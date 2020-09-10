Беглецов было шесть, но братья Брайли считаются организаторами побега. Хитроумный план побега заслуживает голливудского фильма или хотя бы мини-сериала в духе "Побега из тюрьмы Даннемора". Преступникам удалось покинуть открытую в 1976 году тюрьму, сделанную по последнему слову тюремной техники, прямо через центральный вход при помощи телевизор, тележки и одеяла.



Свои убийства братья Брайли совершали без какой-либо предварительной подготовки: как только заканчивались деньги, они насиловали, убивали и грабили первого попавшегося на пути добропорядочного земляка. Побег же они тщательно планировали несколько месяцев. Они и их четверо подельников изучали маршруты охранников, их характеры и даже размер одежды. Утром в день побега, 31 мая 1984года, шесть заключённых подстриглись и тщательно побрились, чтобы на воле не вызвать подозрений. Вечером в тот же день, в восемь часов, когда заключённые из блока с камерами идут в комнаты (их было две), где можно посмотреть ТВ и почитать книжку, один из беглецов сумел спрятаться в ванной, что находится рядом с диспетчерской. Один из братьев Брайли попросил офицера из диспетчерской принести ему книжку в мягкой обложке из другой комнаты отдыха. Тот офицер, выйдя на несколько секунд из диспетчерской, по привычке, о которой были хороши осведомлены беглецы, не закрыл дверь. Спрятавшийся в ванне преступник, выскочил из укрытия, вырубил охранника, и проник в диспетчерскую. Оттуда он открыл нужные двери. В диспетчерскую тут же побежали дежурившие в блоке охранники и остальные беглецы. У охраны не было с собой оружия, а только дубинки и перцовые баллончики, а беглецов были лезвия, сделанные из садового инвентаря и сильное желание оказаться на воле. Заключённые захватили охранников поодиночке. Приставив им к горлу самодельные ножи, заключённые заставили их раздеться. Охранников связали, заткнули им рты и закрыли в ванной. В общей сложности беглецы захватили 13 заложников.