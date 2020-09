Угадай: фейк или правда?

Вики Остервейл - радикальная левачка, она защищала поджоги и погромы протестующих ещё в 2014 году, когда опубликовала в журнале The New Inquiry эссе "В защиту лутинга". За шесть лет она превратила эссе в книжку, которая очень удачно вышла в разгар протестов и беспорядков в США. В книге есть главы "Расистские корни собственности", "Все копы - ублюдки" (такой ник у Вики стоит в Твиттере ACAB - all cops are bastards) и другие. 400-летнюю историю США она называет тёмными годами рабства, варварского, кровавого белого превосходства, а протесты BLM-активистов - лучом надежды. К счастью, литературный призыв Остервейл поддержать мародёров и громить малый бизнес получил низкие оценки и разгромные рецензии.