Беги, инспектор, беги! Нарушитель ПДД вынудил сотрудника ДПС бежать за его автомобилем

7 сентября в Якутии в селе Хатассы водитель автомобиля Toyota нарушил несколько правил дорожного движения и, похоже, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники ДПС преследовали нарушителя на своём внедорожнике, а когда тот остановился, и инспектор направился к Toyota – водитель включил задний ход. Инспектор попытался догнать нарушителя, показав неплохую физическую подготовку, но позже напарник подобрал его, и они устремились в погоню.
К сожалению, на этом видео заканчивается.
Однако, есть небольшое продолжение от другого жителя села. Видимо всё закончилось хэппи-эндом и автомобиль нарушителя забрал эвакуатор.
Однако, есть небольшое продолжение от другого жителя села. Видимо всё закончилось хэппи-эндом и автомобиль нарушителя забрал эвакуатор.
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