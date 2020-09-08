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Оборотень в погонах выманил у казаков 300 тысяч рублей

Оборотень в погонах выманил у казаков 300 тысяч рублей (2 фото)

Автор:
08 сентября 2020 20:59
Метки: казаки   криминал. детство   новости   
263
2
Человек предявивший удостоверение полковника ФСБ в запасе, собрал с казаков Оренбургского Войска 300 тысяч рублей, пообещав бесплатные трехкомнатные квартиры, по государственной программе реабилитации казачества.

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Метки: казаки   криминал. детство   новости   
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26  комментариев
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8k
Nero 4 часа назад
Тот случай, когда пострадавших ряженых совсем не жалко.
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8k
Denissg 14 минут назад
В этой новости прекрасно не все, но многое
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1k
ALEX 50 минут назад
Один клоун - кинул других клоунов.

Заибись!
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10k
поручик Ржевский 2 часа назад
Оборотень в погонах выманил у казаков 300 тысяч рублей
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35k
doker 3 часа назад
В школе нужно было читать... Иногда, хотя бы.

Мне просто стыдно за взрослых дееспособных людей.
В школе нужно было читать... Иногда, хотя бы. Мне просто стыдно за взрослых дееспособных людей.
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12k
Ligov 3 часа назад
Они не только ряженные, но еще и дураки...)
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15k
Марина 3 часа назад
Вор у вора дубинку украл.
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5k
Дельфин Красивый 3 часа назад
козак головного мозга
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9k
Сергей Маевский 3 часа назад
В этой новости всё прекрасно... :)
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8k
Гомерчик 3 часа назад
...пообещав бесплатные трехкомнатные квартиры по государственной программе реабилитации казачества.
...пообещав бесплатные трехкомнатные квартиры по государственной программе реабилитации казачества.
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1k
ALEX Гомерчик 49 минут назад
Причём тут Американские сенаторы и президенты?
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12k
Алан 3 часа назад
Ряженый у ряженых бабосы подрезал.
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2k
Гур 3 часа назад
Оборотень в погонах выманил у казаков 300 тысяч рублей
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18k
Ратибор 4 часа назад
Будни ряженых долбойопов.
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3k
Пепелац 4 часа назад
Ну так всех кто дал, надо судить, как минимум за покушение на взятку...
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8k
Енот Полиграфович 4 часа назад
Казаки вроде в квартирах не проживали))).
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4k
Александр Иванов 4 часа назад
Ряженые ещё и туповатые.
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2k
Sanar 4 часа назад
Мало денег собрал, надо было больше и все медальки с ряженых, за трёшку на халяву отдали бы не задумываясь.
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3k
lexa Sanar 2 часа назад
а нах. эти фантики нужны?
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6k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
"по программе реабилитации репресированных народов"
=============
Насколько я помню, казачество - это сословие. Как крестьяноство...или там купечество.
Но не народ и не нация.
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6k
Andrei Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Это было сословием больше ста лет назад, сейчас это скорее ориентация.
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18k
Ратибор Andrei 4 часа назад
Нет, это скорее диагноз
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Andrei Ратибор 4 часа назад
Или так.
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Агент Безопасной Национальности Andrei 4 часа назад
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686
Сапоги Илона Маска 4 часа назад
На дурака не нужен нож
Ему с три короба наврешь....
да тут вся песня в тему.
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