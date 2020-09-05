Очередная «Буханка» будущего от УАЗа не впечатлила фанатов

В середине 1960-х годов когда только начали выпускать УАЗ-452, этот автомобиль по праву заслужил любовь у автомобилистов. Но года шли, а вот над внешним видом машины дизайнеры автомобильного завода совершенно не заморачивались. Как говорится: «года идут, а фейс всё тот же».

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0 Источник: Вот только с таким раскладом дел сами автомобилисты были несогласны. Многие дизайнеры пытались переделать «буханку», придав ей более современный вид. У кого-то получалось воплотить идею в металле, а некоторые модели так и оставались на бумаге.

0 Источник: Вроде и заявления от представителей завода поступают регулярно, что вот, дескать, ещё немного, ещё чуть-чуть и предстанет миру обновлённый УАЗ, но у официальных дилеров в салонах стоят все те же унылые серые микроавтобусы.

0 Источник: Хотя надо отдать должное, время от времени представители завода публикуют концепты. Вот и теперь в официальной группе Ульяновского автомобильного завода в социальной сети «ВКонтакте» появился весьма интригующий пост. На фотографии красовалась весьма своеобразная машина. О том, что это та самая «Буханка» говорит только надпись на лобовом стекле. Никаких технических характеристик модернизированного автомобиля указано не было, зато объявить автора этого проекта не забыли. Над внешним видом машины знатно потрудился дизайнер Андрей Давыдов. В своём instagram Давыдов заявил, что данный концепт разработан к столетию СССР.

0 Источник: В сообществе провели опрос общественного мнения, но вот что удивительно, негативной оценки там не предусматривалось. Фанаты марки не растерялись и высказали всё, что думают о новом внешнем виде машины в комментариях.

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