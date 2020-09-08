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Беги, инспектор, беги! Нарушитель ПДД вынудил сотрудника ДПС бежать за его автомобилем

Беги, инспектор, беги! Нарушитель ПДД вынудил сотрудника ДПС бежать за его автомобилем (3 фото + 2 видео)

Автор:
08 сентября 2020 10:01
Сообщество : Автомир
Метки: автомобиль   внедорожник   вождение   дпс   инспектор дпс   тойота   якутия   
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7 сентября в Якутии в селе Хатассы водитель автомобиля Toyota нарушил несколько правил дорожного движения и, похоже, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Метки: автомобиль   внедорожник   вождение   дпс   инспектор дпс   тойота   якутия   
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7  комментариев
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12k
homerchik 2 часа назад
Беги, инспектор, беги! Нарушитель ПДД вынудил сотрудника ДПС бежать за его автомобилемПосмотреть
Беги, инспектор, беги! Нарушитель ПДД вынудил сотрудника ДПС бежать за его автомобилем
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−15
Гиви 24 минуты назад
На хера они за машинами бегают? На хера им стволы дают?
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24k
labuda.blog 2 часа назад
Эх, добрая у нас полиция!
Ссылка youtu.be
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55k
Viktor 2 часа назад
Хренас там бегать, пульнул по колёсам - пущай катаются!
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237
Nane First NameLast Viktor Час назад
Ты еще в колесо попади. И потом писать ворох бумаг за каждый патрон.
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55k
Viktor Nane First NameLast 55 минут назад
Ну с такого расстояния, разве что слепой не попадёт, а за бумажки, то не надо бояться, зато другие подумают, прежде чем удирать!

Ну с такого расстояния, разве что слепой не попадёт, а за бумажки, то не надо бояться, зато другие подумают, прежде чем удирать!
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5k
Lev Asriev 2 часа назад
В первом видео саундтрек не подходящий. тут нужна мелодия из Бенни Хилла.
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