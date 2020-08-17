Русский водитель предпочитает танк!

Эти странные русские предпочитают путешествовать на танках, и даже по улицам родных городов они разъезжают на боевых машинах, сделанных буквально из того, что есть под рукой! Ошарашенные иностранные туристы фотографируют на память самодельные танки в городах России.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Фотосессии с младенцами, которые должны были всех умилять, но получилось иначе
- Самые странные лоты на интернет-аукционах
- Памятники наносят ответный удар!
- Этим горе-кулинарам нельзя приближаться к кухне!
- Ошибки, которые очень дорого обошлись
0
Новости партнёров
Загрузка...
Они воевали за то, чтобы мы жили спокойно, лишь бы не было войны - вот основной посыл, даже в песнях тех лет.
А эти мамкины вояки повторять собрались
Но дрифт выглядит эпично!
И будет тебе счастье.)))
Зачем мучиться?