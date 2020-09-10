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LongFishki Шестёрка из Мекленбурга: дерзкий побег смертников из супертюрьмы

Шестёрка из Мекленбурга: дерзкий побег смертников из супертюрьмы (7 фото)

Автор:
10 сентября 2020 18:56
Сообщество : Истории
Метки: longfishki   Тюрьма   брайли   мекленберг   побег   преступники   сша   убийцы   
1106
7
Как шесть заключённых организовали побег при помощи телевизора и полотенца.

Источник:

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Метки: longfishki   Тюрьма   брайли   мекленберг   побег   преступники   сша   убийцы   
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1  комментарий
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Дельфин Красивый 15 минут назад
опять лица африканской национальности... может их надо казнить совсем маленькими?
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