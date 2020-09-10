Как шесть заключённых организовали побег при помощи телевизора и полотенца.
Организаторы побега
В 1979 году три чернокожих брата по фамилии Брайли наводили страх на американский город Ричмонд, штат Виргиния. В общей сложности эта преступная троица лишила жизни 11 человек, среди которых была беременная женщина и 5-летний ребёнок. Братья были абсолютными отморозками, они убивали, как в какой-то компьютерной игре типа Postal: среди орудий преступления была вилка, кирпич, бита, ружьё, ножницы, нож, некоторых своих жертв они подожгли. К счастью, братьев-маньяков поймали. Четвёртый их помощник по убийствам согласился сдать Брайли за замену смертной казни на пожизненное плюс 80 лет с возможностью выйти через 15 лет по УДО. Энтони Брайли, самому младшему брату, дали пожизненное, а двух других - Джеймса и Линвуда - приговорили к смертной казни. Братьев-смертников отправили в тюрьму строгого режима в Мекленбурге, что тоже в Виргинии, откуда ещё никто и никогда не сбегал. В 1984 году братья Брайли сбежали.
Побег
Беглецов было шесть, но братья Брайли считаются организаторами побега. Хитроумный план побега заслуживает голливудского фильма или хотя бы мини-сериала в духе "Побега из тюрьмы Даннемора". Преступникам удалось покинуть открытую в 1976 году тюрьму, сделанную по последнему слову тюремной техники, прямо через центральный вход при помощи телевизор, тележки и одеяла.
Свои убийства братья Брайли совершали без какой-либо предварительной подготовки: как только заканчивались деньги, они насиловали, убивали и грабили первого попавшегося на пути добропорядочного земляка. Побег же они тщательно планировали несколько месяцев. Они и их четверо подельников изучали маршруты охранников, их характеры и даже размер одежды. Утром в день побега, 31 мая 1984года, шесть заключённых подстриглись и тщательно побрились, чтобы на воле не вызвать подозрений. Вечером в тот же день, в восемь часов, когда заключённые из блока с камерами идут в комнаты (их было две), где можно посмотреть ТВ и почитать книжку, один из беглецов сумел спрятаться в ванной, что находится рядом с диспетчерской. Один из братьев Брайли попросил офицера из диспетчерской принести ему книжку в мягкой обложке из другой комнаты отдыха. Тот офицер, выйдя на несколько секунд из диспетчерской, по привычке, о которой были хороши осведомлены беглецы, не закрыл дверь. Спрятавшийся в ванне преступник, выскочил из укрытия, вырубил охранника, и проник в диспетчерскую. Оттуда он открыл нужные двери. В диспетчерскую тут же побежали дежурившие в блоке охранники и остальные беглецы. У охраны не было с собой оружия, а только дубинки и перцовые баллончики, а беглецов были лезвия, сделанные из садового инвентаря и сильное желание оказаться на воле. Заключённые захватили охранников поодиночке. Приставив им к горлу самодельные ножи, заключённые заставили их раздеться. Охранников связали, заткнули им рты и закрыли в ванной. В общей сложности беглецы захватили 13 заложников.
Свои убийства братья Брайли совершали без какой-либо предварительной подготовки: как только заканчивались деньги, они насиловали, убивали и грабили первого попавшегося на пути добропорядочного земляка. Побег же они тщательно планировали несколько месяцев. Они и их четверо подельников изучали маршруты охранников, их характеры и даже размер одежды. Утром в день побега, 31 мая 1984года, шесть заключённых подстриглись и тщательно побрились, чтобы на воле не вызвать подозрений. Вечером в тот же день, в восемь часов, когда заключённые из блока с камерами идут в комнаты (их было две), где можно посмотреть ТВ и почитать книжку, один из беглецов сумел спрятаться в ванной, что находится рядом с диспетчерской. Один из братьев Брайли попросил офицера из диспетчерской принести ему книжку в мягкой обложке из другой комнаты отдыха. Тот офицер, выйдя на несколько секунд из диспетчерской, по привычке, о которой были хороши осведомлены беглецы, не закрыл дверь. Спрятавшийся в ванне преступник, выскочил из укрытия, вырубил охранника, и проник в диспетчерскую. Оттуда он открыл нужные двери. В диспетчерскую тут же побежали дежурившие в блоке охранники и остальные беглецы. У охраны не было с собой оружия, а только дубинки и перцовые баллончики, а беглецов были лезвия, сделанные из садового инвентаря и сильное желание оказаться на воле. Заключённые захватили охранников поодиночке. Приставив им к горлу самодельные ножи, заключённые заставили их раздеться. Охранников связали, заткнули им рты и закрыли в ванной. В общей сложности беглецы захватили 13 заложников.
Братья Брайли при виде беспомощных охранников перевозбудились и предложили одного охранника (среди захваченных была женщина) изнасиловать, а остальных облить алкоголем и поджечь. Но подельники их отговорили. Один из преступников даже сказал женщине, которая не так давно стала матерью (они очень подробно изучали охранников при подготовке побега), что не даст её в обиду, потому у него самого на воле дочка. Двум другим беглецам чуть ли не силой пришлось буквально оттаскивать от охранников обезумевших от возможности снова убивать Брайли.
Когда с Брайли удалось совладать, шестёрка убийц заставила одного их охранников по телефону сообщить о найденной в их блоке бомбе и потребовать подогнать к центральному входу тюремный фургон для перевозки подозрительного предмета. Пока к воротам подавали машину, беглецы смастерили бомбу: поставили на тележку телевизор и накрыли его полотенцами. В форме охраны они провезли "бомбу" через всю тюрьму, для эффектности по дороге поливая телевизор из огнетушителей. На головах у них были шлемы для подавления мятежа, скрывавшие лица. Настоящим охранникам ничего не оставалось, как пропустить беглецов к фургону. О том, что произошёл побег, охрана осознала примерно через полчаса после того, как фургон скрылся за воротами тюрьмы.
Когда с Брайли удалось совладать, шестёрка убийц заставила одного их охранников по телефону сообщить о найденной в их блоке бомбе и потребовать подогнать к центральному входу тюремный фургон для перевозки подозрительного предмета. Пока к воротам подавали машину, беглецы смастерили бомбу: поставили на тележку телевизор и накрыли его полотенцами. В форме охраны они провезли "бомбу" через всю тюрьму, для эффектности по дороге поливая телевизор из огнетушителей. На головах у них были шлемы для подавления мятежа, скрывавшие лица. Настоящим охранникам ничего не оставалось, как пропустить беглецов к фургону. О том, что произошёл побег, охрана осознала примерно через полчаса после того, как фургон скрылся за воротами тюрьмы.
Поиски
Полиция довольно быстро нашла свидетеля, который видел, как беглецы разделились. Один мотоциклист рассказал полиции, про встреченный им на светофоре подозрительный фургон. Пассажиры фургона громко спорили друг с другом, угрожая ножами, потом двое в форме охранников хлопнули дверью и убежали. Заключённые собирались бежать в Канаду, но, оказавшись на воле, не смогли договориться о дальнейших действиях. Двух бывших узников нашли ночью того же дня на границе штата. Они мирно жевали шоколадки и попивали дешёвое вино рядом с супермаркетом, на них до сих пор была надета форма тюремных охранников. Но это были не Брайли.
Виргиния стояла на ушах, так как ещё свежи были воспоминания о зверствах братьев-маньяков. Жители Ричмонда ожидали новых бессмысленных и жестоких расправ со дня на день. Через неделю недалеко от канадской границы был задержан ещё один участник побега. Он ограбил ювелирный магазин и угодил в лапы вовремя подоспевшей полиции. Его напарник по побегу и путешествию в Канаду, поскитавшись по лесам, позвонил маме и пожаловался, что ему нечего есть, и что его заели комары. Мамы посоветовала ему сдаться, что он сделал. Брайли всё ещё находились на свободе.
Братьев нашли через 20 дней после побега у их родного дяди в Филадельфии. Дядюшка устроил Джеймса и Линвуда работать в автомастерскую под другими именами, но не знал, что ФБР прослушивает его телефон. По разговорам дядя агенты поняли, где скрываются Джеймс и Линвуд.
Виргиния стояла на ушах, так как ещё свежи были воспоминания о зверствах братьев-маньяков. Жители Ричмонда ожидали новых бессмысленных и жестоких расправ со дня на день. Через неделю недалеко от канадской границы был задержан ещё один участник побега. Он ограбил ювелирный магазин и угодил в лапы вовремя подоспевшей полиции. Его напарник по побегу и путешествию в Канаду, поскитавшись по лесам, позвонил маме и пожаловался, что ему нечего есть, и что его заели комары. Мамы посоветовала ему сдаться, что он сделал. Брайли всё ещё находились на свободе.
Братьев нашли через 20 дней после побега у их родного дяди в Филадельфии. Дядюшка устроил Джеймса и Линвуда работать в автомастерскую под другими именами, но не знал, что ФБР прослушивает его телефон. По разговорам дядя агенты поняли, где скрываются Джеймс и Линвуд.
Казнь
Всех шестерых вернули обратно в Мекленбург. Заключённые встретили беглецов аплодисментами. Один из охранников, присутствующих при возвращении Брайли и их четверых коллег по побегу, позже говорил в интервью, что так и не понял, было ли это восхищение попыткой или насмешкой над неудачей. Охранники, которых взяли в заложники, дали хорошую характеристику трём беглецам, которые защитили их от Брайли, и попросили судью заменить им смертную казнь пожизненным, но суд отклонил их просьбы.
Первым казнили Линвуда, самого старшего Брайли. На момент казни 12 октября 1984 года ему было 30 лет. В назначенный день у тюрьмы собрались сторонники и противники смертной казни. Одни кричали "Зажарьте его!", другие молча держали свечи. Сокамерники Линвуда решили устроить голодовку в знак протеста против смертной казни, однако большинство протестующих всё же не стало отказываться от еды.
У Линвуда остался сын, который пошёл по стопам отца и сел в тюрьму за ограбление банка.
Джеймса Брайли казнили 18 апреля 1985 года (фото выше сделано 16 апреля 1985-го). Ему было 28 лет, у него осталось три дочери. В день его казни заключённые устроили бунт, в ходе которого были ранены девять охранников. За пару минут до смерти Джеймс, сидя на электрическом стуле, посмотрел в глаза одному из зрителей казни и сказал: "Ты счастлив?"
Самый младший брат Брайли до сих пор сидит в тюрьме, все его прошения о помиловании были отклонены.
Все участники побега были казнены на электрическом стуле. Последний из беглецов был казнён 12 декабря 1996 года. По свидетельствам очевидцев, он бодро вошёл в камеру для казни, оглядел собравшихся и бодро крикнул: "С Рождеством!"
Первым казнили Линвуда, самого старшего Брайли. На момент казни 12 октября 1984 года ему было 30 лет. В назначенный день у тюрьмы собрались сторонники и противники смертной казни. Одни кричали "Зажарьте его!", другие молча держали свечи. Сокамерники Линвуда решили устроить голодовку в знак протеста против смертной казни, однако большинство протестующих всё же не стало отказываться от еды.
У Линвуда остался сын, который пошёл по стопам отца и сел в тюрьму за ограбление банка.
Джеймса Брайли казнили 18 апреля 1985 года (фото выше сделано 16 апреля 1985-го). Ему было 28 лет, у него осталось три дочери. В день его казни заключённые устроили бунт, в ходе которого были ранены девять охранников. За пару минут до смерти Джеймс, сидя на электрическом стуле, посмотрел в глаза одному из зрителей казни и сказал: "Ты счастлив?"
Самый младший брат Брайли до сих пор сидит в тюрьме, все его прошения о помиловании были отклонены.
Все участники побега были казнены на электрическом стуле. Последний из беглецов был казнён 12 декабря 1996 года. По свидетельствам очевидцев, он бодро вошёл в камеру для казни, оглядел собравшихся и бодро крикнул: "С Рождеством!"
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