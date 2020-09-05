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Очередная «Буханка» будущего от УАЗа не впечатлила фанатов

Очередная «Буханка» будущего от УАЗа не впечатлила фанатов (9 фото)

Автор:
05 сентября 2020 10:33
Сообщество : Автомир
Метки: автомобиль   буханка   концепт   соцсети   уаз   
1937
9
В середине 1960-х годов когда только начали выпускать УАЗ-452, этот автомобиль по праву заслужил любовь у автомобилистов. Но года шли, а вот над внешним видом машины дизайнеры автомобильного завода совершенно не заморачивались. Как говорится: «года идут, а фейс всё тот же».

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Метки: автомобиль   буханка   концепт   соцсети   уаз   
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16k
ПаганецЪ Час назад
Вот интересно, эти дезигнеры когда-нибудь поймут, что исходить надо не из "тренда", а из понимания того, ДЛЯ КОГО эта буханка предназначена? Вот на кой хер лесникам и колхозникам эти навороты? Сделай нормальную эргономику салона, шумку и качественную сборку. И всё. Да, и желательно бы движок не такой прожорливый (но это уже фантазии).
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2k
Jack Daniels 46 секунд назад
ляяяя,я один пытался проголосовать в опроснике :"нравится ли вам такой дизайн буханки"?
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2k
Борис Карабанов 57 минут назад
Ну, что, господа эксперты-автоконструкторы и автодизайнеры, час пробил, вот, и ваш выход! В бой!
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 57 минут назад
насколько я помню машина проектировалась как санитарная и тд машина для сельской местности.
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1k
lekha-fil 57 минут назад
А добраться к двигателю.........
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40k
zloykoyot 59 минут назад
"...Передадим Ваши пожелания коллегам". То есть коллеги не в курсе, что машины надо делать качественно и без брака? Я вот плять не понимаю, оборудование на завод закупают не дешёвое и мирового уровня, расходники типа грунтовки/краски тоже. Так какого хера машины гниют ещё на стадии доставки покупателю? Почему сука зазоры на кузове как бык поссал? Технологию 70-х годов освоить не могут? Может эффективных мЭнЭджЭров сократить в половину и за каждую жалобу ипать без вазелина? Правильно люди ниже пишут, посреди тайги, в тундре или среди дальневосточных сопок гламурные светодиоды по цене золотых слитков нахер не впёрлись. Как и мультимедийные навороты с навигаторами, один хер связи кроме спутниковой нету. Сделайте машину надёжную ну и эргономику подправьте слегка, люди будут довольны.
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1k
Алексей 59 минут назад
Как ишака не наряжай он все равно арабским скакуном не станет!
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
главное чтоб она работала как раньше ... )
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