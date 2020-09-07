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Угадай: фейк или правда?

Угадай: фейк или правда? (16 фото)

Автор:
07 сентября 2020 20:55
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: blm   арабы   новости   папуасы   пашаев   угадай   фейк   
1493
16
Мы настолько привыкли к абсурду, который происходит в мире, что отличить выдумку с сатирического сайта от настоящей новости стало практически невозможно.
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Это правда.

Это правда.
Вики Остервейл - радикальная левачка, она защищала поджоги и погромы протестующих ещё в 2014 году, когда опубликовала в журнале The New Inquiry эссе "В защиту лутинга". За шесть лет она превратила эссе в книжку, которая очень удачно вышла в разгар протестов и беспорядков в США. В книге есть главы "Расистские корни собственности", "Все копы - ублюдки" (такой ник у Вики стоит в Твиттере ACAB - all cops are bastards) и другие. 400-летнюю историю США она называет тёмными годами рабства, варварского, кровавого белого превосходства, а протесты BLM-активистов - лучом надежды. К счастью, литературный призыв Остервейл поддержать мародёров и громить малый бизнес получил низкие оценки и разгромные рецензии.
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Это правда.

Это правда.

Источник:

Папуасы надумали принять православие после посещения провинции Восточный Сепик в начале 2020 года иереем Кириллом Шкарбулой.
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Это правда.

Это правда.

Источник:

Только вот скандальные заявления новой и пока малочисленной партию никто всерьёз не воспринимает.
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Это выдумка

Новость сатирического сайта Click Hole.
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Это правда.

Это правда.

Источник:

Вдова Захарова, погибшего в результате автокатастрофы с участием ефремовского джипа, просила в качестве компенсации 1 рубль и отказалась брать перечисленные 200 тыс. рублей от Ефремова. Адвокат Ефремова заявил в суде: "Как же Захаровой должно быть плохо, что она оценила смерть своего мужа в 1 рубль". Если вы думаете, что ниже Пашаеву падать некуда, то вы ошибаетесь.
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Это выдумка

Это выдумка

Источник:

Похоже на правду, но это выдуманная новость сатирического сайта "Панорама".
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Это правда

Это правда

Источник:

ИИ был создан для борьбы с расизмом, а в итоге ещё больше поссорил белых и чёрных американцев.
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Это выдумка.

Это выдумка.

Источник:

Снова новость "Панорамы".

Источник:

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Метки: blm   арабы   новости   папуасы   пашаев   угадай   фейк   
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14  комментариев
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3k
rutt 45 минут назад
То что нигеры расисты знают все! Нет негров- нет расизма.
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5k
Ivan 3 минуты назад
Бедные шведы. Лет 50-70 назад штаты тоже не представляли негра - президента...
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62k
Вит Вит 24 минуты назад
"Только вот скандальные заявления новой и пока малочисленной партию никто всерьёз не воспринимает."

Вот в том и дело,что ПОКА малочисленную партию.......Пройдёт пару лет и шведы станут малочисленной нацией у себя дома...
"Только вот скандальные заявления новой и пока малочисленной партию никто всерьёз не воспринимает." Вот в том и дело,что ПОКА малочисленную партию.......Пройдёт пару лет и шведы станут малочисленной нацией у себя дома...
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−150
Владимир Полчаса назад
>>kaboza Владимир 48 секунд назад
>>пелевина начитался?

Нет К. Маркса начитался и В Ленина
а что?
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4k
RomaXz 40 минут назад
Представил, как выглядит бы папуас - поп. Черный, толстый, и с крестом на пузе
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59k
Gogaren_3Meu RomaXz 16 минут назад
Угадай: фейк или правда?
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4k
RomaXz Gogaren_3Meu 8 минут назад
недавно в системе, наверно. Все ещё худые.
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−150
Владимир 40 минут назад
>>Shekhar Kapur Владимир Полминуты назад
>>Иди нах!

да все жители России уже 20 раз н-а-х--й- сходили при путине!
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2k
Frank Borman 52 минуты назад
Сколько же факов выдумывают ньюс-факеры. Лишь бы факнуть россияненов.
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−150
Владимир 56 минут назад
Путин президент России
фейк или правда?

я думаю Путин это МИФ, ну так давайте дадим ему галеру чтоб он успокоился, а то у всех у же нервы на пределе?
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433
Shekhar Kapur Владимир 42 минуты назад
Иди нах!
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3k
Mnop Владимир 41 минуту назад
пустырничка попей, полегчает.
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6k
kaboza Владимир Полчаса назад
пелевина начитался?
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14k
Anna Mnop 8 минут назад
тут позабористей надо - гуталакс (не реклама)
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