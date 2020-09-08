Против адвоката Ефремова и свидетелей защиты требуют возбудить уголовное дело

Так, правовую оценку по статьям уголовного кодекса действиям адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, а также привлечения к суду лжесвидетелей, потребовали сегодня в общественной палате при ГУ МВД Москвы.



«Нельзя не дать уголовно-правовую оценку тем действиям адвоката и лжесвидетелей, которых он предоставил. Во-первых, они растоптали репутацию Михаила Ефремова, во-вторых, — попытались превратить в цирковое выступление судебное заседание, попрать все основы законодательства и правосудия», — сказал член совета, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин,слова которого приводит ТАСС.





Кроме того, адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП Ефремова Александр Добровинский заявил сегодня на пресс-конференции по итогам процесса, что будет добиваться и настаивает на возбуждении уголовного дела по фактам лжесвидетельства со стороны защиты артиста.



«У нас есть все основания для обращения в правоохранительные органы для их привлечения к уголовной ответственности. Слишком было нарочито то, что они говорили», — сообщил Добровинский на пресс-конференции для журналистов во вторник.



Напомним, речь идёт о трёх свидетелях стороны защиты, которые были приведены в суд Эльманом Пашаевым уже в ходе процесса, и которе утверждали, что Ефремов не сидел за рулём своего автомобиля в момент ДТП, а также то, что они это видели своими глазами, о чём и свидетельствовали в суде под присягой. Кроме того, данные свидетели утверждали, что кроме Ефремова в автомобиле находились и другие люди, которых данные свидетели видели и даже с ними разговаривали.



Вынося сегодня приговор преступнику — гражданину Михаилу Ефремову, совершившему ДТП в пьяном виде, которое привело к смерти человека, Пресненский суд отметил, что показания данных свидетелей несостоятельны и противоречат объективной картине дела, а также доказательствам вины артиста.



фото: фотоархив Tochka Zрения



текст: Александр Точка