Угадай: фейк или правда?

Мы настолько привыкли к абсурду, который происходит в мире, что отличить выдумку с сатирического сайта от настоящей новости стало практически невозможно.
1.
25 августа 2020 года в США в продаже появилась книга "В защиту мародёрства" авторства транс-женщины (то есть бывшего мужчины) Вики Остервейл. В книге Вики объясняет, почему грабить магазины хорошо, а владеть собственностью плохо.
Это правда.
Вики Остервейл - радикальная левачка, она защищала поджоги и погромы протестующих ещё в 2014 году, когда опубликовала в журнале The New Inquiry эссе "В защиту лутинга". За шесть лет она превратила эссе в книжку, которая очень удачно вышла в разгар протестов и беспорядков в США. В книге есть главы "Расистские корни собственности", "Все копы - ублюдки" (такой ник у Вики стоит в Твиттере ACAB - all cops are bastards) и другие. 400-летнюю историю США она называет тёмными годами рабства, варварского, кровавого белого превосходства, а протесты BLM-активистов - лучом надежды. К счастью, литературный призыв Остервейл поддержать мародёров и громить малый бизнес получил низкие оценки и разгромные рецензии.
2.
Папуасы обратились к патриарху Кириллу с просьбой принять их в православие. Коренные жители Папуа-Новая Гвинея написали главе РПЦ коллективное письмо.
Это правда.
Папуасы надумали принять православие после посещения провинции Восточный Сепик в начале 2020 года иереем Кириллом Шкарбулой.
3.
В августе в Швеции была создана "Арабская партия". На странице партии в Facebook написано, что шведам, которых не устраивает мультикультурализм, надо помочь с эмиграцией в другие страны, потому что старую Швецию уже не вернуть.
Это правда.
Только вот скандальные заявления новой и пока малочисленной партию никто всерьёз не воспринимает.
4.
Родители просят компанию Marvel прикрыть грудь Халка, так как массивные грудные мышцы зелёного гиганта, по словам родителей, наводят детей на нехорошие мысли.
Это выдумка
Новость сатирического сайта Click Hole.
5.
Адвокат Ефремова высмеял вдову погибшего в ДТП Сергея Захарова, потому что она затребовала слишком маленькую компенсацию, дескать, дёшево оценила жизнь своего покойного мужа.
Это правда.
Вдова Захарова, погибшего в результате автокатастрофы с участием ефремовского джипа, просила в качестве компенсации 1 рубль и отказалась брать перечисленные 200 тыс. рублей от Ефремова. Адвокат Ефремова заявил в суде: "Как же Захаровой должно быть плохо, что она оценила смерть своего мужа в 1 рубль". Если вы думаете, что ниже Пашаеву падать некуда, то вы ошибаетесь.
7.
Искусственный интеллект, созданный для нахождения и блокировки расистских и сексистских комментариев в соцсетях, в два раза чаще помечал расистскими и сексистскими комментарии чернокожих пользователей, чем белых. Тогда искусственный интеллект объявили расистским и провели целое исследование, которое доказало, что в искусственный интеллект неправильно обучали, и он предвзят к чернокожим пользователям.
Это правда
ИИ был создан для борьбы с расизмом, а в итоге ещё больше поссорил белых и чёрных американцев.
8.
Лукашенко обозвал главу Евросовета Шарля Мишеля "чмошником, который даже колесо на тракторе не поменяет". Так он прокомментировал новость о введении против него Евросоюзом персональных санкций.
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Вот в том и дело,что ПОКА малочисленную партию.......Пройдёт пару лет и шведы станут малочисленной нацией у себя дома...
>>пелевина начитался?
Нет К. Маркса начитался и В Ленина
а что?
>>Иди нах!
да все жители России уже 20 раз н-а-х--й- сходили при путине!
фейк или правда?
я думаю Путин это МИФ, ну так давайте дадим ему галеру чтоб он успокоился, а то у всех у же нервы на пределе?