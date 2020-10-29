Архитекторы не заморачиваются: Crtl + C, Crtl + V... и готово

Зачем каждый дом делать уникальным, если можно построить всё по одному проекту?! Это ведь здорово... Хотя, стоп! Это совсем не здорово — это ужасно. Что? Уже всё построено? Ну и чёрт с этим!
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