 часа назад
Пока выращивают всякие непонятные гибриды и ГМО, активно поливая лютыми удобрениями и пестицидами, что ещё ждать от пчёл? Глобалистам, курирующим мировой сельскохозяйственный рынок, не до пчёл
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660
all7ex 3 часа назад
вроде бы нашли причину- клещи Варроа проклятущие. https://ferma.expert/pchely/bolezni-pchely/klesch-varroa/https://ferma.expert/pchely/bolezni-pchely/klesch-varroa/
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6k
Артур 3 часа назад
Пестицидов не просто много, их до#уя! Если в ЕС их нормы хоть как то соблюдаются, то в других уголках планеты важнее затравить всё поле, на всякий случай. Даже "Эко" выращивание не исключает использование пестицидов. Но по их нормативам травля происходит ДО периода цветения, что в целом, гораздо более щадяще, чем обычное с/х производство. Если хотите помочь пчёлам- используйте божих коровок.
В США их можно заказать по цене 10 долларов за 1000 штук. Заказ можно делать вплоть до миллиона особей (цена, разумеется, дешевеет).

Божьи коровки съедят ВСЁ, кроме саранчи) странно, что до сих пор используется химия.

Также действительно есть верси про радио сигналы. На каких именно частотах пчёлам фонит и каким образом? Пока науке неизвестно. А тем временем спектров использования всё больше и больше
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86k
сапер Водичка 4 часа назад
Вымирание пчёл: Миллиарды насекомых гибнут каждый год, а человечество не понимает почему. Что происходит?
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1k
RaiJu 5 часов назад
А меда на рынке все больше и больше.
Вы еще скажите, что умирают они из-за 5G :)
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11k
робт 5 часов назад
в россии собираются делать реестр всех пчеловодов, с картой расстановки всех ульев по геолокации, а фермеров обяжут предупреждать за несколько дней до опрыскивания всех пчеловодов в радиусе подлета
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5k
☣️Месть печенегов☣️ робт 4 часа назад
Будут ли предупреждать, ещё вопрос, но обяжут прикрутить к каждому улью эру-глонасс, а это денег стоит, а потом с каждого улья налог


Вроде смешно, а пасечники уже об этом судачат
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11k
робт ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
какой накуй "к каждому улью эру-глонасс" ?

с е*бучего смартфона скопирует координаты в базу и все
судачат-мудачат они...
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5k
☣️Месть печенегов☣️ робт 2 часа назад
Ну так у нас любое доброе дело заканчивается налогами и сборами
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11k
робт ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
это проект зюганова, в светлом коммунистическом будущем нет налогов и сборов
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84
ОперАтоР 5 часов назад
У знакомого было пять ульев, поставили в деревне вышку сотовой связи, тут же все ульи опустели, пчёлы перестали в них возвращатся, потеряв ориентировку, по всей деревне мертвыми валялись. Результат, ни ягод, ни фруктов в садах почти не осталось, деревья и ягодники стоят пустые, "бессмертные" мухи плохой опылитель, шмели ещё раньше исчезли... за то в деревне великолепно ловит мобильный интернет
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11k
робт ОперАтоР 5 часов назад
это ты втираешь дичь для долбае*бов, из той же серии что тараканы+вайфай
не у одного твоего знакомого есть пчелы и не в одной деревне стоят вышки
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24k
labuda.blog ОперАтоР 2 часа назад
Ничего страшного! По последним изученным данным, вышки сотовой связи действуют только на мозг блондинок - а пчёлы пока не изобрели перекись водорода!
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7k
Vlad 5 часов назад
пчелы (насекомые) не просто так гибнут, ой недалек тот день, когда придет маленький пушистый зверек и скажет - всё, я пришел.
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1k
Vladimir Taranovich 5 часов назад
Внезапно! Для меня лично как человека и медоеда. Так почему ж никто не кричит во весь голос?
Потепление мля и Грета "Зеленый Туборг"... Спасай пчел - давай леща Грете!
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2k
Борис Карабанов Vladimir Taranovich 5 часов назад
Почему не кричат? Кричат. Только, ведь, пчела - не Навальный, много журналистского хайпа в широкой аудитории не срубишь - тема интересна только специалистам. Проблема эта поднята уже несколько лет тому назад. Выглядит действительно устрашающе - была семья, и нет семьи. Улей на месте, соты в сохранности, а пчёл нет ни живых, ни мёртвых (на фото в посте ошибочно показан подмор погибшей при зимовке семьи).
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1k
Vladimir Taranovich Борис Карабанов 5 часов назад
тихий ужас....
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Vladimir Taranovich 4 часа назад
Так всякие Гринписы и гретты как раз об этом и говорят. Вы просто кроме хайпа ничего не слышите
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1k
Vladimir Taranovich ☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
в жизни от всяких гретт про пчел не слышал. У нее только Антарктида тает и все. Ну, может еще пластик, который несомненно есть дичайшая проблема. Но все же. Ничего про пчел, про то, куда делась Арктика и т.д.
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7k
*Сергей* Vladimir Taranovich Час назад
Я об этом услышал впервые лет 10-15 назад и слышу об этом по несколько раз в месяц, почему же вы не услышали? Возможно вам было некогда, надо было ехидничать над Гретой?
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7k
Serg2001 6 часов назад
Обратил внимание, что насекомых в принципе стало значительно меньше. Заметил по радиатору машины. Раньше проедешь по трассе 250 км и вся решетка в насекомых. Сейчас гораздо меньше.
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2k
Борис Карабанов 6 часов назад
Не вполне понятно, как колодное пчеловодство может помочь этой проблеме? Именно современное, ульевое пчеловодство ставит своей задачей (и достигает её) максимальное наращивание количества пчёл, максимальное приближение к опыляемым сельхозкультурам, сохранность семей при зимовке, лечение семей от паразитов и болезней, защита от хищников.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Борис Карабанов 4 часа назад
Я так понимаю, колодное пчеловодство для диких видов пчел
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