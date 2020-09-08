Против адвоката Ефремова и свидетелей защиты требуют возбудить уголовное дело

Сразу несколько громких заявлений с требованием возбудить уголовные дела на адвоката артиста Ефремова Эльмана Пашаева, а также на свидетелей стороны защиты, прозвучали сегодня после оглашения приговора артисту.
Так, правовую оценку по статьям уголовного кодекса действиям адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, а также привлечения к суду лжесвидетелей, потребовали сегодня в общественной палате при ГУ МВД Москвы.
«Нельзя не дать уголовно-правовую оценку тем действиям адвоката и лжесвидетелей, которых он предоставил. Во-первых, они растоптали репутацию Михаила Ефремова, во-вторых, — попытались превратить в цирковое выступление судебное заседание, попрать все основы законодательства и правосудия», — сказал член совета, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин,слова которого приводит ТАСС.
Кроме того, адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП Ефремова Александр Добровинский заявил сегодня на пресс-конференции по итогам процесса, что будет добиваться и настаивает на возбуждении уголовного дела по фактам лжесвидетельства со стороны защиты артиста.
«У нас есть все основания для обращения в правоохранительные органы для их привлечения к уголовной ответственности. Слишком было нарочито то, что они говорили», — сообщил Добровинский на пресс-конференции для журналистов во вторник.
Напомним, речь идёт о трёх свидетелях стороны защиты, которые были приведены в суд Эльманом Пашаевым уже в ходе процесса, и которе утверждали, что Ефремов не сидел за рулём своего автомобиля в момент ДТП, а также то, что они это видели своими глазами, о чём и свидетельствовали в суде под присягой. Кроме того, данные свидетели утверждали, что кроме Ефремова в автомобиле находились и другие люди, которых данные свидетели видели и даже с ними разговаривали.
Вынося сегодня приговор преступнику — гражданину Михаилу Ефремову, совершившему ДТП в пьяном виде, которое привело к смерти человека, Пресненский суд отметил, что показания данных свидетелей несостоятельны и противоречат объективной картине дела, а также доказательствам вины артиста.
фото: фотоархив Tochka Zрения
текст: Александр Точка
«Нельзя не дать уголовно-правовую оценку тем действиям адвоката и лжесвидетелей, которых он предоставил. Во-первых, они растоптали репутацию Михаила Ефремова, во-вторых, — попытались превратить в цирковое выступление судебное заседание, попрать все основы законодательства и правосудия», — сказал член совета, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин,слова которого приводит ТАСС.
Кроме того, адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП Ефремова Александр Добровинский заявил сегодня на пресс-конференции по итогам процесса, что будет добиваться и настаивает на возбуждении уголовного дела по фактам лжесвидетельства со стороны защиты артиста.
«У нас есть все основания для обращения в правоохранительные органы для их привлечения к уголовной ответственности. Слишком было нарочито то, что они говорили», — сообщил Добровинский на пресс-конференции для журналистов во вторник.
Напомним, речь идёт о трёх свидетелях стороны защиты, которые были приведены в суд Эльманом Пашаевым уже в ходе процесса, и которе утверждали, что Ефремов не сидел за рулём своего автомобиля в момент ДТП, а также то, что они это видели своими глазами, о чём и свидетельствовали в суде под присягой. Кроме того, данные свидетели утверждали, что кроме Ефремова в автомобиле находились и другие люди, которых данные свидетели видели и даже с ними разговаривали.
Вынося сегодня приговор преступнику — гражданину Михаилу Ефремову, совершившему ДТП в пьяном виде, которое привело к смерти человека, Пресненский суд отметил, что показания данных свидетелей несостоятельны и противоречат объективной картине дела, а также доказательствам вины артиста.
фото: фотоархив Tochka Zрения
текст: Александр Точка
Источник:
Ссылки по теме:
- "Он затягивает себе петлю на шее": последний спектакль Михаила Ефремова продолжается
- Психолог расшифровал рисунки Ефремова, сделанные им в зале суда
- 15 примеров занимательной статистики
- "Я пьяным никогда не садился за руль": суд над Ефремовым продолжается
- Угадай: фейк или правда?
Метки: дело ефремова дело по лжесвидетелству на суде Ефремова дело против пашаева добровинский дтп ефремова общество пашаев приговор ефремова
Новости партнёров
Загрузка...
==============
Думаю, не надо.
Он этим процессом уже "заработал авторитет".
Всей стране было видно, что чурка - он всегда чурка, даже если с дипломом.
русский чушка,это трусливый алкаш-убийца,даже если он народный артист?
Просто Ефремов мог бы отделаться колонией-поселением (что, в общем-то, и практикуется при подобных преступлениях).
Но Пашаев в своей неуемной тяге выставить себя "решалой", просто Ефремова утопил.
Не оправдываю Ефремова - он виноват.
Но это дело для этого чурки было не делом, а рекламой себя, любимого.
Хотя какая он гиена - он шакал.