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Против адвоката Ефремова и свидетелей защиты требуют возбудить уголовное дело

Против адвоката Ефремова и свидетелей защиты требуют возбудить уголовное дело (1 фото)

Автор:
08 сентября 2020 19:06
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: дело ефремова   дело по лжесвидетелству на суде Ефремова   дело против пашаева   добровинский   дтп ефремова   общество   пашаев   приговор ефремова   
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Сразу несколько громких заявлений с требованием возбудить уголовные дела на адвоката артиста Ефремова Эльмана Пашаева, а также на свидетелей стороны защиты, прозвучали сегодня после оглашения приговора артисту.

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Метки: дело ефремова   дело по лжесвидетелству на суде Ефремова   дело против пашаева   добровинский   дтп ефремова   общество   пашаев   приговор ефремова   
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48k
Андрей 2 часа назад
И джигурду, джигурду эту сратую - тоже заберите!
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27k
lem02 20 минут назад
"...показания данных свидетелей несостоятельны и противоречат объективной картине дела, а также доказательствам вины..." всё, претензии к свидетелям. Пашаев здесь причем?
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11k
Telar Gouroi 49 минут назад
Года три четыре адвокат свей "защитой" Ефремову добавил, так что мой респект ему). По мне так и 15 не жалко давать ублюдкам с пьяных глаз убивающим людей, не смотря на их регалии в прошлом.
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10
playso Час назад
Ну если на видео видно двоих в машине. Адаптивные подушки безопасности сработали две на переднем сиденье, то есть сидело двое. Причём на видео где выезжал, тот кто сидел вмоесто Ефремова за рулём мелькнул огаденной рукой. Ефремов был в закрытом пиджаке.
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10k
Сергей playso 56 секунд назад
При ДТП срабатывают ВСЁ (!) подушки, прикинь.. Может там ещё черти сидели и ты тоже их видел?
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569
Torvard Час назад
как мне кажется его привлечь не получится,только тех кто лжесвидетельствовал.а он белый и пушистый...и это печально.
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50
Дядя Витя 2 часа назад
По сути заголовка: я за!
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199k
Orange Zero 2 часа назад
Против адвоката Ефремова и свидетелей защиты требуют возбудить уголовное дело
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199k
Orange Zero 2 часа назад
адвокат Пашаев походу таки добьется своего и Ефремову к ВОСЬМИ судья таки добавит еще ТРОЕЧКУ, как и просил прокурор

адвокат Пашаев походу таки добьется своего и Ефремову к ВОСЬМИ судья таки добавит еще ТРОЕЧКУ, как и просил прокурор
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6k
? ? ? 2 часа назад
однозначно - за!
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5k
SWR-SHKETY 2 часа назад
Что значит требуют? Всякие блохеры у себя там тоже чо то требуют, подавайте гражданский иск и дело будет рассмотрено
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284
Ося 2 часа назад
Ипучая кунсткамера...."гражданин-гандон" пля.А где жирная тля Зибельтруд?
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6k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
"...правовую оценку по статьям уголовного кодекса действиям адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, а также привлечения к суду лжесвидетелей, потребовали сегодня в общественной палате при ГУ МВД Москвы"
==============
Думаю, не надо.
Он этим процессом уже "заработал авторитет".
Всей стране было видно, что чурка - он всегда чурка, даже если с дипломом.
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283
Серега Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
По твоей логике,всей стране стало видно,что
русский чушка,это трусливый алкаш-убийца,даже если он народный артист?
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6k
Агент Безопасной Национальности Серега Час назад
Нет.
Просто Ефремов мог бы отделаться колонией-поселением (что, в общем-то, и практикуется при подобных преступлениях).
Но Пашаев в своей неуемной тяге выставить себя "решалой", просто Ефремова утопил.
Не оправдываю Ефремова - он виноват.
Но это дело для этого чурки было не делом, а рекламой себя, любимого.
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283
Серега Агент Безопасной Национальности 57 минут назад
Хорошо что не отделался этот чушка,условным сроком.А на адвоката мне плевать.Главное убийца свое получил.
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6k
Агент Безопасной Национальности Серега 41 минуту назад
Да, он заслужил реальный срок, кто бы спорил.Хо хотелось бы (а все, похоже, к тому и идет), чтобы этот "гиена-адвокат" тоже получил свое.
Хотя какая он гиена - он шакал.
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283
Серега Агент Безопасной Национальности 7 минут назад
Адвокат на то и адвокат,чтобы защищать любыми средствами.Хреновый он конечно адвокат,но это другое дело.
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526
старыйхрыч 3 часа назад
Вот закончится ефремов, о чём писать будете?
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24k
labuda.blog старыйхрыч 3 часа назад
Я думаю либшиза не даст нам скучать! Вариантов у них много, как у дураков фантиков!
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284
Ося старыйхрыч 3 часа назад
И анальный из комы вышел,и нахой пошел...скушно.
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8k
alexis старыйхрыч 2 часа назад
Ещё разок травануть Лёху?
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8k
Енот Полиграфович старыйхрыч 45 минут назад
Надо что то одно выбирать-бухать или управлять авто. Точно такой же "ефремов", мог запросто "закончить" кого то из твоих родных, просто идущих по тротуару или переходящих улицу по пешеходному переходу. Каково было бы тогда твое мнение? Или что, заслуженный артист имеет лицензию на убийство?
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526
старыйхрыч Енот Полиграфович 9 минут назад
Ты моих родных не тронь, понял, енот? Надоело уже каждый второй пост про этого идиота
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15k
Flying Dutchmen. 3 часа назад
В США за лжесвидетельство можно схлопотать такой срок, что мало не покажется. Потому там и нет таких "свидетелей"...
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507
GoInDown 3 часа назад
Камеры у нас просторные, всем места хватит
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6k
Караганда 3 часа назад
только-за
лжесвидетельство должно наказываться.
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