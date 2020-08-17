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Русский водитель предпочитает танк!

Русский водитель предпочитает танк! (25 фото)

Автор:
17 августа 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   самодельные танки   сделай сам   смешно   танки грязи не боятся   танкисты   умельцы   юмор   
2884
25
Эти странные русские предпочитают путешествовать на танках, и даже по улицам родных городов они разъезжают на боевых машинах, сделанных буквально из того, что есть под рукой! Ошарашенные иностранные туристы фотографируют на память самодельные танки в городах России.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   самодельные танки   сделай сам   смешно   танки грязи не боятся   танкисты   умельцы   юмор   
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26  комментариев
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40k
Andrey 4 часа назад
Русский водитель предпочитает танк!
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3k
Юра Гагарин Час назад
одно только успокаивает - не все такие дебилы
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1k
Димон 2 часа назад
Глядя на это фото вспомнился армейский командир батареи, он постоянно подкалывал народ из рядом дислоцированного танкового полка - Сижу в гробу, ..уй во лбу. ))

Глядя на это фото вспомнился армейский командир батареи, он постоянно подкалывал народ из рядом дислоцированного танкового полка - Сижу в гробу, ..уй во лбу. ))
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12k
Limon 2 часа назад
Русский водитель предпочитает танк!
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3k
bumtester 2 часа назад
Издевательство над нашими дедами.
Они воевали за то, чтобы мы жили спокойно, лишь бы не было войны - вот основной посыл, даже в песнях тех лет.
А эти мамкины вояки повторять собрались
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3k
Алексей Куликов 2 часа назад
Ездил я на этих ваших танках. На скорости 50-60 км/ч ощущение, что сейчас взлетим. На твёрдом покрытии, просто вибростенд.
Но дрифт выглядит эпично!
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6k
Андрей П 2 часа назад
Убожество.
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7k
Alex 2 часа назад
Русский водитель предпочитает танк!
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3k
Вадим 3 часа назад
Ну и что,здесь нет наклеек можем повторить. Парни в меру возможности(финансовой) развлекаются. Что здесь плять плохого?
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4k
Валерий 3 часа назад
В заголовке поста -ошибка. Не ВОДИТЕЛИ, а ВОДЯТЛЫ! Я бы, кроме чехлов на сиденья, никакого "тюнинга" не позволил бы себе!
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116
DoctorBetruger 3 часа назад
Больные люди...
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1k
Ивлар 3 часа назад
Ну,такое, не самые лучшие образчики показаны..далеко не самые лучшие
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3k
кот базилий 3 часа назад
По закону до первого ГАЙца и снятие с регистрации, но почему та не работает?
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118
Семен 3 часа назад
Командир контужен, видимость снижена...
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81
laptignu 3 часа назад
Вряд-ли это изменение конструкции авто согласовано с ГИБДД. В праздники они закроют на это глаза, в обычные дни ездить на таком дорого.
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4k
SR 3 часа назад
Дегенераты.
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56k
Александр 3 часа назад
Русский водитель предпочитает танк!
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3k
Ежик Александр 3 часа назад
Чтобы не угнали)
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1k
Ivan 4 часа назад
Ох уж эти, желающие повторить. Каждый пятый житель страны тогда погиб. А они повторить хотят. Не допустить это, а не повторить, дебилы... Но это уже ближе к религии, чем к истории, а доказать что-то религиозному фанатику-себе дороже.
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778
Lana Krasnovska Ivan 3 часа назад
Идиот, речь идёт о повторе разгрома нацистской нечисти, которой полно и которая всем заправляет что на Украине, что у нас в Латвии. Это вопрос принципа!
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1k
Ivan Lana Krasnovska 3 часа назад
Цена этого разгрома на столько ужасна, что бравада:"можем повторить" не уместна. Вот "не допустим"-было бы адекватно, но не повторить. Но ремарку о споре с фанатиками я сделал, по этому, вы правы, повторяйте на здоровье.
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11k
Михаил Карпов Lana Krasnovska 2 часа назад
Так беги из Латвии. Продай квартиру (дом) в Латвии и купи дом в где-нибудь в глубинке России - денег точно хватит. Там нацистов нет. Впрочем, и людей вообще немного.
И будет тебе счастье.)))
Зачем мучиться?
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26k
LEPA Михаил Карпов Полчаса назад
"Лучше конечно помучиться" ©
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50
ВазгенСемёнович 4 часа назад
И не стыдно ведь людям!!! Я бы на таком авто ездил только проспорив или за деньги...
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212
ezhik 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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778
chichic1 4 часа назад
вспомнилось))
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