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Архитекторы не заморачиваются: Crtl + C, Crtl + V... и готово

Архитекторы не заморачиваются: Crtl + C, Crtl + V... и готово (15 фото)

Автор:
29 октября 2020 09:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: ctrl+c   ctrl+v   архитектура   дизайн   интересное   копипаста   фото   
1217
15

Зачем каждый дом делать уникальным, если можно построить всё по одному проекту?! Это ведь здорово... Хотя, стоп! Это совсем не здорово — это ужасно. Что? Уже всё построено? Ну и чёрт с этим!

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Метки: ctrl+c   ctrl+v   архитектура   дизайн   интересное   копипаста   фото   
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6  комментариев
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14k
AlexЕЙ Час назад
Главную забыли.))
Главную забыли.))
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41k
Михалыч 4 минуты назад
Давно уж...

Давно уж...
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54k
Алекс Юстасов 7 минут назад
Архитекторы не заморачиваются: Crtl + C, Crtl + V... и готово
Архитекторы не заморачиваются: Crtl + C, Crtl + V... и готово
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24k
Скептик-материалист 12 минут назад
Архитекторы не заморачиваются: Crtl + C, Crtl + V... и готово
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1k
LenaART Скептик-материалист 2 минуты назад
В Самаре это называется "Кошелек". По фамилии застройщика Владимира Кошелева. Население что-то около 80 тысяч человек.
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7k
Тудаблин 18 минут назад
ещё квартиры в подъезде одинаковые
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