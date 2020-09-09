Вымирание пчёл: Миллиарды насекомых гибнут каждый год, а человечество не понимает почему. Что происходит?

Но c полосатыми жужжалками ничего не может случиться, вон их как много по огороду летает, ведь так? Нет, не так.

Начиная с 1950-х годов, мировая численность пчёл (включая необщественные виды и их ближайших родичей, шмелей) сократилась на 50%! И если с медоносными, «домашними» пчёлами всё более-менее в порядке — пчеловоды по всему миру отчаянно сражаются за жизнь каждой насекомьей семейки, то дикие виды стремительно вымирают. На сегодняшний день в разных регионах Америки и Европы погибло 75-90% диких маленьких тружеников.

Одна из русских традиций, колодное пчеловодство, может помочь в восстановлении популяции диких пчёл. Роль человека здесь невелика — вывесить колоду (сруб дерева с дуплом), которую обживут пчёлы. В остальном насекомые предоставлены сами себе. Мёда такое производство приносит немного (ведь часть нужно оставлять и самим пчёлам, чтобы те пережили зиму), зато на популяцию насекомых такое производство влияет максимально положительно.