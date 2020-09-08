Оборотень в погонах выманил у казаков 300 тысяч рублей

Человек предъявивший удостоверение полковника ФСБ в запасе, собрал с казаков Оренбургского Войска 300 тысяч рублей, пообещав бесплатные трехкомнатные квартиры, по государственной программе реабилитации казачества.





Вирус алчности добрался и до казачества, теперь и у казаков появились свои оборотни в погонах.



Может быть когда нибудь дойдет и до посадок казнокрадов.





А пока реестровых казаков, то есть казаков которые в соответствии с Федеральным Законом 154 "О госслужбе Российского казачества", обворовывают с подачи собственных начальников.





Казаки в количестве 35 человек стали жертвой мошеннических действий Председателя совета старейшин Оренбургского войскового казачьего общества – председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Оренбургской области Бойко Вячеслава Константиновича, а именно казакам было предложено сдать по девять тысяч восемьсот рублей предоплату за льготные квартиры по программе реабилитации репресированных народов, общая сумма предоплаты составила 350 000 рублей.





Вячеслав Бойко представил казакам полковника ФСБ в отставке по фамилии Бекшаев Ильшат Фаритович, который курирует национальные проекты по линии казачества в Оренбургской области. В последствии выяснилось, что Бекшаев И.Ф. к ФСБ России и к национальным проектам отношения не имеет, предъявляет поддельное удостоверение пенсионера ФСБ России.





В соответствии с правовыми актами Оренбургского отдельского казачьего общества, атаман обманутых казаков Плотников Н.А. был вынужден обратится к и.о. помощника губернатора Оренбургской области по казачеству Сергею Слепову, но обращение осталось без внимания, так как Вячеслав Бойко является близким человеком Сергея Слепова и участвует от Оренбургского отдела практически во всех проектах.





Если оставить в стороне наивность, взрослых мужчин верящих что в наше время можно получить бесплатно 3(трех!!!)- комнатные квартиры от государства, то такого позора- когда Совесть казачьего Войска, а Совет Старейшин это Совесть любого Войскового Общества, оказывается предателем казаков не было со времен Мазепы!





Всё это говорит о полном провале миссии Всероссийского Атамана Долуды, который буквально на кануне посетил Оренбургское Войско и нашел что дела в нем в полном порядке. Хотя Совет Атаманов России, неоднократно обращал внимание на несоотвествие занимаемой генералом Романовым должности и необходимости проведения служебной проверки в Оренбургском войске.





"Нагайками и кадилом надо гнать таких обротней из казачества!- комментирует Атаман РосВойска при Совете Атаманов России генерал Маланин.



- Куда смотрит Совет по Делам казачества при Президенте России, куда смотрит ФАНД который курирует казаков?



Скандалы сопровождают каждый день работы Далуды. После его поездок в регионы положение казаков только ухудшается.





Далуда не имея чувства такта пеняет губернаторам, что те мало выделяют средств на развитие казачества. На что губернаторы резонно замечают, что дали бы деньги, если бы понимали на что и кому?



Некоторые Войсковые атаманы давно дискредитировали себя скандалами, в основном финансовой деятельности, и не имеют никакого авторитета среди родовых казаков- рассказывает атаман Рос Воска по ЦФО, казачий генерал Валерий Камшилов





Всероссийское Казачье Общество является очередной аферой. Организация создана для объединения всех реестровых под одно командование. Следующим шагом планируется убрать понятие войско, и вообще сделать из казаков безликую толпу. ВКО преподносится как генеральный штаб всего казачества России. Девяносто процентов родовых казаков не входят в реестр и не признают Далуду за атамана- говорит Атаман Уральского Казачества Геннадий Ковалев







Валерий Розанов Служба Казачей Информации